Aja kündigt neue OpenGear-Konverter an

Zwei OG-FiDO 12G-Receiver unterstützen die Konvertierung von LC/ST-Glasfaser auf 12G-SDI. Für ausgewählte Aja OpenGear-Kartenmodelle sind Firmware-Upgrades verfügbar.

Aja Video Systems hat sein Angebot an OpenGear-kompatiblen 12G-SDI-Glasfaser-Konvertern um ein Paar neuer OG-FiDO 12G-Karten erweitert, die Signale von LC- oder ST-Glasfaser empfangen und in Baseband 12G-SDI konvertieren. OG-FiDO-R-12G-ST ist ein Glasfaser Receiver, der die einkanalige Konvertierung von ST-Glasfaser auf 12G-SDI unterstützt, und OG-FiDO-2R-12G bietet die zweikanalige Konvertierung von LC-Glasfaser auf 12G-SDI. Beide neuen Modelle empfangen 12G-SDI-Signale von Standard-Glasfaser-Videoquellen, einschließlich Aja FiDO Mini-Convertern.

»Glasfaserlösungen sind entscheidend für Facilities, die den Kabelaufwand reduzieren und gleichzeitig Signale mit hoher Bandbreite über sehr große Entfernungen sicher übertragen wollen. Wir haben einen starken Anstieg der Nachfrage von Kunden beobachtet, die auf 12G-SDI-Infrastrukturen aufrüsten wollen«, sagt Nick Rashby, President von Aja Video Systems. »Als Reaktion darauf haben wir zwei neue robuste und leistungsstarke OG-FiDO 12G OpenGear-Receiverkarten auf den Markt gebracht – zusammen mit dem OG-FiDO-TR-12G Fiber-Transceiver – die eine zuverlässige Konvertierung in einem kompakten, hochdichten und rackmontierbaren Formfaktor bieten.»

Die OG-FiDO-12G-Karten von Aja bieten eine hohe Flexibilität und Kosteneffizienz für die Konvertierung von Glasfaser auf 12G/6G/3G/HD/SD-SDI und unterstützen längere Kabelstrecken (bis zu 10 km) über Standard-Singlemode-Glasfaserkabel. Der Empfänger OG-FiDO-R-12G-ST ist ein Einkanal-Konverter für die Umwandlung von Single-Mode-ST-Glasfaser in 12G-SDI. Für die Zweikanal-Konvertierung bietet der OG-FiDO-2R-12G-Empfänger zwei unabhängige Kanäle für die Umwandlung von LC-Glasfaser in 12G-SDI. Beide neuen Modelle bieten industrieweite Kompatibilität mit OG-X-FR, OG-3-FR und DFR-8321 OpenGear-Frames, wobei der kompakte Formfaktor bis zu 10 Karten pro Frame ermöglicht. Die OG-FiDO 12G-Karten von Aja sind Hot-Swap-fähig, unterstützen HDR-Video und verfügen über automatische Signalerkennung und Reclocking. Die Unterstützung der Ross DashBoard Software ermöglicht eine komfortable Fernüberwachung des Status auf einem Windows-, macOS- oder Linux-Computer in einem lokalen Netzwerk. Alle Modelle werden durch Ajas Support und eine fünfjährige Garantie unterstützt.

Zusätzlich zu den neuen OG-FiDO 12G-Karten hat Aja auch eine Reihe von neuen Firmware-Updates für ausgewählte Aja OpenGear-Kartenmodelle veröffentlicht, darunter OG-ROI-HDMI, OG-ROI-DVI, OG-ROI-SDI, OG-HA5-4K und OG-12GM. OG-ROI-HDMI v1.3.2, OG-ROI-DVI v1.3.2 und OG-HA5-4K v1.5.3 führen die EDID-Emulation (Extended Display Identification Data) ein, die es dem Anwender ermöglicht, das gewünschte Videoformat für die angeschlossene HDMI-Quelle festzulegen. OG-HA5-4K v1.5.3 und OG-12GM v1.1.2 ermöglichen eine einfache Bildratenkonvertierung von p60 auf p59.94 und p59.94 auf p60. F

Für die neuesten Audio-Workflows bietet OG-HA5-4K v1.5.3 Unterstützung für eingebettetes Audio-Pass-Through von Dolby Digital und Dolby Digital Plus komprimiertem Audio, einschließlich Dolby Digital Plus JOC (Joint Object Coding) für Immersive Audio. Das neue Firmware-Update OG-12GM v1.1.2 führt außerdem die PsF-Unterstützung für Ein- und Ausgänge ein. Zusätzlich enthält OG-ROI-SDI v1.2.1 einen Fix für verbesserte Performance.

Preise und Verfügbarkeit

OG-FiDO-R-12G-ST und OG-FiDO-2R-12G sind ab sofort über Ajas weltweites Händlernetz für 945 bzw. 1395 US-Dollar (MSRP) erhältlich. Die Updates OG-ROI-HDMI v1.3.2 und OG-ROI-SDI v1.2.1, OG-HA5-4K v1.5.3 und OG-12GM v1.1.2 sind ab sofort als kostenlose Downloads auf Ajas Support-Seite verfügbar.