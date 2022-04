Blackmagic Netzwerk-Speicherlösungen für Resolve Cloud

Blackmagic kündigt mit Cloud Store, Cloud Store Mini und Cloud Pod Netzwerk-Speicherlösungen für kollaborative Post-Workflows an.

Cloud Store

Blackmagic Design stellt mit Cloud Store eine leistungsstarke Netzwerkspeicherlösung vor: mit vier 10G-Ethernet-Ports und Kernspeicher, dessen Parallelverarbeitung an jedem 10G-Ethernet-Port maximale Übertragungsgeschwindigkeiten aufrechterhält.

Der Blackmagic Cloud Store soll im zweiten Quartal dieses Jahres ab 9.595 USD bei Blackmagic Design Resellern weltweit erhältlich sein.

Der Blackmagic Cloud Store eignet sich besonders für Schnitt, Farbkorrektur, Audiopost und VFX in Film und Fernsehen, wo Dateien meist von mehreren Nutzern bearbeitet werden. Er kann auch Blackmagic-Raw-Dateien in 12K handhaben. Die Latenz für jeden Nutzer ist gleich null und man spart sich das Speichern auf dem lokalen Computer.

»Wir sind hocherfreut über den neuen Blackmagic Cloud Store«, so Grant Petty, CEO von Blackmagic Design. »Wir waren mit den auf dem Markt erhältlichen Speicherlösungen äußerst unzufrieden, da sie nicht die für die High-End-Film- und Fernsehbranche benötigte Leistung brachten. Jetzt können Cutter, Coloristen, VFX-Artists und Toningenieure in DaVinci Resolve gemeinsam und gleichzeitig an einem Projekt arbeiten.«

Leistungsmerkmale im Überblick

Elegantes Design mit extra leisem Lüfter

Modelle für 20 TB, 80 TB und 320 TB erhältlich

Extrem leistungsstarker RAID-5-Flashspeicher

Synchronisierung mit Dropbox

Umfasst HDMI-Monitoring-Ausgabe mit Live-Speicherstatus

Enthält vier 10G-Ethernet-Ports mit integriertem Switch

Unterstützt Ethernet per USB-C für den Anschluss an Computer

USB-C-Ports zum Einspielen und für Backups von Dateien

Keine Abos, Lizenzen oder Benutzerdatenerfassung

Dienstprogramm für Mac und Windows inbegriffen

Cloud Store Mini

Cloud Store Mini ist eine rackmontierbare Speicherlösung mit leistungsfähigem RAID-0-Flashspeicher, 10G-Ethernet und Dropbox-Synchronisierung. Dank integriertem 10G-Ethernet ist der Blackmagic Cloud Store Mini extrem schnell und ermöglicht mehreren Nutzern die Zusammenarbeit in Videoschnittsoftware wie etwa DaVinci Resolve. Per Dropbox-Sync lassen sich mehrere Geräte sogar von unterschiedlichen Orten aus synchronisieren.

Ein internes Array aus vier parallel laufenden Flashspeicherkarten sorgt für hohe Geschwindigkeit. Der 10G- und der 1G-Ethernet-Port fungieren als 2-Port-Netzwerk-Switch. Über den HDMI-Monitoring-Ausgang lässt sich eine grafische Live-Ansicht der Speicheraktivität auf einem Fernseher oder Monitor mitverfolgen.

Der Blackmagic Cloud Store Mini ist ab sofort für 2.995 USD bei Blackmagic Design Resellern weltweit erhältlich.

Leistungsmerkmale im Überblick

kompaktes rackmontierbares Design mit geräuscharmer Kühlung

4 interne M.2-Flashspeicherkarten mit 8 TB Kapazität

RAID-0-Speicherkonfiguration für hohe Leistungsfähigkeit

Synchronisierung mit Dropbox

HDMI-Monitoring-Ausgang mit Live-Speicherstatus

rasante 10G- und 1G-Ethernet-Ports

unterstützt Ethernet über USB-C-Verbindung mit Computern

USB-C-Ports ermöglichen lokale Datei-Back-ups

keine Abos, keine Lizenzen und keine Benutzerdatenerfassung

Cloud Pod

Cloud Pod macht aus jedem USB-C-Laufwerk einen Hochgeschwindigkeits-Netzwerkspeicher mit 10G-Ethernet, Dropbox-Synchronisation und HDMI-Monitoring. Cloud Pod bietet Features wie 10G-Hochgeschwindigkeits-Ethernet und Dropbox-Synchronisation, so dass Benutzer Dateien lokal zwischenspeichern und mit jedem im Netzwerk teilen können. Cloud Pod verfügt sogar über einen HDMI-Monitoring-Ausgang, der den Status des Netzwerkspeichers in Echtzeit anzeigt.

Letztlich transformiert Cloud Pod die Arbeit. Er eignet sich für Film- und Fernsehprojekte, weil man damit auf USB-C-Laufwerke aufgezeichnete Dateien für mehrere Cutter und Coloristen im ganzen Netzwerk verfügbar machen kann. Da der Blackmagic Cloud Pod über keinen internen Speicher verfügt, ist er sehr klein und weist ein schlankes Design auf. Überdies ist er leise und portabel. Mit zwei USB-C-Ports unterstützt der Cloud Pod im Netzwerk zwei separate USB-Laufwerke zugleich. Über den HDMI-Monitoring-Ausgang lässt sich eine grafische Live-Ansicht der Speicheraktivität auf einem Fernseher oder Monitor mitverfolgen.

Ein Riesenvorteil des Blackmagic Cloud Pod besteht darin, dass man selbst stets die volle Kontrolle über den privaten Speicher hat. Es gibt weder Kosten für Abos noch monatliche Lizenzgebühren. Die Datennutzung wird nicht nachverfolgt. Zur Verwaltung der Speichereinstellungen ist keine Anmeldung auf einer Webseite nötig. Cloud Pod verwendet ein kostenloses Dienstprogramm, das auf Mac und Windows läuft. So lässt sich ein privates, vom Internet völlig unabhängiges Netzwerk betreiben.

Müssen Einstellungen geändert werden, steht das für Mac und Windows verfügbare Blackmagic Cloud Pod Dienstprogramm bereit. Im Prinzip wird er wie jede andere Festplatte angeschlossen und lässt sich einfach einrichten. Benutzer können also ohne einen IT-Berater loslegen. Etwaige Änderungen an den Netzwerkeinstellungen für den Cloud Pod nimmt man im Dienstprogramm vor. Dort können auch neue Ordner zur Synchronisierung mit Dropbox hinzufügt werden.

»Ich bin begeistert von diesem Produkt, weil es den gesamten DaVinci Resolve Kollaborationsprozess wesentlich einfacher und unglaublich erschwinglich macht«, so Grant Petty, CEO von Blackmagic Design. »Dieses Produkt ist perfekt, um zu Hause einen Netzwerkspeicher einzurichten und diesen dann ständig mit Dropbox zu synchronisieren. So können Sie auch aus der Ferne mit der Geschwindigkeit lokaler Speicher arbeiten. Der Blackmagic Cloud Pod synchronisiert fortwährend, um Ihnen auch lokal ständig Zugriff auf Ihre Dateien zu gewähren.«

Cloud Pod ist ab sofort für 395 USD bei Blackmagic Design Resellern weltweit erhältlich.

Leistungsmerkmale im Überblick