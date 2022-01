V 2: Sony Firmware-Update FX6

Das FX6 Firmware-Update V2 ermöglicht 16 Bit Raw-Output via HDMI, Echtzeit AF-Tracking, Bokeh-Control und weitere Funktionen.

Echtzeit Tracking bei Autofokus

Die FX6 bietet mit dem Firmware-Update künftig das Fokus Tracking, das man schon von der Sony FX3 kennt. Übers Touch Panels lässt sich das Objekt, das verfolgt werden soll, markieren, dann sorgt die Kamera dafür, die Schärfe auch bei bewegten Objektiven darauf zu halten. Gesicht- bzw. Augen können beim Tracking priorisiert werden. Es wird sogar möglich sein, das Realtime Tracking zu nutzen, wenn die Touch-Funktionalität eigentlich auf manuellen Betrieb eingestellt ist.

Breathing Kompensation

Bei den meisten Objektiven kommt es zu kleinen Veränderungen des Bildausschnitts, wenn man am Schärfering dreht und die Schärfe innerhalb des Bildes verlagert — etwa von einem nah an der Frontlinse gelegenen Objekt zu einem weiter entfernten Objekt. Dieses Fokus Breathing kann die FX6 künftig kompensieren, wenn die FX6 mit kompatiblen Objektiven arbeitet. Zahlreiche G Master Objektive unterstützen die Funktion.

16 Bit Raw via HDMI

Künftig ist es mit der FX6 möglich, 16 Bit Raw-Signale via HDMI auszugeben und mit einem externen Recorder aufzuzeichnen. Im S&Q-Modus wird die Raw-Ausgabe nicht möglich sein, und die parallele Ausgabe über SDI und HDMI ist ebenfalls nicht vorgesehen.

Bokeh Control

Eine neue Funktion wird Bokeh Control sein. Dahinter verbirgt sich die Möglichkeit, ND-Filter und Gain automatisch anzupassen, wenn die Blende bedient wird. So lässt sich das gewünschte Bokeh erzielen, ohne dabei die Belichtung zu verändern.

HDR/SDR Dual Production

Zwei neue Funktion ergänzen hier die FX6-Funktionalität. Künftig ist es möglich, beim HDR-Dreh ein SDR-emuliertes Bild auf dem EVF darzustellen. Darauf lässt sich bei Bedarf ein Gain legen, der in den HDR-Metadaten gespeichert und mit Hilfe der Catalyst Browse Softwarevon Sony in der Postproduktion gelesen und in der weitere SDR-Bearbeitung berücksichtigt werden kann.

Picture Cache Recording, Audio

News-Kameraleute, aber auch Naturfilmer schätzen das Cache Recording. Drückt man auf die Recordtaste, werden dann aus dem internen Cache auch die Sekunden davor aufgezeichnet. Die Länge des Cache-Recordings lässt sich in vier Modi einstellen, und die Funktion ist auch im S&Q-Modus verfügbar.

Ebenfalls neu: Die Audiopegel aller vier Kanäle können nun auf dem On-Screen Display dargestellt werden.

Weitere Funktionen

Das Upgrade ermöglicht außerdem eine verbesserte FTP-Transfergeschwindigkeit, zudem sind mehr Funktionen via Touch Panel bedienbar und das Aufzeichnungsmedium (Slot A, Slot B) lässt sich per Rec Button für simultane Aufzeichnung auswählen.

Das Update zur FX6 soll Ende Januar 2022 zum kostenlosen Download zur Verfügung stehen