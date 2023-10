5G-Trend und Portal-Neuheiten

Jens Gnad über den Trend hin zu 5G und über die Portal-Neuheit »Connect«, die klassische Broadcasttechnik an Cloudlösungen anbindet.

Jens Gnad von Logic Media Solutions beschreibt, dass 5G in der Akquisition wie auch in der Distribution immer mehr zum Thema wird. Als Beispiel führt er Sonys 5G-Lösung auf.

Der neue 5G-Kamera-Adapter CBK-RPU7 von Sony ist für die Bildübertragung in hoher Qualität über 5G-Netzwerke konzipiert und somit für die direkte Anbindung von Kamerasignalen an Networked-Live-Infrastrukturen — mit geringer Latenz.

In Kombination mit Nevions VideoIPath sei es möglich, Priorisierungen in einer 5G-Zelle vorzunehmen, was dafür sorgt, dass ein Broadcastsignal nicht abreißt.







Für die Eigenentwicklung Portal meldet er neue Funktionen, die hybride Workflows erleichtern.

Das Modul Connect erlaubt es beispielsweise, Broadcast Controller direkt an AWS-Services anzubinden, aber auch, damit bestimmte Abläufe zu starten oder zu stoppen, Signale zu verteilen oder auch Edit-Suiten hochzufahren, die z. B. von einem SDN-Controller wie VideoIPath mit Signalen versorgt werden.

Logic verzeichne immer mehr konkrete Einsätze hierfür, insbesondere bei eventbasiertem Streaming.

Aus wirtschaftlicher Sicht ist es aus der Sicht von Jens Gnad absolut sinnvoll, gerade bei solchen Einsätzen über zielgerichtete Cloudnutzung nachzudenken, anstatt in teure Hardware-Encoder zu investieren.

Details zu solchen Überlegen sollen unter anderem bei der Logic-Roadshow im Oktober diskutiert werden.