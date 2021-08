Audio-Interface Revelator io24

Als Mikrofonvorverstärker und Zweikanal-Loopback-Mixer ermöglicht Revelator io24 von PreSonus auch umfassende Klangverbesserungen.

Revelator io24 ist ein USB-C-Audio-Interface von PreSonus, das rund 200 Euro kostet. Zwei analoge Eingänge um Mikrofone, Instrumente oder Line-Quellen anzuschließen auf der Vorderseite stehen zur Verfügung. Der USB-C-Anschluss auf der Rückseite dient zur Verbindung mit einem Rechner. Als Ausgänge stehen zusätzlich zwei analoge Audiosignale und ein Kopfhöreranschluss bereit.

Revelator io24 fungiert dabei als leistungsstarker Mikrofonvorverstärker, aber auch als Loopback-Mixer, der den Klang mit Effekten verändern und verbessern kann. Im Stream-Mix-Modus eignet er sich für Streaming, Podcasting und Recording.





Firmenvideo: Trailer für Revelator io24.

Die integrierte Funktionalität ermöglicht Features und Klangverbesserungen, um ausgefeilte, professionell klingende Ergebnisse zu erreichen. Der flexible und vielseitige Revelator io24 ist aus Sicht des Herstellers das einzige Audio-Interface, das sowohl für die Aufnahme als auch für das Live-Streaming geeignet ist. Mit dem einfach zu bedienenden Mixer können die Anwender auch schnell Zoom-Anrufe oder Skype-Interviews aufnehmen und Backing-Tracks und Soundeffekte für Podcasts, Live-Streams, Musikproduktionen und vieles mehr hinzufügen.

Aktiviert man per Mausklick den Stream-Mix-Modus, wird der komplette Mix an den USB-Ausgang weitergeleitet — mit allen Quellen von den analogen Eingängen, Loopback-Kanälen, Reverb und Effekten. Von dort aus kann man das Signal einfach und direkt an die eigene Streaming-Software senden.

Anwendung

Die Signale, die man an die analogen Eingänge anschließt, werden an zwei professionelle Xmax-L-Mikrofon-Vorverstärkern von PreSonus weitergereicht, die in Stereo gekoppelt werden können. Damit wird der Revelator io24 zu einem hochwertigen Produktions-Frontend.

Am anderen Ende stehen zwei symmetrische Line-Ausgänge (6,3 mm Klinke) zur Verfügung und ein leistungsstarker Kopfhörerausgang.

Auf der Vorderseite des Geräts kann man den Pegel kontrollieren, es steht latenzfreies Monitoring zur Verfügung. Die Audiodaten können mit bis zu 24 Bit und 96 kHz mit der mitgelieferten DAW-Software Studio One Artist oder einer anderen Aufnahme- und Produktions-Software aufnehmen.

Aber die eigentliche Magie beginnt mit dem einfach nutzbaren Loopback-Mixer des Revelator io24: Der macht es leicht, etwa Backing-Tracks zu Live-Stream-Auftritten hinzuzufügen oder einen Zoom-Anrufer in einen Podcast einzubinden. Mit zwei dedizierten Stereokanälen für Loopback-Audio unter MacOS oder Windows können die Anwender gleichzeitig die Audiosignale von zwei verschiedenen Anwendungen zusammen mit den beiden analogen Eingangskanälen mischen und aufnehmen. Mit der Universal Control Software von PreSonus für MacOS- und Windows-Rechnern oder mit iPad- und Android-Tablets können Sie Ihre Mischungen, die Verarbeitung und das Routing ganz einfach fernbedienen. Der Stream-Mix-Modus verwandelt den Revelator io24 in einen kompakten Streaming-Mixer.

Für jeden Eingangskanal stehen Klangveränderungen zur Verfügung, basierend auf dem berühmten Fat Channel DSP von PreSonus, der einen Hochpassfilter, einen parametrischen 4-Band-EQ, einen Kompressor, ein Gate und einen Limiter bietet. Aber auch Detuner, Vocoder, Ringmodulator, Filter und Delay stehen etwa für kreative Effekte bereit. Ein spezieller Reverb-Bus sorgt für die richtige Portion »Ambience«.

Revelator io24 speichert lokal zwei Presets pro Kanal, und acht weitere Werks-Presets können über Universal Control geladen werden, um eine schnelle und unkomplizierte Bearbeitung zu ermöglichen. Aber auch die Fat-Channel-Verarbeitung ist vollständig editierbar, so dass die Anwender ihre eigenen Presets erstellen können. Für jeden Prozessor sind Voreinstellungen verfügbar, so dass man schnell individuelle Kanaleinstellungen vornehmen kann. Wer Lust hat, in die Kompressor- und EQ-Modelle von Revelator io24 und mehr noch tiefer einzutauchen, kann das im erweiterten Modus tun und einen vollständig editierbaren Fat Channel nutzen und ihn etwa mit State-Space-modellierten Vintage-Prozessoren aufmotzen.

Revelator io24 wird mit einer Fülle von Software geliefert, darunter die DAW-Software Studio One Artist und die Studio Magic Suite, die Ableton Live Lite, eine beeindruckende Sammlung virtueller Instrumente und Effekt-Plug-Ins und vieles mehr enthält.

Einige Features im Überblick: Stereo-Link-Option, zuschaltbare Phantomspeisung (+48 V), integrierter DSP zur Signalverarbeitung, StudioLive Fat-Channel (mit Hochpassfilter, Gate, drei Kompressoren, drei EQs und Limiter), StudioLive Spracheffekte (mit Doubler, Vocoder, Ringmodulator, Comb Filter, Detuner, Delay und Reverb), Stream-Mix-Modus zur Mischung von Input-Signalen, Effekten, Loopback-Kanäle, LED-Pegelanzeige, zwei Combo-Eingänge Mic/Line/Inst: XLR/Klinke, zwei Line-Ausgänge (6,3 mm Klinke) Stereo-Kopfhörerausgang (6,3 mm Klinke), MIDI In/Out, USB-C-Anschluss.

Abmessungen: 6,35 x 15,88 x 15,88 cm; Gewicht: rund 0,9 kg.