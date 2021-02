Lynx: Rack Controller für Yellobrik

Um viele Module der Yellobrik-Serie gleichzeitig steuern, updaten und konfigurieren zu können, bietet Lynx nun einen Rack-Controller an.

Lynx bietet in seiner Yellobrik-Familie diverse modulare Interfaces und Wandler an. Um bei Bedarf auch viele davon gleichzeitig ansprechen zu können, stellt der Hersteller nun einen Rack-Controller vor. Der vereinfacht und beschleunigt es, viele Yellobrik-Module gleichzeitig zu steuern, zu konfigurieren und zu updaten.

Der RCT 1012 ist das erste Modul seiner Art, mit dem Anwender die Steuerungsaufgaben für bis zu zwölf Yellobriks zentralisieren können. Dazu steckt man den RCT 1012 in ein Yellobrik-Racksystem, und er spricht dann die Yellobrik-Module im Rack zentralisiert an. Er erlaubt es alle Yellobriks im Rack zu aktualisieren, zu konfigurieren und zu parametrieren. Der RCT 1012 spart also Zeit, und man muss nicht jedes Modul einzeln anzusprechen.

Sobald der Rack Controller RCT 1012 in einem Yellobrik-Rack installiert ist, erkennt er automatisch die über USB angeschlossenen Yellobrik-Module und zeigt sie in der Appolo-Software an. Über die Ethernet-Verbindung des Rack Controllers kann der Benutzer dann gleichzeitig, schnell und einfach Zugriff auf alle angeschlossenen Yellobriks erhalten.

Zudem kann der in einem Yellobrik-Rack (Modell: RFR 1000-1) installierte RCT 1012 auch Statusinformationen über primäre und redundante Stromversorgungen erfassen und weiter kommunizieren.

Der Yellobrik Rack Controller RCT 1012 ist ab Februar 2021 verfügbar, so der Hersteller.