PreSonus: 19 neue Sample- und Loop-Libraries

PreSonus baut seine Sample- und Loop-Libraries kontinuierlich aus. Zuletzt wurden 19 lizenzfreie neue Libraries mit einem Volumen von 9,7 GB ergänzt.

In seiner Online-Community PreSonus Sphere hat das Unternehmen seit dem Start im Juli 2020 kontinuierlich neue Sample- und Loop-Sammlungen zu seiner Online-Bibliothek ergänzt. Kürzlich fügte das Unternehmen auf einen Schlag 19 weitere Libraries mit einem Volumen von 9,7 GB hinzu.

Die neuen Libraries sind lizenzfrei. Alle beinhalten Audioloops Construction Kits, die mit den DAW-Softwares Studio One Prime, Artist und Professional ab Version 3.5.5 kompatibel sind, sowie Impact XT Kits, die mit Studio One Artist und Professional ab Version 4 kompatibel sind. PreSonus Sphere-Mitglieder können jede dieser Bibliotheken von ihrem PreSonus-Sphere-Konto herunterladen.

Mit diesen neuen Produkten haben PreSonus-Sphere-Mitglieder nun Zugriff auf 73 Sample- und Loop-Bibliotheken, alle PreSonus-Add-ons für Studio One und Notion, Online-Kollaborations-Tools und exklusive monatliche Livestreams und Masterclasses, sowie Lizenzen für Studio One Professional und Notion. Die Sphere-Mitgliedschaft kostet rund 15 US-Dollar pro Monat oder rund 165 US-Dollar pro Jahr.

Die einzelnen, jüngst ergänzten Libraries sind:

4 Forty: Eine eklektische Mischung aus modernen Drum-Sounds, üppigen Synthesizer-Klängen, dramatischen Piano-Riffs, funky Basslines und vielem mehr, im Stil von Jay-Z, J. Cole, Kendrick Lamar und anderen Hitmachern.

Afro Pop ist zu gleichen Teilen Pop-Sensibilität und exotische Percussion, gemischt mit ansteckenden Grooves in einem karibisch inspirierten Cocktail.

Changes ist eine gute Wahl für Liebhaber von Old-School-R&B, mit 808-Kicks, langsamen Synth-Grooves und ohrwurmverdächtigen Beats.

Core Drum Kit sind Construction Kits, die auf moderne Genres zielen, mit druckvollen Kicks, dröhnenden 808s, krachenden Snares und Claps, sauberer Percussion, seidig weichen Hi-Hats und Becken und inspirierenden Melodien.

Mit stimmungsvollen Keys, coolen Synths, knackigen Drums und wummernden Subbässen liefert Dark Moon genau die richtige Menge an außerirdischen Texturen, um Ihre Grooves hervorzuheben.

Dream präsentiert die heutigen dramatischen, von Top 40 inspirierten, erhebenden Sounds mit fetten Klaviermelodien, Streichern, riesigen Synths, Leads, Bässen und krachenden Drums – perfekt für Kollaborationen mit Hip-Hop und R&B.

Mit glatten Synthesizer-Melodien, druckvollen Kicks, theatralischen Orchester-Hits und vielem mehr ist Drip perfekt für moderne Produktionen, die die Ohren von Music Supervisors ansprechen.

Feelings liefert satte Pads, verträumte Piano-Leads, heiße Drum-Patterns und bewegende Basslines, die Sie zu Ihrer nächsten Kreation inspirieren werden.

Harlem 72 ist vollgepackt mit Disco-Beats, funkigen Bässen und einer Streicher-Sektion, die für ihre Gastrolle in Shaft bereit ist und den authentischen Sound der 70er Jahre liefert.

Latin Trap kombiniert eingängige Latin-Dance-inspirierte Melodien mit knallharten Trap-Drums und 808s, die Ihre Wände zum Wackeln bringen werden.

Fügen Sie Ihren energiegeladenen EDM-Produktionen mit Lights positive Vibes hinzu, mit Four-on-the-Floor-Kicks, erhebenden arpeggierten Synths, treibenden Basslines, Drops, Soundeffekten und mehr.

Lust and Loyalty sorgt für mehr Romantik und Wärme in Ihren R&B- und modernen Balladen-Produktionen. Sanfte Piano-Melodien, üppige Streicher, seidig-weiche Basslines und langsame Synth-Leads sorgen für nächtliche Kreativität.

Vollgepackt mit radiotauglichen Melodien, knallharten Drums, üppigen Synth-Pads und stechenden Leads bietet Mainstreams einen flexiblen Mix aus Loops und Samples, der Sie zu nahezu jeder Produktion inspirieren wird — von Ambient-House über Pop-Balladen bis hin zu EDM und Trap.

Modern Melodix XXL eignet sich hervorragend für Hip-Hop, Pop, Trap, Soul, Funk, R&B und mehr und fängt die Vielfalt der Musikszene von Los Angeles ein – mit knurrenden Bässen, schnalzenden Grooves, Afro-Pop-Gitarren, rockenden B3s und Latin-Percussion.

Purple 6 ist eine Sammlung im Stil von Multi-Platin-Künstlern wie Drake, Future, Travis Scott und anderen, mit Synth-Leads, Sub-Bass-Linien, druckvollen Streichern und glitchigen Drums.

Smoke Shop liefert die Sounds der Westcoast-Klassiker mit einer modernen Kante im Stil von Kendrick Lamar, SchoolboyQ und YG, mit One-Shots, Riffs, Full Mixes und Drum- und Instrumenten-Mixes.

Sound Mob Live Edition Vol. 2 ist eine umfassende und einzigartige Library für moderne Hip-Hop-, Rap-, R&B- und Soul-Produktionen mit einem Live One-Shot-Drum-Kit und Drum-Rolls, Live-Gitarre, Live-Bass, Keys, Strings und Live-Percussion.

Trap Moves ist straßentauglich und vollgepackt mit eindringlichen Melodien, rasanten Drum-Rolls und 808s, die die Erde unter Ihren Füßen zum Beben bringen werden.

Urban Paparazzi ist vollgepackt mit einzigartigen Pop-Melodien, die ein Muss für große Songs sind, und enthält große Keys, Synths, Bässe und einzigartige Drum-Patterns.