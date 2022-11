Klotz AIS: Low-Loss-XLR-Kabeltrommeln

Auch für sehr lange Strecken eignen sich die neuen XLR-Kabeltrommeln von Klotz AIS.

Zwei neue Digital-XLR-Kabeltrommeln hat Klotz AIS in sein Lieferprogramm aufgenommen, die sich für Audio- und DMX-Signale eignen. Zwei Grundversionen mit diversen Längen sind verfügbar, alle mit hochwertigen XLR-3p- und -5p-Verbindern von Neutrik mit Schutzkappen bestückt. Als Digitalkabel verwendet der Hersteller die neue Low-Loss-Datenleitung OT234YS mit einem Leiterquerschnitt von 0,34 mm² (AWG 22/7).

Die Kabeltrommeln AES3N4YSD (3-polig) und DMX5N4YSD (5-polig) bestehen aus bruchfestem Kunststoff und sind mit einer Feststellbremse versehen. Am äußeren Wickelkern ist das Kabelende flexibel in einer Länge von 2 m verfügbar. Beide Kabelenden sind zudem mit transparenten Schrumpfschläuchen zur freien Beschriftung versehen. Die Kabeltrommeln sind in Längen von 50 bis 200 m erhältlich – »Made in Germany« mit umfassender Klotz-Qualitätskontrolle.

Das laut Klotz robuste und dennoch sehr flexible Kabel verfügt über eine besonders niedrige Signaldämpfung, was nicht zuletzt am großzügigen Leiterquerschnitt und der niedrigen Kapazität liegt. Dadurch eignet es sich für extrem lange Strecken und überträgt dabei sowohl digitale Signale wie AES/EBU und DMX als auch analoge Mikrofon- und Line-Audio-Signale problemlos und stabil, so der Hersteller. Vor Störgeräuschen schützen gleich zwei Abschirmungen: Einmal die Al-PET-Folie und zusätzlich ein sehr dichtes Kupfergeflecht mit einer Bedeckung von 85%.

Der robuste PVC Mantel mit einem Außendurchmesser von 6,7 mm ist für einen Temperaturbereich von -20 bis +70°C geeignet und verleiht dem Kabel trotz des massiven Leiterquerschnitts und der doppelten Schirmung dennoch eine angenehme Flexibilität. Mit einem minimalen Biegeradius von lediglich 40 mm ist das OT234YS ideal für Kabeltrommeln geeignet, so Klotz.