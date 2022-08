Aja: Neue Config-Software für Minikonverter

Aja hat eine neue Software für die Konfiguration seiner Mini-Konverter-Familie veröffentlicht.

Mit neuen Features hat Aja die Software Mini-Config v2.26.4 ausgestattet, mit der man die Familie von Mini-Konvertern dieses Herstellers konfigurieren kann.

Es gibt einige allgemeingültige Neuheiten und auch Feature-Ergänzungen für einzelne Konverter, die mit der neuen Software verfügbar werden.

Die kostenlose Aja Mini-Config-Software ermöglicht die interaktive, visuelle Konfiguration und vollständige Steuerung von USB-fähigen Aja-Mini-Konvertern über eine USB-Verbindung von einem Mac oder PC aus.

Visuelles Feedback

Die klare und übersichtliche Benutzeroberfläche von Mini-Config zeigt den Anwendern laut Hersteller schnell und einfach den aktuellen Status der Eingänge, Ausgänge und alle Fähigkeiten des jeweiligen Mini-Konverters.

Dauerhafte Einstellungen

Nun können die Anwender ihre Mini-Konverter per Rechner so einstellen, wie sie das wünschen, und sobald die Konverter vom Host-Computer getrennt werden, bleiben alle in Mini-Config vorgenommenen Einstellungen dauerhaft im Mini-Konverter gespeichert, auch wenn die Stromversorgung unterbrochen wird.

Einzelne Feature-Ergänzungen

Die Aktualisierung von Mini-Config basiert laut Hersteller auf dem Feedback von Anwendern. Darunter gehören Steuerelemente für die Eingangssignalvorverarbeitung für HA5-12G und HA5-4K. Außerdem unterstützt der HA5-12G Mini-Konverter jetzt 12-Bit-SDI-Ausgang, Genlock-Steuerungen für die Auswahl von »HDMI In« und »Free Run« und vieles mehr. HA5-Plus- und HA5-Fiber-Mini-Converter-Anwender erhalten einen neuen einfachen Frame Rate Converter (FRC) und eine EDID-Emulation, während 12G-AM- und 12G-AMA-Mini-Converter-Anwender jetzt einen internen 1,5G-SDI-Signalgenerator nutzen und Farbmetadaten in Mini-Config anzeigen können.