Softboxen für Litepanels Astra IP-Leuchten

DoPChoice zeigt Softboxen für die drei neuen Astra IP-Leuchten von Litepanels.

Die auf die neue Scheinwerfer-Serie angepasste Auflage der »Snapbag«-Softboxen nutzt ein neues Design in »Tulpenform«. »Das neue Design macht dank der neuartigen parabolischen Kurvenarchitektur in Kombination mit dem von DoPchoice entwickelten Snapshape-Material externe Rippen oder Stangen überflüssig«, teilt der Hersteller mit.

Die Reflektionen der silbernen Innenseite der Softbox verstärken die Lichtausbeute. Ein 40 Grad-Snapgrid und verschiedene Diffusoren unterstützen die Lichtführung.

Das leichte Snapbag für die Astra IP lässt sich mit einem Handgriff öffnen und schnell und einfach an der Leuchte befestigen. Zwei elastische Bänder werden an der Rückseite der Leuchte befestigt, um das Snapbag zu positionieren. Die elastischen Bänder lassen sich schnell anpassen oder lösen. Der Yoke ersetzt die übliche abgewinkelte Halterung, um eine kompaktere Stapelung und Lagerung zu ermöglichen, so dass mehr Einheiten in einem kleineren Paket transportiert werden können.

Die Snapbags gibt es in drei Größen, passend für die Astra IP-Scheinwerfer Half, 1×1 und 2×1. Sie sind mit der älteren Astraserie kompatibel und mit dem 1×1-Snapbal-Zubehör kombinierbar.