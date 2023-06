Sony kündigt Firmware-Updates für FX6 und Venice 2 an

FX6 Version 4.0 und Venice 2 Version 2.1 werden in diesem Sommer veröffentlicht, gefolgt von der Version 3.0 für die Venice 2 Anfang 2024.

FX6 Version 4.0

Seit ihrer Markteinführung im November 2020 hat sich die FX6 dank ihrer kompakten Abmessungen, der variablen NDs und der Möglichkeit, hohe Bildraten zu erzielen, zu einer der begehrtesten kompakten Vollformatkameras bei Filmschaffenden entwickelt.

FX6 Version 4.0 erweitert die filmischen Fähigkeiten dieser Kamera durch neue Funktionen. Dank des Feedbacks aus der Filmschaffenden-Community bietet FX6 Version 4.0 nun eine Desqueeze-Funktion für anamorphotische Objektive mit den Optionen 1,3x und 2,0x. Dieser Modus ermöglicht es, das Desqueeze-Verhältnis für das HDMI-Ausgangsbild und das im View Finder angezeigte Bild zu wählen.

FX6 Version 4.0 bietet außerdem Autofokus-Unterstützung im S&Q-Modus. Der Autofokus ist für 7 Bilder/s oder mehr im S&Q-Modus (Slow & Quick) verfügbar. Das neue Firmware-Update unterstützt auch Cine EI Quick und bietet den gleichen Produktions-Workflow wie die Cinema Line Kameras, einschließlich der Modelle FX30 und FX3. Die Dateinamen sind jetzt die gleichen wie bei den High-End-CineAlta-Kameras wie der FX9, Venice und Venice 2. Das gewährleistet einen einfacheren Arbeitsablauf, insbesondere in einem Setup mit mehreren Kameras.

Venice 2 Version 2.1

Zusätzlich zu FX6 V4.0 kündigt Sony mit der Version 2.1 ein Update für Venice 2 an. Venice 2 Version 2.1 verbessert die Funktion »Zoom to fit«, wenn der Imager ein Seitenverhältnis von 3:2 hat. Die derzeitige Funktion »Zoom to fit« schneidet die Seite des 17:9-Betrachtungswinkels ab, was zu einem engeren Winkel als erwartet führt. Version 2.1 schneidet das Bild aus dem gesamten 3:2-Vollbildbereich nun auf ein Verhältnis von 16:9 zu. Darüber hinaus wird auch ein Zoom auf 2:39:1 für 3:2-Imager-Modi hinzugefügt.

Venice 2 Version 3.0

Zusätzlich zu Venice 2 Version 2.1 kommt voraussichtlich Anfang 2024 das Firmware-Update Venice 2 Version 3.0. Diese Version wurde auf der Grundlage von Rückmeldungen aus der Filmschaffenden-Community entwickelt.

Auf vielfachen Wunsch wird die Version 3.0 ein neues Werkzeug zur Erstellung externer Bildlinien unterstützen. Der neue Bildzeilengenerator von Sony eröffnet die Import-/Exportfunktion für die Erstellung von Bildlinien.

Darüber hinaus verbessert Version 3.0 die Modi für hohe Bildraten, sodass Filmschaffende mit zweifachen anamorphotischen Objektiven 90 Bilder pro Sekunde aufnehmen können, während eine neue variable Bildrate von 33,333 Bildern pro Sekunde zum Vermeiden von Flackern bei 50 Hz hinzugefügt wurde. Die Version 3.0 wird auch Funktionen enthalten, die die Farbtreue von kamerainternen visuellen Effekten beim Kombinieren von herkömmlicher Produktionsbeleuchtung und LED-Volumen verbessern.

Darüber hinaus soll die Version 3.0 neue Funktionen bieten, die den Einsatz der Venice 2 für den wachsenden Markt für Live-Produktionen mit mehreren Kinokameras weiter verbessern. Die Version 3.0 verbessert das Farbmenü und die RM/RCP-Steuerung für die Produktion von Live-Inhalten, einschließlich zusätzlicher Anpassungen für Sättigung, Hautdetails, Weißabgleich und Blende – selbst wenn die RCP/RM-Farbsteuerung deaktiviert ist. Version 3.0 ermöglicht auch die Auswahl einer 3D-LUT, wenn die RCP/RM-Farbsteuerung aktiviert ist.

Verfügbarkeit

Die neuen Updates, FX6 Version 4.0 und Venice 2 Version 2.1, werden im Sommer 2023 verfügbar sein, während Venice 2 Version 3.0 Anfang 2024 erhältlich sein wird. Filmschaffende können das Update ganz einfach über einen PC oder Mac direkt auf ihre Kamera herunterladen.