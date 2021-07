Solidcom M1 von Hollyland: Drahtloses Intercom-System

Hollyland präsentiert mit Solidcom M1 ein professionelles 1,9-GHz-Vollduplex-Wireless-Intercom-System.

Das 1,9-GHz-Vollduplex-Wireless-Intercom-System ermöglich laut Hersteller die gleichzeitige Achtkanal-Kommunikation und unterstützt die kaskadierte Verbindung mehrerer weiterer Geräte. Das bi-direktionale Wireless Intercom-Set besteht aus einer Basis-Station und vier bzw. acht Beltpacks je nach Bundle.







Das M1-System ist sofort einsatzbereit und bietet eine Geräuschunterdrückung und Audio in TV-Produktionsqualität. Mit einer Vielzahl von Funktionen eignet sich das Solidcom M1 für die drahtlose Kommunikation kleinerer bis mittelgroßer Events mit einer Kapazität von 100 bis 1000 Gästen, einschließlich Kirchenveranstaltungen, Ausstellungen, Konzerten usw.

Als Branchenneuheit integriert das Solidcom M1 eine Panel-Antenne in die Basisstation – eine sofort einsatzbereite Kommunikationslösung an Veranstaltungsorten wie Kirchenveranstaltungen und Konzerten. Allein die eingebaute Panel-Antenne unterstützt eine Reichweite von bis zu 400 m vor der Basisstation und 50 m dahinter. Das Anbringen der beiden mitgelieferten externen Fiberglas-Antennen bietet eine zuverlässige 360°-Übertragung in einem Radius von etwa 300 m – ideal für große Räume und verbaute Veranstaltungsorte, einschließlich Sportveranstaltungen und Ausstellungen.

Das M1-System bietet dank Hollylands eigenem Rauschunterdrückungs-Algorithmus, einer hohen Abtastrate von 16 kHz, professionellen dynamischen Mikrofonen und einem extrem breiten Frequenzgang von 200 Hz bis 7 kHz erstaunlich klares Audio auf Broadcast-Niveau, so der Hersteller, egal wie aufdringlich die Hintergrundgeräusche sind. Die mitgelieferten Lemo-Headsets verfügen über einen Mithörton zur erheblichen Verbesserung der Sprachverständlichkeit. Das gesamte Team ist dadurch in der Lage, miteinander zu kommunizieren.

Mit Solidcom M1 lassen sich Gruppen für Teammitglieder wie Lichtteam, Kamerateam oder Sprechern festlegen, indem man die Nummer jedes Beltpacks in der Gruppe auswählt. Bis zu drei Gruppen können in Sekundenschnelle über die Basisstation, die Hollyland-App oder eine private Webseite erstellt und verwaltet werden.

Die Basisstation kann kaskadiert an mehrere Audiogeräte angeschlossen werden, einschließlich der gängigsten Intercom-Systeme anderer Hersteller, indem sie einfach mit einem Standard-Netzwerkkabel oder XLR-Kabel verbunden werden. Es gibt vier verschiedene Anschlüsse – 2W XLR, 4W RJ45, POE/LAN (Power Over Ethernet) Stromversorgung und kaskadierende Schnittstellen.

Jedes Solidcom M1 wird standardmäßig mit vier bzw. acht Beltpacks (Gürteltaschen) geliefert. Mit zwei M1-Sets ist gleichzeitige Kommunikation für 16 Personen in drei Gruppen möglich. Mit einem Standard-Netzwerkkabel von 100 m für die Kaskadierung ist der M1 perfekt für fast jede Veranstaltung.

Jedes Solidcom M1-Set enthält professionelle Lemo-kompatible Headsets mit intuitiver Mikrofon-Ein/Aus-Steuerung durch Anheben oder Absenken des Mikrofonarms. Die standardmäßige 3,5-mm-Buchse am Beltpack unterstützt auch Headsets von Drittanbietern.

Jedes Beltpack enthält zwei herausnehmbare Li-Ionen-Akkus, die unabhängig voneinander in nur 2,5 Stunden aufgeladen werden können. Jeder Akku bietet sechs Stunden Laufzeit. Ebenso verfügt die Basisstation über eine duale NP-F-Akku-Adapterplatte sowie einen POE-Stromanschluss, der eine kontinuierliche, unterbrechungsfreie Stromversorgung garantiert.

Das Hollyland M1 Intercom-System ist mit vier Beltpacks für 3.655 Euro und mit acht Beltpacks für 5.949 Euro (Nettopreise) erhältlich.