Praxistest SSD-Speicher: Sandisk SSD Pro-G40

Die schnelle SanDisk Pro-G40 SSD im Praxistest mit einem Macbook Pro — der richtiger Speicher für mobiles Video?

SanDisk ist bekannt für schnelle und robuste Speicherlösungen. Im Oktober 2022 kündigte der Hersteller nun eine SSD-Premium-Speicherlösung an: die Sandisk SSD Pro-G40.

film-tv-video.de testete die Variante mit zwei Terabyte Kapazität, es gibt aber auch eine Variante mit einem Terabyte.

Den SSD-Speicher verwendete film-tv-video.de im Test mit einem MacBook Pro mit Apple M1 Pro-Chip und OS Monterey 12.6.

Erster Eindruck

Die kleine, handliche Einheit mit den Gehäusemaßen 111 x 58 x 12 mm ist kleiner als die meisten aktuellen Smartphones (mit Hülle) — und sie macht einen ausgesprochen stabilen, wertigen Eindruck. Wo ein Smartphone reinpasst, passt auch diese SSD rein. Die Liegefläche ist, wie der gesamte Rahmen, gummiert. Die Platte landet also auch dann noch relativ sanft auf dem Tisch, wenn man sie etwas unvorsichtiger ablegt.

Die Pro-G40 SSD ist durch das robuste IP68-Gehäuse gegen Staub geschützt sowie wasserdicht. Sie bietet laut Hersteller eine Fallsicherheit aus bis zu 3 m Höhe und weist eine Stoßfestigkeit von bis zu 1.800 kg auf. Für Fotografen oder Video/Filmleute, die mit der SSD unterwegs sind, eignet sie sich also beispielsweise auch bei Außendrehs unter widrigen Wetterbedingungen. Mann muss also nicht »extra vorsichtig« mit der SSD umgehen und nicht um die Sicherheit der Daten bangen, solange man nicht grob fahrlässig mit ihr umgeht. Wenn die Platte einmal versehentlich auf den Boden fällt oder bei Regen transportiert und nass wurde, passiert gar nichts — und das ist doch sehr beruhigend.

Ausstattung

Die brandneue Pro-G40 SSD besitzt nur eine einzige USB-C-Schnittstelle. Das Besondere daran: Sie lässt sich via Thunderbolt 3 ebenso wie auch per USB 3.2 Gen 2 nutzen. Im Thunderbolt-3-Modus sind Datenraten von 40 GB/s möglich, im USB3.2-Modus 10 GB/s.

Wärmeentwicklung

Wer selbst SSD-Speicher besitzt, der weiß, dass manche SSDs recht heiß werden können. Wenn sich der Speicher aufheizt, kann das auch die Leistungsfähigkeit reduzieren — und im schlimmsten Fall droht sogar Datenverlust. Die Hersteller arbeiten deshalb üblicherweise mit verschiedenen Maßnahmen, um die Wärme abzuleiten. San Disk hat das Problem so gelöst, dass ein Aluminiumkern in der Pro-G40 SSD die Wärme aufnimmt und rasch ableitet. So soll dafür gesorgt sein, dass es nicht zu einer Überhitzung kommt.

Die Pro-G40 SSD kann in einer Umgebungstemperatur von 0 bis 35 Grad Celsius betrieben und bei einer Temperatur von -20 bis 70 Grad Celsius gelagert werde, so der Hersteller. Im Test schoben wir mehrfach hohe Datenmengen zwischen der SSD und dem Rechner hin und her, dabei wurde sie niemals mehr als handwarm. Einen stundenlangen, pausenlosen Schreib/Lese-Betrieb führten wir allerdings nicht durch, sondern orientierten uns an realen Bedingungen, wie wir sie auch selbst bei Drehs und Schnittbetrieb haben.

Leistungswerte

Sandisk gibt folgende Leistungswerte an: Die Pro-G40 SSD bietet Geschwindigkeiten von bis zu 2.700 MB/s beim Lesen und 1.900 MB/s beim Schreiben mit einer Thunderbolt 3-Schnittstelle (40 GB/s). 50 GB an Daten können innerhalb von 30 s bewegt werden.

Beim film-tv-video.de-Test dauerte es tatsächlich gerade mal 20 Sekunden, um einen Ordner mit 40,93 GB Videomaterial auf die SSD zu übertragen. Einen weiterer Ordner mit 91,83 GB an Fotos und Videos konnten wir in 53 Sekunden vom Rechner auf die Pro-G40 schieben. Die Ergebnisse waren also sogar besser als die Angaben von SanDisk.

Das gilt auch für die Werte, die der Blackmagic Speed Test ermittelte: Das Tool bestätigte die Lesegeschwindigkeit von 2.700 MB/S, übertraf aber die Schreibgeschwindigkeit und kam hier sogar auf rund 2.500 MB/s.

Die Pro-G40 SSD ist übrigens für den Einsatz mit Mac-Rechnern vorformatiert. Um sie mit Windows-Rechnern nutzen zu können, muss man sie umformatieren.

Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehört neben dem SSD-Speicher ein 20 cm langes Thunderbolt-3-Kabel mit beidseitigem USB-C-Stecker. Auch ein Quickstart-Menü liegt bei.

Preis

Die Pro-G40 SSD ist für rund 471 Euro (UVP) mit einer Kapazität von einem 1 TB und für rund 740 Euro mit 2 TB mit einer fünfjährigen Garantie verfügbar.

Fazit

Die Pro-G40 SSD ist ideal für Videofilmer oder Fotografen, die viel unterwegs sind, die auch vor Ort Daten transferieren oder beispielsweise vorschneiden oder loggen wollen und die hierfür eine robuste, zuverlässige und schnelle Speicherlösung benötigen. Wer die SSD in den Händen hält und in einem Mac-Umfeld betreibt, möchte sie eigentlich gleich besitzen, weil sie einfach reibungslos funktioniert.

Leistung und Robustheit fanden wir absolut überzeugend. Der Preis ist natürlich stattlich, vor allem bei der 2-TB-Variante dürfte so mancher erstmal schlucken. Wer dafür aber »Peace of Mind« bekommt und seine Daten in Sicherheit weiß, wird vermutlich bereit sein, diesen Preis zu bezahlen.