4K-Raw mit Alpha 7S III auf Ninja V

Die Sony-Kamera Alpha 7SIII kann nun 4K60p-Raw via HDMI auf einen Ninja-V-Fieldrecorder von Atomos ausgeben und aufzeichnen.

Natürlich wird die Alpha 7S III von Sony auch diverse interne Aufzeichnungsmöglichkeiten anbieten: zwei UHS-II-SD-Speicherkarten, aber auch zwei Typ-A-CFexpress-Karten stehen zur Verfügung. Aber es gibt auch interessante, andere Alternativen: Bis zu 4K in 60p können nämlich nun Raw-Signale via HDMI von Sonys Vollformatkamera Alpha 7S III auf den Field-Recorder/Monitor Ninja V von Atomos aufgezeichnet werden (als 12-Bit ProRes Raw).

In der Praxis ist aber eine andere Funktionalität dieser Gerätekombination wahrscheinlich viel wichtiger: Damit kann man nun auch zum ersten Mal von einem spiegellosen Fotoapparat von Sony in 10 Bit und 4:2:2 via HDMI aufnehmen. Ninja V und andere Atomos-Produkte können solche Signale als Log- oder Rec.709-Video mit bis zu 4K60 aufzeichnen — in Form von ProRes- oder DNx-Dateien.

Benutzer des Ninja V erhalten ein kostenloses AtomOS-Update, um Raw-Aufnahmen über HDMI von der Alpha 7S III zu ermöglichen. Das wird voraussichtlich im September 2020 verfügbar sein — passend zum Lieferstart der Kamera.

Die Alpha 7S III ist mit einem CMOS-Bildsensor ausgestattet, der vergleichsweise große Pixel aufweist und intern mit 16-Bit linear arbeitet. Ninja V kann laut Atomos den gesamten Dynamikbereich der Kamera im ProRes-Raw-Format komprimiert in 12 Bit aufzeichnen.

In der Postproduktion steht dann ein Maximum an Dynamik zur Verfügung. Die Raw-Dateien sind optimal für das HDR-Finishing oder für eine größere Flexibilität in SDR (Rec.709) geeignet und liefern in beiden Fällen beeindruckende Ergebnisse, so der Hersteller. Dabei können die Bilder auf die vergleichsweise kostengünstigen AtomX SSDMini oder andere kompatible SSD-Laufwerke aufgezeichnet werden und lassen sich schnell auf Bearbeitungssystem übertragen.

Uneingeschränkte Raw-Aufzeichnung

Bei der Raw-Aufnahme mit dem Ninja V von der Alpha 7S III gibt es keine internen Hitze- oder Zeitlimits, erklärt Atomos. Eine aktive Kühlung des Ninja V sichert, dass man solange in Raw aufzeichnen kann, wie die Speicherkapazität und die Akkuleistung halten. Damit sind längere Vorführungen oder Interviews kein Problem, so Atomos.

Optional kann man intern auf der Speicherkarte der Alpha 7SIII komprimiertes Video aufzeichnen und auf dem Ninja V zur gleichen Zeit Raw-Video. Das eröffnet diverse Workflow- und Backup-Optionen.

ProRes Raw kann in Final Cut Pro X, Adobe Premiere und Grass Valley Edius verarbeitet werden. Mit Color-Grading-Software von Assimilate (Scratch), Colorfront und FilmLight (Baselight) sind die Dateien ebenfalls direkt nutzbar.

HDR-Bildkontrolle

Das 5-Zoll-Display des Ninja V ist mit 1.000 Nit, die Atomos angibt, sehr lichtstark und ermöglicht es den Anwendern, das Raw-Signal der Alpha 7SIII in HDR in einer Auswahl von HLG- und PQ-Formaten (HDR10) oder nativ im S-Log-Profil von Sony und in Verbindung mit LUTs anzuzeigen. Der Monitor bietet Touchscreen-Zugriff auf Tools wie Waveform, Vergrößerung und Peaking.