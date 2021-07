Stereo-XLR-Adapter von Klotz

Ein robustes Y-Adapterkabel von 5-Pol- auf zwei 3-Pol-XLR bietet Klotz in zwei Versionen an.

Für den Einsatz mit XLR-Stereomikrofonen in Tonstudios und bei mobilen Einrichtungen ist SMY414 gedacht: ein Stereo-XLR-Adapter, ausgeführt als Y-Adapter-Kabel von Klotz mit einer Kabellänge von 1,5 m. Der Hersteller bietet es mit Klotz-Anschlüssen für rund 40 Euro an oder mit Neutrik-Steckern für 64 Euro. Der Y-Adapter ist am einen Ende mit einer 5-Pol-XLR-Buchse bestückt, am anderen Ende mit zwei farbig markierten 3-Pol-XLR-Steckern.

Als Leitung verwendet Klotz das hochflexible, symmetrische Stereokabel TP414 mit einem Leiterquerschnitt von 0,14 mm² und schwarzem PVC-Außenmantel. Der dichte Kupfer-Wendelschirm sorgt dabei laut Hersteller für eine verlässliche Schirmung bei maximaler Flexibilität des Kabels. Der Hersteller weist darauf hin, dass dieses Produkt »Made in Germany« unter 6-facher Klotz-Qualitätskontrolle nach ISO 9001:2015 produziert wurde.