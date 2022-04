Neues Intercom-Headset-System von Hollyland

Der Hersteller ergänzt sein Intercom-Line-Up um Solidcom C1, das auch als reine Headset-Only-Version nutzbar ist.

Das neue Intercom-System Solidcom C1 des chinesischen Herstellers Hollyland kann als Headset-Only-System genutzt werden: In der Grundkonfiguration erfordert es keine Zusatzmodule, Hubs oder Basisstation, sondern kann direkt von einem Master- und einem oder mehreren Remote-Headsets genutzt werden — im Vollduplex-Gegensprech-Modus. Bis zu fünf Remote-Headsets können mit einem Master-Headset verbunden werden, damit können dann sechs Personen sprechen und hören. Wer mehr braucht, kann das System um eine Basisstation ergänzen, dann können neun Personen sprechen und hören, bei Bedarf in zwei Gruppen unterteilt. Wem auch das noch nicht ausreicht, der kann drei Basisstationen und Master-Headsets kaskadieren, dann stehen bis zu 27 Personen in Hör/Sprech-Kommunikation miteinander.

Als Grundkonfiguration bietet Hollyland ein Set bestehend aus einem Master- und einem Remote-Headset, vier Akkus, Ladestation und Transportkoffer zum Netto-Listenpreis von rund 450 Euro an. Ein Dreier-Set liegt bei rund 680 Euro. Das System ist laut Hersteller sofort einsatzbereit und wird direkt nach dem Auspacken automatisch gekoppelt.

Das Solidcom C1 ist als drahtloses Vollduplex-Intercom-Headset-System konzipiert, das mit 1,9-GHz-Trägerfrequenz arbeitet und Dect-Verschlüsselungstechnologie nutzt. Es gewährleistet laut Hersteller die zuverlässige und sichere Kommunikation in einem Radius von 350 m (Sichtlinie). Das rein headset-basierte System bietet in der Grundkonfiguration laut Hersteller eine Akkulaufzeit von bis zu zehn Stunden, wenn mehr Remote-Headsets angeschlossen werden, sinkt die Laufzeit des Master-Headsets (3 Remotes: 6 h; 5 Remotes: 5h).

Dect 6.0 bietet laut Hollyland eine hervorragende Übertragungsstabilität mit doppelter Nutzerkapazität pro Kanal. Ein Dual-Antennen-Diversity-Schema trägt dazu bei, eine ununterbrochene Teamkommunikation auch in komplexen Umgebungen zu gewährleisten. Die Verschlüsselungstechnologie Dect 6.0 verhindert, dass Außenstehende mithören können, erläutert der Hersteller.

Die Solidcom-C1-Headsets sorgen dank eines Frequenzgangs von 150 Hz bis 7 kHz und Echo-Cancelling für eine klare, präzise Audioqualität für effektive Teamarbeit, selbst in lauten Umgebungen, so Hollyland. Das Richtmikrofon erfasst demnach die Stimme des Sprechers deutlich, minimiert unerwünschte Geräusche und schaltet sich automatisch stumm, wenn der Mikrofonarm angehoben wird.

Der akku-betriebene, optionale Hub bietet außerdem zusätzliche Funktionen, wie etwa die schon erwähnte Kaskadierung von bis zu drei Systemen, A/B-Gruppierung und eine Stumm- und Ansagefunktion mit einer Taste, um sofort mit allen Headsets zu kommunizieren.

Die Headsets wiegen laut Hersteller 168 g und sind mit einem wechselbaren Lithium-Akku bestückt. Die mitgelieferten Akkus (zwei pro Headset) können extern mit einem ebenfalls mitgelieferten Ladegerät geladen werden. Die Akkus benötigen laut Hollyland nur 2,5 h zur vollständigen Ladung.

In Deutschland bieten Mediatec und Teltec Hollyland-Lösungen an.