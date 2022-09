Grass Valley mit Soft- und Hardware-Neuheiten

Grass Valley kündigt Produkteinführungen in allen Bereichen des Unternehmens an.

»Die einzige Konstante in unserer Branche ist der Wandel, und das Tempo des Wandels beschleunigt sich weiter. Es ist klar, dass unsere Kunden innovativ sein müssen, um ihr Geschäft umzugestalten, und sie suchen nach Partnern, die sie auf diesem Weg unterstützen können«, so Andrew Cross, CEO von Grass Valley. »Ich freue mich, dass wir auf der IBC so viele neue Produkte vorstellen konnten, nicht nur die AMPP-Plattform, sondern alle unsere Produktlinien. Während wir in die Zukunft der Medien und der Unterhaltung blicken, bleiben wir auch weiterhin verpflichtet, die besten Produkte zu liefern, für die Grass Valley bekannt ist.«

Andrew Cross betont, wie viel Energie Grass Valley in die Entwicklung von AMPP gesteckt habe – und dass man damit die Infrastruktur der Zukunft entwickelt habe. In zehn Jahren, so Cross, werde es keine SDI-Infrastrukturen mehr geben.

Zu den Neuvorstellungen im Rahmen der IBC2022 gehören die neue LDX-135-Kamera , ein bedeutendes Upgrade des Kula-Mischers, der neue Kaleido-IP-Multiviewer und die Sirius-Router-Modelle.

Mit AMPP, der software-basierten Agile Media Processing Platform von Grass Valley für die On-Prem- und native Cloud-Bereitstellung, kündigt das Unternehmen auch eine Reihe von Neueinführungen an: 24 neue Anwendungen und über 80 Plattformverbesserungen.

»Wir sehen den Nutzen der vergangenen sechs Jahre strategischer Investitionen in AMPP — wir können jetzt neue Anwendungen und Funktionen in einem erstaunlichen Tempo bereitstellen«, erklärt Daniel Url, Chief Product Officer bei Grass Valley. »Wenn jemand glaubt, dass er weiß, was mit AMPP möglich ist, muss er sich noch einmal umsehen. Was wir auf der IBC vorstellen, zeigt, wie schnell wir die Fähigkeiten der Plattform weiterentwickeln, was zu einem schnell wachsenden Kundenstamm führt, der AMPP für erstklassige Produktionen nutzt.«

»Auf der NAB Anfang des Jahres habe ich angekündigt, dass Grass Valley die AMPP für die Branche öffnen wird, fügt Cross hinzu. »Seitdem freuen wir uns sehr über das starke Wachstum der Mitgliederzahl des Grass Valley Alliance Program. Es gibt 14 Alliance-Mitglieder, die sich uns auf der IBC am Stand von Grass Valley anschließen. Dies ist ein großartiger Beweis für die Branche, dass es eine neue Multi-Vendor-Gemeinschaft gibt, die zusammenarbeitet, um die sich entwickelnden Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.«