DoPchoice: Zubehör für Aputure Nova P600c

Perfekt passende Softboxen und Grids für den LED-Scheinwerfer P600c von Aputure bietet DoPchoice an.

DoPchoice bietet eine optimal passende Version seiner Snapbag-Softboxen und Snapgrids für den neuen LED-Scheinwerfer P600c von Aputure an. Dazu gibt es von DoPchoice auch einen Rabbit Ears Mount-Adapter sowie weitere Tools.





Firmenvideo: Überblick des DoPchoice-Zubehörs für die LED-Flächenleuchte P600c von Aputure.

Der patentierte Snapbag SBAPW6 bietet alle Vorteile der beliebten Snapbags von DoPchoice, einschließlich eines rechteckigen Designs, das sich sofort in einem Stück zusammenklappen lässt und dank einer neuen Adapterhalterung in Sekundenschnelle direkt am intuitiven Rabbit-Ears-Montagesystem angebracht werden kann.

Die silberfarbenen Metall-Seitenwände im Inneren des DoPchoice verstärken den Output und sorgen für eine sanfte, gleichmäßige Verteilung des Lichts. Ein abnehmbares Magic-Cloth-Diffusionspanel ist im Lieferumfang enthalten und ermöglicht eine noch bessere Steuerung des Weichzeichners. Im aufgebauten Zustand hat das maßgeschneiderte Snapbag folgende Abmessungen: 90 x 64 x 30 cm und wiegt 0,6 kg. Eine schwarze Tragetasche ist im Lieferumfang enthalten, um das kompakte Paket für den Transport zu verstauen.

Zur optimalen Steuerung der Beleuchtungsrichtung ist das 40°-Snapgrid (SGAPW6W40) erhältlich. Das Grid muss man nur aus der kompakten Tasche entnehmen, aufklappen, schnell und einfach per Klettverschluss an der Vorderseite des Snapbags aufspannen, fertig.

DoPchoice bietet auch zusätzliche Softing-Optionen an. Die beliebten achteckigen Snapbag-Octas bieten breitere Lösungen mit werkzeugfreiem, schnellem Auf- und Abbau. Octas können offen verwendet werden, so dass ihre silberne Beschichtung zu sehen ist, oder mit dem mitgelieferten Frontdiffusions-Panel.

Wenn gerichtetes Licht gewünscht wird, sind maßgefertigte 40-Grad-Snapgrids erhältlich. Für alle, die die vielfältigen Vorteile einer Dome-Softbox benötigen, sind die leichten und effektiven Snapbag-Laterns von DoPchoice schnell einsatzbereit. Um Spill zu kontrollieren, gibt es konturierte schwarzweiße Abdeckungen, die mit Klettverschluss schnell angebracht werden können.

Für die ultimative Kompatibilität bietet DoPchoice die Rabbit-Ears SRER zusammen mit dem SRECM1-Connector: das ist eine austauschbare Halterung für das Snapbag-Zubehör. Diese neue Reihe von Werkzeugen für die Aputure Nova P600c ist ein Beispiel für die Lösungen, die DoPchoice anbietet, um jeden Schritt des Prozesses schneller, einfacher und intuitiver zu machen, ohne dass ein komplizierter Stapel von Teilen zusammengesetzt werden muss.

Das von DoPchoice und TRP International hergestellte Zubehör für das Aputure P600c ist über autorisierte Händler erhältlich.