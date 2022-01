PreSonus: Sphere-Update ergänzt Community-Funktionen

PreSonus hat sein Abo-Programm Sphere um Community-Funktionen erweitert.

Die nun ergänzten, neuen Community-Funktionen von PreSonus Sphere ermöglichen es den Mitgliedern, sich mit anderen Mitgliedern über ihre Lieblingsthemen im Audiobereich auszutauschen, neue Mixes zu teilen, um Feedback zu erhalten, Ratschläge für das Konzeptdesign ihrer nächsten digitalen Veröffentlichung zu bekommen und vieles mehr. Außerdem können PreSonus-Sphere-Mitglieder untereinander Kontakt aufnehmen und einen Workspace teilen, um eine Zusammenarbeit zu beginnen.

Die Teilnahme an der Community ist für PreSonus-Sphere-Mitglieder aber optional, man wird also nicht automatisch als Sphere-Nutzer auch als Community-Mitglied zwangsverpflichtet, man kann also auch einfach weiterhin das in Sphere tun, was man bisher getan hat: Plug-Ins und Updates herunterladen und so weiter.

Jedes Mitglied, das sich aber an der Community beteiligen will, erstellt zunächst ein öffentliches Profil, das aber nur PreSonus-Sphere-Mitglieder sehen können. Community-Mitglieder können ein Foto, ein Titelbild und Audiobeispiele ihrer Produktionen hinzufügen. Das öffentliche Profil enthält auch eine Auswahl an Fähigkeiten, die man hervorheben will, wie etwa Arrangieren, Audiobearbeitung, Komposition, Mastering, Abmischen, Instrumente und mehr. Die Skills definieren die Standardkanäle und helfen anderen Mitgliedern, Verbindungen herzustellen. Wenn man etwa nach Feedback zu einem neuen Mix sucht, sollte man den im Mix-Kanal posten, wo sich alle Mixing Engineers aufhalten. Man kann aber auch mehrere Kanäle für seinen Beitrag markieren.

Wenn man einen Beitrag erstellt, kann man Text hinzufügen und Bilder, Videos, Audiodateien oder alles drei anhängen. Andere Mitglieder können den Beitrag liken, Kommentare hinzufügen und um weitere Kontaktaufnahme bitten. So kann man direkt aus der Community zur Zusammenarbeit an einem Projekt in einem Workspace wechseln und sich mit anderen PreSonus-Sphere-Mitgliedern verbinden.

Man kann auch öffentliche Beiträge durchsuchen, nach Namen oder E-Mail, aber auch nach einem Skill — etwa wenn man einen Session-Musiker oder Mastering-Engineer sucht — und ihn dann zur Kontaktaufnahme einladen.

Von Anfang an bot PreSonus Sphere Zugang zu einer umfangreichen Bibliothek kreativer Software-Tools, einschließlich aller Studio-One- und Notion-Add-Ons und -Plug-Ins, die PreSonus herstellt, sowie zu Cloud-Kollaborations-Tools und -speicher, Chats mit PreSonus-Software-Experten aus aller Welt, exklusiven Sonderangeboten, umfangreichen Videoschulungen und Veranstaltungen — und das alles für eine günstige monatliche oder jährliche Mitgliedschaft. In der neuen Community-Funktion von PreSonus Sphere sieht der Hersteller einen weiteren großen Schritt zur Schaffung einer echten globalen Online-Community von Musikern, Tontechnikern und Musikproduzenten.