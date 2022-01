DHD Audio: Neue DSP-Cores, Firmware, Desktop-Mixer

Der deutsche Audiohersteller DHD Audio aus Leipzig hat Neuerungen im Hard- und Software-Bereich entwickelt.

Neben Prozessor-Cores der nächsten Generation und erweiterten Firmware-Funktionen bietet DHD Audio auch ein neues, platzsparendes Kompaktpult an.

XC3- und XD3-Prozessor-Cores für die Audioproduktion

»Die Cores sind das Herzstück eines jeden DHD-Systems«, sagt Christoph Gottert, Leiter des internationalen Vertriebs bei DHD. »Sie verarbeiten das gesamte Audiomaterial, verbinden Bedienoberflächen, routen I/Os und bilden die Schnittstelle zur Außenwelt. Unsere neuen XC3- und XD3-IP-Cores sind so konzipiert, dass sie eine enge Integration von IP-Audio-Feeds sowie eine IP-gebundene Fernsteuerung von Geräten ermöglichen. Sie unterstützen auch automatisierte Workflows und Produktvirtualisierung und eröffnen damit viele zukünftige Möglichkeiten.«

Das DHD XC3 besteht aus zwei Dual-Core-DSP-Modulen, die zusammen nur 1 HE im Rack beanspruchen. Die Module unterstützen zusammen bis zu 48 Stereofader und 72 Stereobusse. Der XC3 kann 16 AES67-IP-Audiokanäle verarbeiten und bietet IP-Konnektivität für die Fernsteuerung.

Er ist ab Werk mit einem DHD IPx IP-Audio-Interface-Modul ausgestattet, das auch als Controller fungiert. Ein zweiter IPx-Port steht für die freie Verwendung mit den IP-Audio-Erweiterungsmodulen zur Verfügung. Die IPx-Karten werden als 128-Kanal In/Out AES67/Ravenna, 64-Kanal In/Out Dante und 512-Kanal In/Out Dante Versionen erhältlich sein.

»Die XC3 IP-Cores sind so konzipiert, dass sie perfekt zu allen Standardanwendungen in On-Air-Studios passen«, ergänzt DHD-Produktmanager Marc Herrman. »Für Broadcaster mit anspruchsvolleren Anwendungen haben wir den XD3 High Performance IP-Core entwickelt. Er ist für den Einsatz in großen Misch- und Routing-Systemen gedacht und wird mit einem leistungsstarken Controller geliefert, der anspruchsvolle Netzwerkanwendungen wie die DHD-Web-Apps unterstützt.«

Der XD3 IP Core ermöglicht eine vollständig redundante Konfiguration und wird mit einem optionalen Router erhältlich sein. Bis zu 96 Stereofader, 126 Stereobusse und 24 Gigabit-Ethernet-Audio-Ports werden von der Kombination aus XD3 Router und IP Core unterstützt. Zusätzlich wird der neue XC3 Concentrator vorgestellt, der eine einfache Verbindung von DHD-IPx-Modulen, Bedienoberflächen und I/O-Modulen ermöglicht.

DHD Firmware-Version 10

Die DHD-Firmware-Version 10 bietet verbesserte Sicherheits- und Verwaltungsfunktionen, die von einer leistungsstarken neuen Onboarding-Sequenz für die Ersteinrichtung bis hin zu EBU-Sicherheitsmaßnahmen für Medienknoten reichen. Die neuen IP-Cores können nun Secure Sockets Layer-Zertifikate verarbeiten, um die Browser-Verbindung in Elementen wie Web-Anwendungen und API-Aufrufen zu schützen. Mit flexiblen Service-Filtern können Benutzer festlegen, welcher Dienst oder welche API an jedem Ethernet-Port verfügbar ist. Die Firmware-Version 10 ermöglicht auch die Out-of-Band-Steuerung für DHD AES67 Ravenna Audio-over-IP-Schnittstellen. Die verbesserten Verwaltungseigenschaften ermöglichen das Hinzufügen von Benutzern während des laufenden Betriebs ohne Konfigurationsänderungen. Ein weiteres Feature ist der automatische Dark Mode für DHD Web Apps.

DHD DX2 Desktop Mixer

Das neue DX2 von DHD ist ein voll ausgestattetes Desktop-Audiomischsystem, das überall dort eingesetzt werden kann, wo nur wenig Platz zur Verfügung steht. Die vertraute Benutzeroberfläche wurde vereinfacht, um sich auf die typischen Funktionen in einem professionellen Podcast-Studio, Newsroom oder Videoschnittplatz zu konzentrieren, erläutert der Hersteller.

Das DX2 bietet die gleichen unterstützenden Mischfunktionen wie die anderen DHD-Pulte, wie etwa Automix und Auto Level Gain. Eine 3,5-mm-Klinkenbuchse auf der Rückseite dient gleichzeitig als Ein- und Ausgang, so dass ein Smartphone für Live-Telefoninterviews schnell und einfach angeschlossen werden kann. Der DX2 ist mit allen aktuellen DHD-Cores der zweiten Generation mit der Firmware-Version 10 kombinierbar. Auch lässt er sich problemlos mit den neuen XC3- und XD3-Cores verbinden.

»Bis vor einigen Jahren waren Mischpulte einfach nur Mischpulte, aber die zunehmende Verbreitung der IP-Technologie in der gesamten Rundfunk-Branche ermöglicht es uns, Systeme schneller, vernetzter und intelligenter zu machen«, so Christoph Gottert. »Wir werden weiterhin nützliche neue Funktionen und Sicherheitsupdates bereitstellen und uns damit an die höheren Standards und steigenden Erwartungen anpassen. Neue Software-Upgrades werden auf kostenpflichtiger Basis für die nächste Generation von DHD-Geräten angeboten, so dass wir die höchsten Qualitätsstandards aufrechterhalten können. Aktualisierungen werden nicht verpflichtend sein, aber wir sind sicher, dass unsere Produkte damit auf dem neuesten Stand der Technik bleiben.«