Produktfeuerwerk bei Blackmagic Design

Neue Kameras, DaVinci Resolve 19 und viel IP – Blackmagic Design zeigt jede Menge Neuheiten.

Zwei Stunden lang dauerte die Präsentation der neuen Produkte, die Grant Petty am Freitag vor Messebeginn in einem weltweit verfügbaren Stream hielt. Und in diesen zwei Stunden musste er sich an der einen oder anderen Stelle vermutlich auch noch kürzer fassen, als es ihm lieb war. Aber das zeigt, wie viele Neuheiten Blackmagic Design zur NAB2024 im Gepäck hat.

Im Fokus standen dabei auch, aber nicht nur, die neuen Kameras: Ursa Cine 12K, Ursa Cine 17K und die anpassbare Pyxis.

Für die Postproduktion steht DaVinci Resolve in der neuen Version 19 im Mittelpunkt. Die Software platzt vor neuen Funktionen.

Interessanterweise will es Blackmagic nun aber auch im IP-Bereich wissen und stellte eine ganze Reihe neuer Tools und Konverter vor, die es künftig erlauben sollen, auf IP-Basis zu produzieren. Das wird dann nach Blackmagic-Lesart nicht nur nur günstiger als bisher, sondern auch einfacher. Wenn es nach Grant Petty geht, muss IP-Produktion generell leichter und erschwinglicher werden, wenn sie erfolgreich werden will. Über diese neuen Produkte wird film-tv-video.de in den kommenden Tagen noch im Detail berichten.