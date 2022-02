Aja erweitert Mini-Konverter mit Mini-Config v2.26.3

Ein kostenloses Software-Update erweitert die Funktionalität von Aja Mini-Konvertern.

Aja hat ein kostenloses Software-Update für Mini-Config v2.26.3 veröffentlicht, das die Mini-Konverter-Produktlinie um leistungsstarke neue Funktionen für ausgewählte Modelle erweitert. Die Version bietet unter anderem HDR-Metadaten-Pass-Through für Hi5-12G, Hi5-4K-Plus, HA5-12G, HA5-4K, 4K2HD und 12GM, Dual-Link-Funktionen für 12GM und Dolby-Audio-Unterstützung für Hi5-12G und Hi5-4K-Plus.

Zu den Highlights von Aja Mini-Config v2.26.3 gehören:

Basis-HDR-Metadaten-Pass-Through und optionale Override-Funktionalität für Hi5-12G, Hi5-4K-Plus, HA5-12G, HA5-4K, 4K2HD und 12GM sowie eine neue HDMI-HDR-Infoframe-Generierung für 4K2HD, die HDR-Pipelines vereinfacht und konsistentere Ergebnisse liefert

Hi5-12G, HA5-12G, HA5-4K und Hi5-4K Plus unterstützen den BT.2020 Farbraum

Eine verbesserte Mini-Config-GUI zur Anzeige des HDR-Eingangs- und Ausgangsstatus sowie eine Registerkarte zum Überschreiben von HDR-Metadaten in Mini-Config

Dual-Link-Fähigkeiten für 12GM, einschließlich 2×1,5G, 2x3G, 2x6G für Ein- und Ausgänge, und HA5-4K, einschließlich 2×1,5G Ausgang

Unterstützung von Dolby Digital und Dolby Digital Plus Audio Pass-Through für Hi5-12G und Hi5-4K Plus

Kompatibel mit macOS und Windows

»Da die Nachfrage nach Audio und Video in den letzten Jahren in einer Reihe von Märkten dramatisch gestiegen ist und neue Technologien aufgetaucht sind, setzen Fachleute in allen Branchen verstärkt auf Konvertierungstechnologie, sei es für eine Nachrichtensendung oder eine Live-Veranstaltung, Postproduktion, virtuellen Unterricht, medizinische Ausbildung oder eine Vielzahl anderer Anwendungen«, so Aja-Präsident Nick Rashby. Er ergänzt: »Unsere neueste Version von Mini-Config bietet den Kunden von Aja Mini-Konvertern neue Funktionen, die diesen Prozess deutlich vereinfachen.«

Aja Mini-Config v2.26.3 ist als kostenloser Download auf der Support-Seite von Aja erhältlich.