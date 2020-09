Armorlock – die sichere SSD

G-Technology hat mit der Armorlock NVMe SSD eine Festplatte vorgestellt, die sich verschlüsseln lässt. Sie richtet sich an Videoproduzenten, die sicher sein müssen, dass ihr Material nicht in falsche Hände gerät. Ruben Dennenwaldt stellt die Platte im Video vor.

Mit der Armorlock NVMe SSD mit Verschlüsselung und der zugehörigen App ist es möglich, wichtige Inhalte zu schützen, ohne dass gängige Workflows dadurch beeinträchtigt werden.

Denn im Gegensatz zu kennwortbasierten Verschlüsselungstechnologien, die eine schnelle Verfügbarkeit digitaler Inhalte verhindern, lässt sich eine Armorlock-Platte ganz leicht per App bedienen.







Wozu das alles?

Viele Broadcaster und Produktionsfirmen haben Sicherheitsbedenken, wenn es darum geht, sensible Daten in der Cloud zu hosten. Aber Daten gelangen nicht nur in der Cloud in falsche Hände, es gibt auch immer wieder Fälle, in denen beispielsweise Serien geleakt werden, weil irgendjemand durch einen dummen Zufall eine Festplatte erhielt, die solches Material enthielt. Dabei muss es gar nicht immer Hollywood sein – es reicht auch schon, wenn Bilder oder Clips irgendwelcher Erlkönige aus der Autoindustrie nach draußen gelangen oder andere sensitive Daten plötzlich hochpoppen.

Für solche Fälle hat G-Technology die neue Armorlock SSD entwickelt.

Was die Platte bietet

Die Armorlock-verschlüsselte NVMe SSD mit Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1000 MB/s verfügt über einen SuperSpeed-USB-Anschluss mit 10 Gbit/s. Das reicht aus, um auch höher aufgelöstes Videomaterial problemlos bearbeiten zu können. Mit einer Speicherkapazität von zwei Terabyte bietet die Platte zudem auch genügend Raum – auch für größere Produktionen.

Das Gehäuse der Platte ist sehr robust und übersteht es auch, aus knapp 2 Meter zu Boden zu fallen. Die Stoßfestigkeit gibt der Hersteller mit 500 kg an, die Staub- und Wasserdichtheit gemäß IP67.

Was Armorlock kann

Die Armorlock NVMe SSD mit Verschlüsselung und die dazugehörige App basieren auf einer Technologie, die Datenschutz ermöglicht, ohne die Workflows zu unterbrechen. Per App lässt sich der Zugriff auf die SSD steuern und kontrollieren – ohne Passwort.

Zunächst wird die jeweilige Armorlock-Platte per App in Betrieb genommen und freigeschaltet. Dazu ist jede Platte auf der Rückseite mit einem QR-Code versehen. Wird er gescannt, lässt sich die Platte per App einrichten. Man kann auch festlegen, wer neben einem selbst Zugriff auf das Laufwerk erhält – das geht sicher und komfortabel per E-Mail- oder Messaging-Dienst. Wer also ein Armorlock-Laufwerk an einen Anwender an einem anderen Standort senden möchten, kann den Zugriff zuvor auf diesem Weg autorisieren.

Professionelle 256-Bit-AES-XTS-Hardwareverschlüsselung und NIST-P-256-Management mit Schlüsseln sorgen dafür, dass die Daten geschützt sind. Eine Armorlock NVMe SSD mit Verschlüsselung wird herstellerseitig gesperrt geliefert und ist somit für niemanden zugänglich. Erst nach der Entsperrung bietet die SSD schnellen und einfachen Zugriff auf gespeicherte Daten. Beim Auswerfen oder Ausstecken wird das Laufwerk automatisch gesperrt.

Preis und Verfügbarkeit

Armorlock NVMe SSD ist ab sofort lieferbar und mit einer Kapazität von 2TB zum unverbindlichen Preis von 599,99 Euro erhältlich.

