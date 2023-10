Neue Mischer-Bundles von Grass Valley

Mit neuen Bedienoberflächen und Bundles bietet Grass Valley Kayenne-Mischer und K-Frame-Prozessoren in neuen Kombinationen an.

Grass Valley bietet neue Production-Switcher-Bundles für Sport, Unterhaltung, Nachrichten und andere Veranstaltungen an. Dabei eröffnet der Hersteller ganz neue Kombinationen.

So kann die modulare Bedienoberfläche der Kayenne-Mischer-Baureihe in verschiedenen Kombinationen im Zusammenspiel mit den Video-Processing-Engines der K-Frame-XP-Familie verwendet werden.

Während solche Kayenne/K-Frame-XP-Bundles eher für größere Produktionen passen, können entsprechend der »Any Surface, Any Engine«-Philosophie von Grass Valley aber auch Panels wie Korona und Karerra mit jedem K-Frame kombiniert werden — einschließlich der CXP, SXP, der kostengünstigen V-Serie oder software-basierten Switcher-Angebote aus der AMPP Palette. Das eröffnet den Anwendern Flexibilität, abgestimmt auf ihre individuelle Roadmap.

Mit den neuen Bundles und Kombinationsmöglichkeiten will Grass Valley eine breite Palette von Anwendern ansprechen und zukunftssichere Lösungen anbieten.

Die Module, aus denen sich die modulare Kayenne-Bedienoberfläche zusammensetzt, erinnern stark an das, was die Bediener seit über 10 Jahren kennen — mit einigen interessanten Neuerungen.

»Wir haben auf unsere Benutzer gehört und einerseits auf unser Kayenne-Design-Erbe zurückgegriffen und andererseits Innovationen eingeführt: zusätzlich zu Touchscreen-Bereichen bieten wir auch taktile Tasten für die 8-Tasten-Recall-Tasten, neue Bedienfeld- und Menüsteuerungseinheiten. Zusammen mit den künftig verwendeten Standardkabeln können kundenspezifische Konfigurationen erstellt und verändert werden«, so Greg Huttie, VP Production Switching bei Grass Valley. »Das zusätzliche Plus dieser neuen Pakete ist, dass sie zu einem reduzierten Preis angeboten werden, so dass die Benutzer ein erschwinglicheres Angebot mit der gleichen kreativen Leistung erhalten, die von einem erstklassigen Grass Valley-Mischer erwartet wird, während gleichzeitig das Leben der TDs und EICs einfacher wird.«

Darüber hinaus können die K-Frame-Engines jetzt mit einem JPEG-XS-Board für erweiterte IP-Eingänge und -Ausgänge ausgestattet werden, je nach den Anforderungen des Anwenders. Damit wird die native JPEG-XS-Unterstützung ergänzt, die in den Kameras der LDX 100-Serie von Grass Valley und der neuesten Kompaktkamera C135 zu finden ist.