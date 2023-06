Neuer Co-Geschäftsführer bei DHD Audio

Marc Herrmann wird neben Jörg M. Deubner und Anne Philipp zum dritten Geschäftsführer von DHD Audio befördert.

Marc Herrmann tritt die Nachfolge von Sven Hoffmann an, der DHD im Jahr 1996 gemeinsam mit Jörg M. Deubner gegründet hat. Sven Hoffmann wird dem Unternehmen weiterhin als Berater und Software-Entwickler zur Verfügung stehen.

Nach seinem Abschluss als Bachelor und Master begann Marc Herrmann seine Karriere in der Audiobranche 2012 als Live-Sound- und Veranstaltungstechniker und wechselte dann in den Bereich Web- und Interface-Design. 2016 kam er zu DHD und arbeitete zunächst im technischen Support, bevor er in das Produktmanagement-Team wechselte, wo er die Vision für die technische Weiterentwicklung von DHD festlegte, die Entwicklung leitete und mit den Spezialistenteams des Unternehmens zusammenarbeitete. In seiner neuen Rolle ist er für die Produkt- und Softwareentwicklung verantwortlich und konzentriert sich darauf, die Marktposition von DHD bei der Entwicklung fortschrittlicher digitaler Audiosysteme für den Einsatz in Audioproduktionsstudios und Rundfunkanstalten zu erhalten.

»Marc hat in den letzten Jahren stark zum Erfolg von DHD beigetragen, insbesondere mit der Entwicklung unserer hochmodernen SX2-, RX2-, DX2- und TX2-Audiomischer sowie der XC3- und XD3-Audioprozessoren und unserer branchenführenden Suite integrierter Web-App«, sagt Jörg M. Deubner. »Er verfügt über fundierte Erfahrungen in der Broadcast-Audio-Branche, sowohl auf geschäftlicher als auch auf technischer Ebene, sowie über ein fundiertes Verständnis von IP-bezogenem Software-Design. Außerdem ist er ein hervorragender Teamleiter.«

»Die Zusammenarbeit mit DHD ist sehr motivierend, da sich das gesamte Team für hervorragende Leistungen einsetzt«, fügt Marc Herrmann hinzu. »Gemeinsam haben wir die robustesten und benutzerfreundlichsten Produkte auf dem Markt entwickelt. Da die Broadcast-Medienbranche zunehmend auf IP-Konnektivität setzt, ist es mein Ziel, den Fokus von DHD auf Innovation beizubehalten und unsere Produkte durch neue Technologien zu verbessern.«