Blackmagic Design erneuert HyperDeck Studio-Familie

Blackmagic Design stellt vier neue Modelle der HyperDeck Studio-Familie von Festplattenrecordern vor. Sie alle können in H.264, Apple ProRes und DNxHD mit PCM- und AAC-Audio aufzeichnen.

Das Design der neuen HyperDeck Studios ist von Grund auf umgestaltet und bringt Dutzende neue Leistungsmerkmale. Die erweiterten Modelle sind an der Frontblende mit neuen Bedienelementen im Broadcaststil und an der Rückseite mit mehr Anschlüssen ausgestattet.

Es gibt vier verschiedene HyperDeck Studio Modelle:

Das HD-Mini-Modell basiert auf 3D-SDI. Es eignet sich für die Aufzeichnung und Wiedergabe von H.264-, ProRes- oder DNxHD-Dateien auf bzw. von SD-, UHS-II-Karten und auf externe USB-Laufwerke in SD- und HD-Formaten bis zu 1080p/60.

Das größere HD-Plus-Modell ist außerdem mit besseren Transportsteuerelementen und einem Lautsprecher und einer Kopfhörerbuchse an der Frontblende ausgestattet. Weitere Features sind 6G-SDI zur Ausgabe von Fill- und Key-Signalen, SDI-Monitoring und die Aufzeichnung von H.264 bis zu 1080p/60 oder ProRes und DNxHD bis zu 2160p/30.

Das HD-Pro-Modell in voller Rackbreite ist wie das HD-Plus-Modell ausgeführt, punktet aber zusätzlich mit zwei SSD-Schächten und einem metallenen Suchlaufregler.

Das leistungsstarke 4K-Pro-Modell kann H.264, H.265, ProRes und DNx in SD-, HD- und Ultra-HD-Formaten bis zu 2160p/60 aufzeichnen.

Funktionen aller HyperDeck Studio Recorder

HyperDeck Studio Recorder sind mit klassischen Steuerelementen wie einem Suchlaufrad fürs Joggen, Shutteln und Scrollen ausgestattet. Das LC-Display dient u. a. zum Monitoring von Video und zeigt technisch akkurate Audiopegelmeter wahlweise als VU- oder PPM-Meter an. Die Kombination aus gewohnten VTR-artigen Bedienelementen und dem integrierten LC-Display gestattet eine sehr schnelle und einfache Bedienung.

Da alle HyperDeck Modelle die Aufzeichnung auf gebräuchliche SD- und UHS-II-Karten ermöglichen, werden keine teuren proprietären Datenträger benötigt. In die Pro-Modelle sind zusätzlich zwei SSD-Schächte eingebaut, was Benutzern die Wahl zwischen zwei Datenträgertypen gibt. Zusätzlich kann sogar auf externe USB-Laufwerke aufgezeichnet werden. Wird H.265 verwendet, fasst eine 1-TB-Karte bis zu 58 Stunden mit 2160p/60 aufgenommenes Ultra-HD-Material und sogar bis zu 157 Stunden H.264-Material mit 1080p/59,94. So passt eine mehr als 6-tägige HD-Aufnahme auf eine einzige 1-TB-Karte.

Für unterbrechungsfreies Aufnehmen sind alle HyperDeck Studios mit dualen Slots ausgestattet. Wenn ein Datenträger voll ist, läuft die Aufzeichnung automatisch auf dem nächsten weiter. Eine ideale Lösung fürs Aufzeichnen bei ausgedehnten Live-Events, weil man Datenträger bei laufendem Betrieb austauschen kann und bei der Entnahme eines vollen über den nächsten Medienschacht weiteraufgezeichnet wird.

HyperDeck Recorder unterstützen die meisten heutzutage gängigen Codecs. Alle Modelle unterstützen DNx- und ProRes-Dateiformate. Überdies unterstützen alle Modelle H.264 in allen Qualitätsstufen bis zu 10 Bit mit 4:2:2, wenn in NTSC, PAL, 720p, 1080p und in echten 1080i-Halbbildformaten aufgenommen wird. Das 4K-Modell unterstützt überdies H.265 für Ultra-HD-Aufzeichnungen. Dies gibt Benutzern die Wahl über enge Komprimierungsverhältnisse von 60:1 bis 285:1 für sehr kleine Dateien in voller Sendequalität. Überdies können Benutzer unkomprimiertes PCM-Audio oder sogar AAC-Audio für den Dateiupload auf YouTube wählen. Alle Modelle unterstützen sowohl die Dateisysteme ExFAT- als auch HFS+ und Langzeitaufnahmen in einer Datei. Die Plus- und Pro-Modelle unterstützen sogar ProRes 4444 und ermöglichen so die Ausgabe von Füll- und Key-Signalen bei der Wiedergabe.

Modellbedingt unterstützen HyperDeck Studio Recorder mit 3D-SDI, 6G-SDI und 12G-SDI eine breite Auswahl an Video- und Audioanschlüssen. Bei allen Modellen ist ein HDMI-Anschluss für einen Fernseher oder Beamer vorhanden. Die Pro- und Plus-Modelle bieten sogar einen dedizierten SDI-Monitorausgang, über den auch Statusinfos fürs Monitoring ausgegeben werden. Weiter sind in die Pro- und Plus-Modelle zwei SDI-Ausgänge verbaut. Benutzer können darüber ProRes 4444 abspielen und gleichzeitig Fill- und Keysignale fürs Keying an Live-Produktionsmischer ausgeben. Das mit 10G-Ethernet ausgestattete 4K-Modell erledigt Dateikopiervorgänge innerhalb eines Netzwerks mit extrem hohen Geschwindigkeiten.

Multirate-SDI unterstützt die gebräuchlichsten Videonormen. Die SD-Formate umfassen NTSC und PAL. HD-Normen in 720p umfassen 720p/50 und 720p/59,94 fps. Die HD-Formate in 1080i umfassen 1080i/50 und 1080i/59,94i. Die HD-Formate in 1080p umfassen 1080p/23,98, 24, 25, 29,97, 30, 50, 59,94 und 60 fps. HyperDeck Recorder unterstützen sogar 1080-PsF-Formate. Das 4K-Modell unterstützt neben Ultra-HD-Formaten bis zu 2160p/60 auch 2K- und 4K-DCI-Raten bis zu 30 fps.

HyperDeck Studios können über ihren USB-Port wie eine Webcam eingesetzt werden und sind mit vielerlei Videosoftwares kompatibel. Tatsächlich ist ein HyperDeck Recorder eine broadcasttaugliche SDI-Videoquelle, die Software liest ihn aber als gewöhnliche Webcam. Die Webcam-Feature der HyperDeck Studios funktioniert mit jeder Videosoftware, einschließlich Zoom, Microsoft Teams und Skype sowie für Livestreams mit Open Broadcaster, XSplit Broadcaster und weiteren.

Da auch erweiterte HDR-Normen unterstützt werden, sind Benutzer jederzeit auf kommende neue Spielfilmworkflows vorbereitet. Beim Aufzeichnen wird an den SDI- und HDMI-Eingängen sofort die HDR-Videonorm erkannt und Dateien mit den korrekten HDR-Informationen getaggt. Statische Metadaten in PQ- und HLG-Formaten werden gemäß der ST2084-Norm verarbeitet. HyperDeck Studio Plus- und Pro-Modelle ermöglichen Benutzern sogar den Upload einer 3D-LUT in die Monitoring-Ausgabe. So kann man Looks zur Ansicht anwenden oder Film- in Videogamma konvertieren.

Mit HyperDeck Studios wird auch mehrkanaliges SDI-Audio zur Aufzeichnung von bis zu 16 Kanälen geboten. Im Layout des Status-Overlays für die Monitoring-Ansicht ist genug Platz für Audiopegelmeter für alle vom Benutzer aktivierten Kanäle. Es können gleichzeitig Pegelmeter für 2, 4, 8 oder 16 Kanäle angezeigt werden. Die vorschriftskonform ausgelegten Audiopegelmeter kann man sich auf dem LCD-Menü wahlweise als VU- oder PPM-Meter anzeigen lassen.

Sind Datenträger zu langsam oder voll und es wird nicht rechtzeitig ein leerer nachgelegt, kommt es beim Aufzeichnen möglicherweise zum Fallenlassen von Einzelbildern. Dieses Problem lässt sich umgehen, da man das HyperDeck Studio 4K Pro Modell mit einem M.2-Laufwerk aufrüsten kann, das als Aufzeichnungscache dient. Dies verhindert potenzielle Geschwindigkeitsprobleme mit unzureichend leistungsfähigen Datenträgern oder externen Laufwerken, da der Cache bei Engpässen automatisch einspringt und Daten aufnimmt, die sonst verloren gehen würden. Selbst wenn sich eine Karte füllt, der Vorgang aber zu langsam geht, wird im Cache zwischengespeichert, bis die Karte mit dem Aufzeichnen aufholt. Mit dem Cache kann man also in Aufnahmeformaten aufzeichnen, die eigentlich zu schnell für den vorhandenen Datenträger sind. So lässt sich bspw. sogar Ultra HD auf eine langsame mechanische USB-Festplatte aufzeichnen.

Da alle Modelle einen Timecode- und Taktgenerator an Bord haben, kann man mehrere Recorder in Stapeln für Digital Signage oder mehrkanaliges Aufzeichnen einsetzen. Jeder HyperDeck verfügt über dedizierte Ausgänge für die von seinen internen Takt- und Timecode-Generatoren erstellten Referenzsignale und Timecode. Solange keine externe Takt- oder Timecodequelle angeschlossen ist, wird „Free Run“-Timecode erstellt. Liegen jedoch externe Signale an, werden sie automatisch verkoppelt. Benutzer können somit einen HyperDeck zum nächsten durchschleifen und sich ein perfekt synchrones Recorder-Array bauen.

Die mit HyperDeck Studio Minis aufgezeichneten Dateien sind mit so gut wie allen Postproduktionssoftwares kompatibel. Zudem ist es Benutzern möglich, in H.264 aufgezeichnete Dateien direkt vom HyperDeck Studio auf Streaming-Plattformen wie YouTube, Facebook, Vimeo, Twitter etc. hochzuladen. Benutzer können gebräuchliche Schnittsoftwares wie DaVinci Resolve, Apple Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro und Avid Media Composer verwenden, da auch HyperDecks die in der Postproduktion üblichen Dateiformate verwenden. Man kann die Dateien sogar mit VFX-Software wie Fusion und Adobe After Effects benutzen. Weil HyperDeck Recorder direkt auf computerformatierte Datenträger aufzeichnen, können diese direkt mit jedem Computer benutzt werden. Man kann also mit dem Schnitt beginnen, ohne vorher die Dateien zu transkodieren oder zu konvertieren.

Für Benutzer, die eine tragbare Broadcastlösung benötigen, bietet das fünf Zoll messende HyperDeck Studio HD Mini Modell die meisten Features, verpackt in ein kompaktes Design. Es benötigt nur ein Drittel der Rackbreite. So lassen sich drei Recorder in einer Rackeinheit verstauen. Dafür gibt es das optionale Teranex Mini Rack Shelf. In dieser Rackwanne schraubt man die drei Recorder nebeneinander fest und befestigt das Ganze anschließend in einem Standardgeräterack. Alternativ lässt sich HyperDeck Studio HD Mini mit anderen Modulen kombinieren. Zum Archivieren könnte man dem Recorder bspw. einen Teranex Mini Analog to SDI 12G zur Seite stellen, um die eingehenden Analogsignale in SDI zu konvertieren.

Die HyperDeck Studio-Modelle sind ab sofort bei Blackmagic Design-Fachhändlern weltweit ab 495 US-Dollar erhältlich.

HyperDeck Studio Features

• Vier verschiedene Ausführungen im neuen eleganten Design

• Eingebautes Farb-LCD mit Anzeige des Deck-Betriebsstatus

• Duale Medienslots für Nonstop-Aufzeichnungen

• Dateiaufzeichnung in den Formaten H.264 und H.265, ProRes und DNx

• Mit Anschlüssen in aktuellster Broadcast-Technik

• Es gibt Modelle mit 3G-SDI, 6G-SDI und 12G-SDI

• Über den USB-Port werden die Recorder als Webcam erkannt, sodass alle Videosoftwares unterstützt werden

• Erweiterter HDR-Support für aufgezeichnete Dateien

• Professionelles digitales Audio mit mehreren Kanälen

• Interne Takt- und Timecode-Generatoren für ISO-Aufzeichnungen

• In 13 verbreitete Sprachen lokalisiert

• Unterstützt alle gängigen Schnitt- und VFX-Softwares

• Kompaktmodelle, die nur ein Drittel einer Rackbreite messen