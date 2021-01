Premiere & Audition: Public Beta für Apple M1-Systeme gestartet

Premiere Pro, Premiere Rush und Audition-Builds stehen als Public Beta-Version mit nativer Unterstützung für die neuen M1-Chipsätze von Apple zur Verfügung. Die neue Apple M1-Plattform bietet eine verbesserte Leistung sowie Energieeffizienz.

Durch die Umstellung der Creative Cloud-Applikationen auf die neue Plattform können Kreative von der Leistungsfähigkeit der neuen Apple Technologie profitieren. Die Release-Versionen von Premiere Pro, Audition und Premiere Rush mit vollständiger nativer Unterstützung für Apple M1-Systeme unter Mac OS werden noch in der ersten Hälfte des Jahres 2021 verfügbar.

Die neue Apple M1-Plattform bietet eine verbesserte Leistung sowie Energieeffizienz.

Premiere Pro Beta für Apple M1

Die M1-native Premiere Pro-Beta enthält die wichtigsten Bearbeitungsfunktionen sowie die Unterstützung für die meist genutzten Formate H.264, HEVC und ProRes. Weil Premiere Pro auf einer großen Codebasis mit Unterstützung für eine Vielzahl von Medien und Funktionen aufbaut, verfolgt Adobe beim Ausbau der nativen M1-Unterstützung einen stufenweisen Ansatz.

Premiere Pro Beta für Apple M1 enthält die neuesten Builds des neuen Adobe Caption Workflows, dafür ist ein Upgrade des Projektdateiformats notwendig. Zu den Einschränkungen für die anfängliche Premiere Pro Beta auf Apple M1-Hardware gehören Integrationen von Drittanbietern, wie zum Beispiel Transmit-Referenzmonitoring-Hardware, Plugins, Erweiterungspanels und Steuerungsoberflächen.

Premiere Rush Beta für Apple M1

Die M1-native Premiere Rush Beta-Version unterstützt H.264-Videos und bietet die Möglichkeit, Titel und Audio aus den integrierten Bibliotheken von Rush hinzuzufügen sowie Projekte zu erstellen und lokal auf Apple M1-Geräten zu exportieren. Zusätzliche Formatunterstützung, die Synchronisierung von Projekten zwischen verschiedenen Geräten sowie der Export für Social Media Plattformen kommen in zukünftigen Beta-Builds hinzu.

Audition Beta für Apple M1

Die Audition Beta mit nativer Apple M1-Unterstützung hat bereits deutliche Performanceverbesserungen für viele Audioeffekte erzielen können, betont Adobe. Zu den neusten Optimierungen gehört die Echtzeit-Performance des Spektralfrequenz-Editors. Die Audition Beta für Apple M1-Hardware kommt mit den meisten der vorhandenen Audiobearbeitungsfunktionen, bietet aber noch keine Unterstützung für die Videowiedergabe, Erweiterungspanels sowie einige Formate und Integrationen von Drittanbietern.

Aktuelle Versionen im Rosetta 2-Emulationsmodus ausführen

Solange Adobe noch daran arbeitet, die Apple M1-nativen Versionen der Creative Cloud-Video- und -Audio-Applikationen zu finalisieren, können die vorhandenen Release-Versionen mithilfe der Rosetta 2-Emulation mit Apple M1-Geräten und macOS 10.16 (Big Sur), der neuesten Version von macOS, installiert und verwendet werden.

Mit der kommenden Version wird unter anderem ein Problem mit Roto Brush 2 in After Effects in Rosetta 2 behoben.

2021 bringt nativen Apple M1-Support

Release-Versionen von Premiere Pro, Audition und Premiere Rush mit vollständiger nativer Unterstützung für Apple M1-Systeme unter Mac OS sind in der ersten Hälfte des Jahres 2021 verfügbar. Die Arbeit an nativer Apple M1-Unterstützung für After Effects und Character Animator hat 2021 begonnen.