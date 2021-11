Klotz: Lange XLR-Kabeltrommeln

Die M4 StarQuad Kabeltrommeln bieten XLR-3p-Anschlüsse und Längen von 50, 75 und 100 m.

Mikrofonkabel auf Trommeln mit Neutrik-Anschlüssen und Schutzkappen bietet Klotz in Form von M4 StarQuad Mikrofon Kabeltrommeln in drei Längen an. Die optimale Lösung für Events und Tonaufnahmen mit professionellen Ansprüchen, so der Hersteller.

Als StarQuad-Leitung verwendet Klotz das vieradrige SQ422Y Mikrofonkabel mit schwarzem PVC-Mantel und einem Leiterquerschnitt von 4 x 0,22 mm2 (AWG 24). Zur Vermeidung von Brumm- und Störgeräuschen durch induzierende Magnetfelder sind jeweils die beiden gegenüberliegenden Adern miteinander verbunden (Quad-Beschaltung). Durch die Quad-Beschaltung des Mikrofonkabels steht ein massiver Leiterquerschnitt von 2 x 0,44 mm² (AWG 21) zur Verfügung. Die vier Adern des StarQuad-Kabels sind exakt symmetrisch verseilt und sorgen in Kombination mit dem dichten Geflechtschirm aus verzinntem Kupfer und einer Bedeckung von mehr als 90 % für eine optimale Schirmung des Kabels.

Die Kabeltrommel besteht jeweils aus bruchfestem Kunststoff und ist mit einer Feststellbremse versehen. Das StarQuad-Kabel ist mit schwarz verchromten XLR-3P-Anschlüssen von Neutrik und Schutzkappen bestückt. Am äußeren Wickelkern ist der XLR-Stecker flexibel in einer Länge von 2 m verfügbar. Beide Kabelenden sind zudem mit transparenten Schrumpfschläuchen zur freien Beschriftung versehen.



Die M4 StarQuad Kabeltrommel wird in den Längen 50, 75 und 100 m geliefert und sorgt auch über große Entfernungen für eine störungsfreie Übertragung symmetrischer Mikrofon- und Line-Audio-Signale: Made in Germany und mit 6-facher Klotz-Qualitätskontrolle nach ISO 9001:2015.