Logic Media Solutions gibt einer der Frontend-Lösungen für AWS einen neuen Namen: Portal.vod wird zu Portal.clip.

Unter dem Dach des Portal Frameworks bietet Logic mit Portal Technology Frontends und Workflows für cloudbasierte Medienworkflows auf AWS an. Portal.clip ist Teil einer ganzen Suite von Frontends für AWS und ist bereits bei Kunden erfolgreich im Einsatz.

Mit der Namensänderung unterstreicht Logic die erweiterte Funktionalität von Portal.clip. Das Frontend macht es mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche Usern der AWS-Services besonders einfach, aus multiplen Livestreams Highlight-Clips zu erstellen und diese dem System für die weitere Bearbeitung in z.B. NLE-Systemen, Social Media oder auch weiterhin Video-on-Demand Plattformen zur Verfügung zu stellen.

Durch eine Integration über eine Portal.Bridge zu Portal.convert können User den Highlight Clips auch Grafiken, Opener oder Closer hinzufügen, die durch einen Admin definiert werden.

Selbstverständlich kann das Ergebnis auch auf Social Media veröffentlicht werden.

Mit dem Modul Portal.clip können User in einem Ringspeicher Markierungen setzen, den Timecode darstellen und letztendlich Assets für die weitere Verarbeitung betiteln und exportieren. Mit Portal.clip erweitert Logic den Funktionsumfang von Portal Technology, womit sich komplexe Medienworkflows in den AWS Services unter Benutzung einer intuitiven und einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche realisieren lassen. Portal.clip wurde unter anderem von ClipMyHorse.tv zur Produktion der Reit EM 2021 genutzt, was das Highlight Clipping in der Cloud maßgeblich vereinfachte.

Mit Portal Technology als Teil des Portal Frameworks realisiert Logic kundenspezifische Media Workflows in AWS, die mit ihrer klar strukturierten, browserbasierten Oberfläche intuitiv zu bedienen sind und die Produktion mit AWS enorm vereinfachen.