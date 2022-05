Blackmagic HyperDeck Extreme 4K HDR

Das neue Broadcast-Deck für 4K-Aufzeichnung in H.265 verfügt über einen HDR-Bildschirm für die Touchbedienoberfläche mit integrierten Scopes.

Der HyperDeck Extreme vereint die von der HyperDeck Familie gewohnte Zuverlässigkeit mit Innovationen wie platzsparenden H.265-Dateien, einem optionalen internen Zwischenspeicher, 3D-LUTs und HDR-Support. Die Möglichkeit für 4K-Aufzeichnungen in H.265 reduziert die Speicherkosten und bringt brillante Bildqualität. Der große Touchscreen zeigt Aufzeichnungen an und ermöglicht die Steuerung aller Rekorderfunktionen. In Kombination mit einer HyperDeck Extreme Control Steuereinheit dient der Rekorder Nutzern als klassische MAZ. Der HyperDeck Extreme ist die perfekte Lösung für Broadcasting, Liveproduktionen und Digital Signage der nächsten Generation.

Funktionen HyperDeck Extreme 4K HDR

Aufzeichnung und Wiedergabe in voller 4K-Auflösung

Touchbedienoberfläche mit MAZ-Bedienelementen

Praktisch für Liveproduktionen, Digital Signage und Archivierung

Großes LC-Display für die Touchbedienoberfläche

Duale CFast-Speicherkarten für Nonstop-Aufzeichnung

Optionaler Mediencache eliminiert Frame Dropping

Helles LCD mit breitem Farbumfang für erweiterten HDR-Support

Integrierte Videoscopes mit Waveform, Vektorskop, Parade und Histogramm

10G-Ethernet für schnelle Remote-Uploads von Medien

Weitere Details

Neben wichtigen Tasten zur Bedienung hat der HyperDeck Extreme einen innovativen, großen Touchscreen zur Bildsichtung. Die weitere Ausstattung des HyperDeck Extreme umfasst zwei Medienschächte, 12G-SDI, Analoganschlüsse für Archivierungszwecke, USB-C zum Aufzeichnen auf externe Laufwerke sowie einen Lautsprecher und eine Kopfhörerbuchse an der Frontblende. Ein optionaler Cache verhindert Frame Dropping bei vollen oder zu langsamen Datenträgern. Zwei Stromanschlüsse für AC und DC ermöglichen den Einsatz im Studio oder am Drehort.

Der vielseitige HyperDeck Extreme ist ideal für Liveproduktionen sowie als Masterrekorder, Clip-Player und zum Aufzeichnen der Feeds einzelner Kameras. Analogeingänge ermöglichen die Aufzeichnung von alten Videobändern, um frühere Sendungen für die neuesten Streaming-Dienste oder den Bildschnitt aufzubereiten. Schnelle Media-Uploads via 10G-Ethernet und ein einfaches Fernsteuerprotokoll machen Digital Signage auf dem HyperDeck Extreme leicht. Dank der HDMI-, SDI- und Analogeingänge mit integrierten Scopes und 3D-LUTs eignet er sich sogar als Field Recorder. Scopes dienen zur Qualitätssicherung beim Mastern, damit beim Senden und Streamen die Sendevorgaben erfüllt werden.

Die LCD-Touchoberfläche gibt Anwendern ein hohes Maß an Kontrolle. Sie bietet Buttons für Wiedergabe, Stopp und Aufnahme sowie eine Mini-Timeline zum Durchscrollen von Aufzeichnungen. Auf dem LCD wird ein Head-up-Display mit Timecode, Videonorm, Medienstatus und Audiopegelmetern angezeigt. Die Scopes sowie die Fokussier- und Belichtungshilfen aktiviert man über den Touchscreen. Viele weitere Einstellungen sind ebenfalls über das große LCD steuerbar. Über das LCD lädt und speichert man auch 3D-LUTs.

Dank Unterstützung für CFast-Datenträger können Nutzer auf gängige Flash-Speicherkarten aufzeichnen. H.265-Dateien sind klein genug, um lange Aufzeichnungen auf regulären CFast-Karten zu speichern. Für Endlosaufnahmen ermöglichen zwei CFast-Kartenschächte den Austausch voller Karten bei laufender Aufzeichnung.

Manchmal sind Datenträger zu langsam oder voll, ehe eine leere Karte nachgelegt wurde. Dann werden beim Aufzeichnen unter Umständen Einzelbilder ausgelassen. Eine im HyperDeck Extreme installierte PCIe-Flash-Karte fungiert als Aufzeichnungscache. Der automatisch einspringende Cache vermeidet Probleme mit CFast-Medien oder externen Laufwerken, indem er von den Medien nicht erfasste Inhalte aufzeichnet. Aufzeichnungen werden so lange zwischengespeichert, bis sich füllende Karten ausgetauscht werden.

Support für aktuellste HDR-Normen und ein sehr heller Bildschirm mit erweitertem Farbraum machen Anwender startklar für die neuesten HDR-Workflows. Bei der Arbeit in HDR verwandeln sich die integrierten Scopes in HDR-Scopes. Das helle LCD mit besonders breitem Farbumfang meistert die Farbräume Rec. 2020 und Rec. 709. Der Farbumfang des im HyperDeck Extreme verbauten HDR-LCD stellt sogar den DCI-P3-Farbraum zu 100 Prozent dar.

Zur Einhaltung von Sendevorgaben bei anspruchsvollen Projekten stellt der HyperDeck Extreme alles fürs interne Waveform-Monitoring bereit. Die Waveform-Anzeige stellt die Luminanzwerte (Helligkeit) der Ein- und Ausgabesignale in vertrauter Manier dar. Die Vektorskop-Anzeige zeigt die Farbsättigung bei 100 Prozent der SDI-Referenzpegel an. RGB- und YUV-Parade-Anzeigen sind perfekt für die Farbkorrektur und zur Kontrolle und Berichtigung unzulässiger Pegel. Das Histogramm veranschaulicht die Verteilung von Schwarz- und Weißtönen sowie Videoüberpegel in den Tiefen und Lichtern.

H.265-Dateien verwenden Kompressionsverhältnisse zwischen 60:1 und 285:1, was extrem kleine Dateien und somit erheblich geringere Dateigrößen ergibt. Obendrein wird H.265 von allen wichtigen Betriebssystemen unterstützt. Der HyperDeck Extreme unterstützt für Aufzeichnung und Wiedergabe Apple ProRes 422 HQ, ProRes 422, ProRes 422 LT sowie ProRes 4444 für die Wiedergabe der Füll-und-Key-Signalausgabe. Das macht diese Dateien kompatibel mit Software wie DaVinci Resolve, Media Composer, Premiere Pro und Final Cut Pro.

Mit 10G-Ethernet und schnellen Remote-Uploads meistert der HyperDeck Extreme auch Digital Signage. Er verwendet ein einfaches Textprotokoll zum Testen von Steuerbefehlen per Telnet. Für Remote-Uploads von Mediendateien können Nutzer FTP oder schlichte FTP-Clientsoftware benutzen. Mittels Ethernet-Protokoll und FTP wird der HyperDeck Extreme mit großen USB-C-Disk-Arrays zum Broadcast-Server fürs Einspielen und Managen von Medien und Playout.

Der HyperDeck Extreme 4K HDR ist ab April 2022 zum Preis von 2.995 USD zzgl. Steuer weltweit erhältlich.