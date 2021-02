Hollyland Lark 150 – drahtloses Mikrofonsystem

Lark 150 ist Hollylands erstes digitales 2,4-GHz-Drahtlos-Mikrofonsystem aus der Audio-Produktreihe.

Lark 150 nutzt für die Signalübertragung den 2,4-GHz-Bereich. Der kleine und superleichte Sender ist so konzipiert, dass er dank des integrierten Mikrofons einfach direkt am Jackenkragen befestigt werden kann. Alternativ kann man das mitgelieferte Lavalier-Mikrofon verwenden und das Funkgerät in der Jacken- oder Hosentasche verstecken.

Der Sender bietet 4,5 Stunden Akkulaufzeit, der zugehörige Empfänger 7,5 Stunden. Eine kleine Ladehülle, die mitgeliefert wird, macht das Mikrofonsystem bequem tragbar. Die Hülle ist selbst mit einem Akku bestückt und kann Sender und Empfänger rund rund 2,5 Mal aufladen, dann braucht auch die Ladehülle selbst wieder Strom.







Die Funkstrecke kann das Signal bei idealen Bedingungen bis zu 100 m weit übertragen und bietet zusätzliche Funktionen wie 2-Wege-Stummschaltung, Safety-Track-Audiomodus, Echtzeit-Audioüberwachung, die das System zu einer perfekten drahtlosen Mikrofonlösung für Vlogging, YouTuber, Interviews, Talkshows, Live-Streaming und andere Arten von Content Creation macht.

Um professionelle Klangqualität des Systems zu gewährleisten, wurde das Lark 150 mit verschiedenen technischen Features ausgerüstet. Da ist etwa eine intelligente Rauschunterdrückung im digitalen Signalprozessor, die Nutzung eines breiten Frequenzgangs, ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis sowie eingebaute hochempfindliche Mikrofone mit Kugelcharakteristik.

Lark 150 weist laut Hersteller eine niedrige Latenzzeit von weniger als 5 ms auf und gewährleistet eine stabile drahtlose Audioübertragung über Entfernungen von bis zu 100 m. Die Stabilität des Systems wird durch eine »Smart-Frequency-Selection«-Funktion beim Einschalten gewährleistet, so dass automatisch die beste Verbindung gewählt wird.

Der Sender des Lark 150 ist mit Maßen von 37 x 37 x 17,5 mm und einem Gewicht von 21 g extrem klein und leicht und passt zusammen mit der Ladehülle in jede Reisetasche. Sowohl der Sender als auch der Empfänger verfügen über eine Taste zur Stummschaltung, einen 3,5-mm-Klinken-Audioausgang sowie eine zusätzliche 3,5-mm-Kopfhörerbuchse für das Audio-Monitoring direkt am Empfänger und einen HD-OLED-Bildschirm zur Anzeige des Gerätestatus und weiterer Informationen.