Enigma 3: Rotolight-Leuchten Titan X2

US-Rental und Studio Enigma 3 hat in Leuchten von Rotolight investiert.

Für das eigene Studio und den Rental-Bereich hat Enigma 3 in Leuchten des Titan X2 von Rotolight investiert. Das Unternehmen vermietet sein Equipment an eine Vielzahl von Produktionen in den USA.

Enigma 3 ist für seinen ausgezeichnetem Service in Utah bekannt, versorgt aber auch viele Produktionen außerhalb dieses Bundesstaates mit Equipment und Services, darunter auch HBO und Netflix.

Das Unternehmen bietet eine Vielzahl der innovativsten und begehrtesten Produkte an, um seinen Kunden nur das Beste zu bieten, erläutert Rotolight.

Auch im eigenen Studio setzt Enigma 3 die Titan X2s für seine eigenen Projekte ein.

Willem Kampenhout, VP of Sales bei Enigma 3, sagt: »Rotolight Titan ist eine perfekte Mischung aus Leistung, Lichtqualität und RGB/LED-Funktionen, verpackt in einem einfach zu bedienenden und erschwinglichen Gerät. Die Tatsache, dass man die Diffusion digital anpassen kann, macht dieses Licht zu einem Must Have.«

Titan ermöglicht es Filmemachern, mit einem intuitiven, schnellen und reaktionsschnellen Touchscreen-Display Zeit am Set zu sparen, erläutert der Hersteller.

Eine Besonderheit ist die SmartSoft-Technologie, mit der Diffusion, Fokus und Streuung von Titan elektronisch gesteuert werden können, ohne dass Gels oder Folien benötigt werden.

Den gleichen Effekt, wie man ihn etwa beim Einsatz einer 216er-Full-Diffusion-Filterfolie erreicht, kann man beim Titan X2 einfach auf einer Skala einstellen. SmartSoft bietet somit die Flexibilität zwischen einem schönen, weichen Licht oder einer härteren Lichtquelle.

»Die Möglichkeiten und die Funktionalität des Rotolight Titan sind großartig, wenn man damit arbeitet. Der aktive Diffusionsfilter ist ein großartiges Werkzeug zur Feinabstimmung des Looks, den viele DoPs anstreben. Wir haben diese Scheinwerfer schon jedem in unseren Kreisen empfohlen«, sagt Camera Rental Manager Kade Riding.

Rod Aaron Gammons, CEO von Rotolight, sagt: »Wir freuen uns sehr, dass Enigma 3 in unsere preisgekrönte Titan-Kinobeleuchtung investiert hat, um diese hochmodernen Leuchten für führende Produktionen in Utah einzusetzen. Die ersten Reaktionen auf die Titans waren äußerst positiv und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit dem großartigen Team von Enigma 3.«