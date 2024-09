Broadcast Solutions zeigt Human Interface

Die Steuerungslösung Hi Human Interface bietet Vereinfachung in komplexen Produktionen.

In der heutigen Rundfunkproduktion oder bei Live-Events ist das Medienumfeld zwangsläufig komplex, mit Processing von mehreren Anbietern, einer großen Anzahl von Quellen und Zielen, verschiedenen Formaten und Auflösungen sowie hohen Qualitätsanforderungen. Um jedes Mal ein perfektes Ergebnis zu erzielen, ist eine vollständige und sichere Kontrolle erforderlich – und genau hier setzen viele Kunden auf hi human interface.

Damit werden Video, Audio, Daten, Baseband, SMPTE ST2110, Dante Audio, NDI und mehr unter eine einfache gemeinsame Steuerung gestellt.

Hi geht über ein übliches Routing hinaus, indem alle Funktionen der angeschlossenen Systeme dort zentral gesteuert werden. Das kann sowohl an einem Ort, also auch im Übertragungswagen oder mobil geschehen.

Benutzeroberflächen können so einfach sein wie ein 1HE-Panel mit Tasten und Encodern zum Umschalten und Parameterkontrolle. Auch Workflow-spezifische Steuerungsansichten für iPads sind einfach erstellbar. In großflächigen Produktionen agieren Hi-Instanzen auf miteinander verbundenen Hubs als ein einziges System. Power Widgets fügen spezifische Funktionen hinzu, wie die Steuerung von PTZ-Kameras oder Servern, um komplexe Workflows mit mehreren Interaktionen, die durch einen einzigen Klick ausgelöst werden, zu erstellen.

Um die Sicherheit in IP-Umgebungen mit verschiedenen Herstellern zu gewährleisten, unterstützt Hi jetzt Microsoft Entra ID (früher Azure Active Directory) für die Verwaltung von Benutzern, Zugriffsberechtigungen und Kontrollrechten.

Hi ist »vollständig herstellerunabhängig«, so Broadcast Solutions. Es beinhaltet automatische NMOS-, NDI-, Dante-, VideoIPath- und GV AMPP-Geräteerkennung. Setups werden in Hi gespeichert und können bei einer erneuten Produktion sofort abgerufen werden.

»Mit Hi können Sie die gesamte Produktionsumgebung visualisieren, unabhängig von der zugrunde liegenden Technologie«, erläutert Petrus Palola, Global Sales Director von hi human interface. »Wenn die Anspannung am größten ist, ist die Bedienung einfach, sicher und zuverlässig. Indem Hi den Nutzer von der Technik befreit und er sich auf die Produktion konzentrieren kann, wirkt es transformativ«.