Objektiv-Handbuch: Cine Lens Manual

Auf 836 Seiten behandelt das neu verfasste »Cine Lens Manual« rund 300 Cine-Objektivbaureihen.

Das von Jay Holben und Christopher Probst gemeinsam verfasste Cine Lens Manual ist eine Reise durch die Welt der Cine-Objektive.

Holben ist Regisseur und Produzent, er hat schon mehr als 500 Artikel über Kunst und Technik im Kinobereich geschrieben.

Probst arbeitet als Kameramann, hat zahllose Musikvideos, Werbespots und szenische Produktionen gedreht, er bezeichnet sich als bekennenden Objektiv-Junkie und allgemein als Technikfreak.

Gemeinsam haben die Autoren versucht, in ihrem Cine Lens Manual alle Aspekte von Cine-Objektiven abzudecken: von der Entstehung der Gläser bis hin zu den elaborierten High-Tech-Produkten, die heutige Cine-Objektive sind. Das Buch ist neu im Verlag Adakin Press erschienen und wird vom Verlag schon jetzt als »Standardwerk über Cine-Objektive« betrachtet.

Zur Motivation und zum Inhalt

Seit der immer weiteren Verbreitung digitaler Cine-Kameras mit immer größeren Sensoren ist auch die Nachfrage nach Objektiven exponentiell gestiegen: nach modernen, aber auch nach historischen Objektiven.

So manches Set von Objektiven, das in den vergangenen Jahren in Regalen verstaubte, wurde wieder zu neuem Leben erweckt. Etliche Hersteller bieten das Rehousing und die Modernisierung bestehender, bewährter Linsensätze an und bringen solche, aber natürlich auch ganz neue Objektive auf den Markt. Dabei benötigen DoPs, Kameraleute, VFX-Artists, Kameraassistenten und Filmemacher aller Art heute mehr denn je auch ein tiefes Verständnis für die Auswahl ihrer Objektive. Die richtigen Objektive für den richtigen Zweck zu wählen und damit gleichzeitig auch eine eigene Handschrift und einen Look zu entwickeln, sind eine immer differenziertere Aufgabe für die Bildgestalter.

Das Cine Lens Manual will dafür eine umfassende Handreichung sein. In klarer, leicht verständlicher Sprache geschrieben und umfangreich illustriert, richtet sich dieses Buch an Leser aller Erfahrungsstufen, vom Anfänger bis zum Experten, so der Verlag. Die Autoren Jay Holben und Christopher Probst verfügen gemeinsam über mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Arbeit als Kameramänner, Fachjournalisten und Ausbilder, sie erklären die komplexesten Konzepte auf leicht verständliche Art und Weise, ohne dass man als Leser in die Tiefen der Physik und Mathematik eintauchen müsste, erläutert der Verlag.

Dieses umfassend konzipierte, gebundene Buch behandelt 300 Objektivfamilien und richtet sich an alle, die sich für Objektive interessieren und ein tieferes Verständnis der Cine-Optik anstreben. Auf 836 Seiten sind 140 Jahre der Kinooptik-Geschichte behandelt, mit 1.500 farbigen Abbildungen, darunter Fotos, Diagrammen und Grafiken. Einzelne Kapitel behandeln eine Einführung in Cine-Objektive, eine Einführung in das optische und optomechanische Design — von frühen Foto-Linsen bis hin zu modernen, optischen Hochleistungsobjektiven. Dabei geht es auch um die Entwicklung der Filmformate, die Geschichte und Genealogie der speziell für Kinolinsen gebauten Linsen, die Modifizierung von Linsen, Tests und Wartung.

Der Nettopreis des Buchs liegt bei 175 US-Dollar.