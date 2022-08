PNY: Portabler SSD-Speicher

PNY präsentiert eine neue portable SSD-Speicherlösung: EliteX-Pro.

PNY Technologies, bietet eine neue, portable SSD-Speicherlösung an: EliteX-Pro USB 3.2 Gen 2×2 Type-C. Dieser kompakte Speicher erweitert das bereits bestehende SSD-Portfolio des Storage-Spezialisten. Die neue mobile Speicherlösung übertrifft frühere Generationen von tragbaren SSDs sowie herkömmliche USB-3.2-Flash-Laufwerke in Kapazität und Leistung, so der Hersteller.

Technologie der nächsten Generation

Mit der externen, portablen SSD von PNY können die Nutzer schneller arbeiten, denn sie nutzt die Geschwindigkeiten von USB 3.2 Gen 2×2 und erlaubt damit eine noch einfachere und schnellere Sicherung und Übertragung von Daten, auch unterwegs. Die neue SSD bietet extrem schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1.600 MB/s beim Lesen und 1.500 MB/s beim Schreiben. EliteX-Pro USB 3.2 Gen 2×2 steht in Kapazitäten von 500 GB, 1 TB, 2 TB und 4 TB zur Verfügung. Die 2- und 4-TB-Varianten stellen dabei eine Neuheit im portablen SSD-Sortiment von PNY dar.

Mobile Speicherlösung im Taschenformat

Die PNY EliteX-Pro ist aus Herstellersicht die perfekte Lösung für unterwegs: Dank des schlanken, robusten Aluminiumgehäuses im Taschenformat kann die SSD bequem überall hin mitgenommen werden. Mit einer gratis mitgelieferten Kodier-Software können die Daten mühelos gesichert werden. USB-C-Kabel auf USB-C und USB-A werden mitgeliefert und ermöglichen die einfache Konnektivität mit einer Vielzahl von Host-Geräten.

Produktdetails