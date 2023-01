DHD Audio: Neuer Mischer — auch bei der Hamburg Open

Seinen neuen Audiomischer TX2 stellte DHD Audio im Rahmen der Hamburg Open vor.

Bei der Hamburg Open 2023 wird DHD Audio seine komplette Produktreihe an digitalen Rundfunk-Audio-Systemen vorstellen, darunter auch den neuen Mischer TX2. Insgesamt wird das Unternehmen aus Leipzig seine Produktionspulte und Kreuzschienen für den Einsatz in On-Air-Studios, Schnittplätzen und Ü-Wagen präsentieren.

Die Mischpulte von DHD sind so konzipiert, dass sie sich leicht in Netzwerke mit einem oder mehreren Standorten integrieren lassen.

Vor Ort wird International Sales Manager Christoph Gottert die Produkte zeigen.

Neu: Der ultrakompakte Multitouch-Mixer TX2

Das TX2 wird auf der Hamburg Open zum ersten Mal präsentiert und ist nur 26 cm breit und 27 cm lang. Es wurde für den Einsatz in Bereichen mit geringem Platzangebot entwickelt, wie etwa an News-Desks, Co-Moderatoren-Panels, Edit-Suiten und SNG-Fahrzeugen. Das TX2 bietet auf kleinstem Raum eine Vielzahl von Funktionen und kann sowohl als Einzelgerät als auch als einfache Erweiterung eines DHD-Systems eingesetzt werden.

Wie alle DHD-Produkte ist das Pult für den intensiven täglichen Gebrauch ausgelegt. Das schräge Panel des Mixers verfügt über ein kapazitives 10,1-Zoll-Multitouch-IPS-Display, zwei zuweisbare Potentiometer und sechs geräuscharme, mehrfarbige Tasten, die ein professionelles Audio-Mixing ermöglichen, erläutert der Hersteller. Mit der Toolbox-Konfigurations-Software von DHD kann das Mixer-Layout so gestaltet werden, dass es dem bevorzugten Workflow am besten entspricht, so DHD Audio.

Das TX2 wird über ein einziges Netzwerkkabel, das auch alle Audio- und Steuersignale sowie die Stromversorgung überträgt, mit einem Core oder Concentrator verbunden, bis zu 100 entfernt. Das Mischpult kann mit XC3- oder XD3-Cores eigenständig oder als Teil eines größeren Mischsystems verwendet werden und benötigt für den Betrieb keinen PC.

DX2 Desktop-Audiomischpult

Das DX2 von DHD ist ein vollwertiges Desktop-Audiomischpult. Es ist vollständig mit allen aktuellen DHD-Cores kompatibel, die mit der Firmware-Version 10 betrieben werden.

Das Vier-Fader-Pult kann optional mit einer Sechs-Fader-Einheit erweitert werden. Es verfügt über Funktionen wie motorisierte Fader, Auto-Mix und Auto-Level-Gain. Eine 3,5-mm-Ausgangsbuchse an der Rückseite des Pultes dient gleichzeitig als Eingang, an den ein Smartphone für Live-Telefoninterviews angeschlossen werden kann. Das DX2 lässt sich problemlos mit allen DHD-Cores zu einem kompletten System verbinden.

Audio-Processing-Cores

Außerdem werden die neuesten Mitglieder der DHD-Audio-Processing-Cores zu sehen sein. Diese integrieren Elemente wie Bedienmodule, Routing und Schnittstellen für externe Geräte in ein eigenständiges oder verteiltes System.

Der XC3 IP Core und der XD3 IP Core bieten volle Unterstützung für standortinterne und standortübergreifende IP-basierte Gerätesteuerung und Audio-over-IP-Signalverteilung. Automatisierte Workflows und Produktvirtualisierung werden vollständig unterstützt.

Der XC3 ist für den Einsatz in On-Air-Studios konzipiert. Er besteht aus zwei Dual-Core-DSP-Modulen, die in einem kompakten 1-HE-Gehäuse Platz finden. Gemeinsam unterstützen sie bis zu 48 Stereofader, 72 Stereobusse und browser-basierte Web-Anwendungen zur Fernsteuerung und Systemwartung. IPx-Erweiterungsmodule können hinzugefügt werden, um 128 AES67/Ravenna-IP-Audioeingänge/-ausgänge und bis zu 512 Dante-Kanäle unterzubringen. Ein Begleitmodul, der XC3 Concentrator, ermöglicht die einfache Verbindung mehrerer DHD IPx-Module, Bedienoberflächen und I/O-Module.

Modulares Mischpult SX2

Ebenfalls bei der Hamburg Open zu sehen: das modulare Mischpult SX2. Es basiert auf Bedienoberflächenmodulen, die so flexibel kombiniert und konfiguriert werden können, dass sie sich einer Vielzahl von Radio- und TV-Produktionsumgebungen anpassen.

Die Grundlage bildet ein Zentralmodul mit vier Fadern und eine Steuereinheit mit Monitoring und Talkback. Die SX2-Serie umfasst auch ein Fadermodul mit sechs Motorfadern. Zentral- und Fadermodul sind jeweils mit einem 10,1-Zoll-Multitouch-Display ausgestattet, das die relevanten Konfigurations- und Betriebsparameter anzeigt.