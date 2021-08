Neuheiten von Grass Valley

Grass Valley stellt drei neue SDI/IP-Produktionslösungen für Kameras, Mischer und Replay vor: K-Frame XP Standard, LDX150 und LiveTouch 2000.

Diese Top-Tools liefern nicht nur die besten verfügbaren Bilder, sondern reduzieren auch die Komplexität mit einem gemeinsamen Workflow unabhängig von den Formaten, einer einfachen Einrichtung für jede UHD/3G/HD-Auflösung und einer massiven I/O-Skalierung für die heutige mehrschichtige Videowelt.

Diese neuen Produkte profitieren von der allerneuesten IP- und 4K-UHD-Technologie und sollen sich bestens für Live-Produktionen eignen.

Das GV K-Frame XP Standard Video Production Center ergänzt das XP Compact. K-Frame XP soll volle Flexibilität bieten und in jedem Format von HD bis 4K UHD 2160p arbeiten. Die neue Lösung bietet die größte I/O in der Branche mit 192 x 96 E/As in IP, SDI oder beidem. Die vollständige Raster-Videoverarbeitung bietet maximal neun M/Es mit jeweils sechs Keyern und 16 optionalen 3D iDPMs für jede Produktion. Showfiles sind mit allen K-Frame-Engines kompatibel, und natürlich können alle Kayenne-, Karrera- und Korona-Steuerungsoberflächen die neue XP ansteuern, was sowohl eine einfache Bedienung als auch einen kontinuierlichen Look bedeutet.

Die LDX 150 ist die einzige Kamera, die UH-Aufzeichnung in dreifacher Geschwindigkeit mit Global Shutter und Wide Color Gamut (WCG) per NativeIP-Backbone bietet. Der neue Xenios-Imager, gepaart mit dem Global Shutter, bedeutet beste Empfindlichkeit mit erhöhter Schärfe bei feinen Strukturen und naturgetreuen Bildern, einen großen Dynamikbereich bei HDR, ein verbessertes Signal-Rausch-Verhältnis und zusätzliche Tiefenschärfe, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Zudem bietet die LDK 150 auch eine integrierte JPEG XS-Kompression, die nativ über IP gestreamt werden kann, ohne zusätzliche CCUs oder Server.

LiveTouch 2000 ist die nächste Generation des Replay- und Highlight-Systems von Grass Valley. Bei der neuesten Version handelt es sich um einen Videoserver mit ultrahoher Dichte, der bis zu 12 UHD/24 HD-Kanäle in 3 HE bietet – die beste Kanaldichte aller Replay-Systeme auf dem Markt, betont Grass Valley. Die intuitive Benutzeroberfläche macht Instant Replay Workflows schnell und einfach, in HD oder UHD. Das LiveTouch-System eignet sich für Studio- und Sportanwendungen, so Grass Valley.

»Wir wissen, dass unsere Kunden eine große Nachfrage nach Premium-Inhalten wie 1080p HDR oder 4K UHD haben und gleichzeitig versuchen, die Komplexität der Entwicklung dieser Inhalte zu bewältigen«, sagt Marco Lopez, General Manager Live Production bei Grass Valley. »Alles, was wir bei Grass Valley entwickeln, zielt darauf ab, diese Anforderungen zu erfüllen, um die beste Live-Medienproduktion zu ermöglichen und sie gleichzeitig zu vereinfachen. Das SDI-, IP- und Cloud-native Portfolio von Grass Valley stellt sicher, dass unsere Kunden weiterhin die spannenden Live-Inhalte produzieren können, für die sie bekannt sind. Wir sind sehr stolz darauf, diese neuesten Erweiterungen auf den Markt zu bringen, und freuen uns auf die Live-Produktionen, in denen sie zum Einsatz kommen werden.«