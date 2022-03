PreSonus erweitert Revelator-Serie mit Mikro und Audio-Interface

Sound-optimierter Klang mit USB-Mikrofon Revelator Dynamic und dem Audio-Interface Revelator IO44.

Die Produkte aus der Revelator-Serie von PreSonus ermöglichen sound-optimierten Klang direkt aus Mikrofonen oder Audio-Interfaces. So kann man mit dieser Produktfamilie eine umfangreiche integrierte Signalverarbeitung mit den gleichen Fat Channel EQ-, Kompressor-, Gate- und Limiter-Algorithmen nutzen, wie sie in den StudioLive-Mixern der Serie III von PreSonus verfügbar sind, oder auch mit Hall- und Stimmeffekten wie Delay, Vocoder und mehr. PreSets in den Geräten liefern mit einem einzigen Klick einen ausgefeilten Sound. Die UC Surface Software von PreSonus für MacOS und Windows bietet vollen Zugriff auf die Prozessoreinstellungen, so dass die Anwender ihren eigenen, einzigartigen Sound erstellen und als Presets für den sofortigen Zugriff speichern können.

Wie sein Bruder, das Revelator USB-Großmembran-Kondensatormikrofon, bietet das neue Revelator Dynamic benutzerfreundliche Voreinstellungen, mit denen Sänger und Sprecher ihren Sound schnell anpassen und einen ausgefeilten Mix für Studioaufnahmen, Live-Streaming und Podcasting erstellen können.

Das Revelator Dynamic verwendet die gleiche Mikrofonkapsel wie im beliebten PD-70 von PreSonus. Wie das PD-70 wurde auch das Revelator Dynamic entwickelt, um die menschliche Stimme sauber und klar abzubilden und gleichzeitig Atemgeräusche, unerwünschten Nachhall und Raumgeräusche zu eliminieren. Dadurch kann auch das Revelator Dynamic in praktisch jeder Umgebung verwendet werden.

Das Revelator Dynamic wird mit einem stabilen, ausziehbaren Tischmikrofonständer geliefert. Das Mikro kostet 189 Euro.

Der Revelator IO44 knüpft an den Erfolg des Revelator IO24 Audio-Interfaces an und bietet ein kompakteres Design, das in eine Handfläche passt. Das neue Audio-Interface mit vier Eingängen und zwei Ausgängen wird über seine USB-C-Buchse mit Strom versorgt und kann als Herzstück eines ultramobilen Aufnahmestudios oder eines Streaming-Rigs dienen.

Der Revelator IO44 verfügt über einen Kombi-Mikrofon-/Instrumenteneingang mit dem klaren, sauberen Klang des berühmten Xmax-L-Mikrofonvorverstärkers von PreSonus sowie einen 3,2-mm-Stereoeingang mit Line-Pegel für DJ-Mixer und mobile Geräte. Ein 3,2-mm-Stereo-Kopfhörerausgang funktioniert mit normalen Kopfhörern und mit TRRS-Gaming-Headsets (Mikrofoneingang, Stereoausgang). Symmetrische Stereo-Hauptausgänge sind für den Anschluss an professionelle Studiomonitore vorgesehen.

Das USB-Audio-Interface Revelator IO44 kostet 169 Euro.

Jedes Produkt der Revelator-Serie bietet einen software-gesteuerten Mixer, der es einfach macht, Audio aus drei verschiedenen Anwendungen gleichzeitig zu mischen, um Backing-Tracks, Zoom-Anrufe oder Gameplay hinzuzufügen und benutzerdefinierte Mischungen mit allen verfügbaren analogen Eingängen zu erstellen, während das Monitoring mit nahezu null Latenz erfolgt und gleichzeitig mit einer Präzision von bis zu 24 Bit, 96 kHz gestreamt und aufgenommen wird. Alle Produkte der Revelator-Serie lassen sich direkt mit iOS-, iPadOS- und Android-Geräten verbinden, wenn Sie mit einem mobilen Gerät live gehen möchten. Da die Einstellungen auf der Hardware gespeichert sind, kann auf jedes gespeicherte Preset direkt über die physische Taste zugegriffen werden, so dass Benutzer ihre bevorzugten Stimmeffekt-Presets überallhin mitnehmen können.

Die Produkte der Revelator-Serie sind mit praktisch jeder Aufnahme-Software kompatibel und werden mit einer kompletten Software-Suite geliefert. Wie fast jedes PreSonus-Audiointerface wird auch jedes Revelator mit der leistungsstarken und dennoch einfach zu bedienenden Produktions- und Aufnahmesoftware Studio One Artist von PreSonus für MacOS und Windows geliefert. Die Studio Magic Software-Suite ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten.