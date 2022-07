Avid neue Speicherlösungen: Nexis F

Avid kündigt neue Speicher-Engines in Kombination mit dem virtuellen Dateisystem Nexis-VFS und Nexis-Flex-Abos an.

Die Shared-Storage-Lösungen der Nexis-Baureihe von Avid hat das Unternehmen mit neuen Storage Engines ergänzt: die Nexis F-Serie. Außerdem kündigte Avid Nexis-VFS an, ein virtuelles Dateisystem. Die neuen Avid-Speicherlösungen sollen Postproduction-Teams die schnelle Anpassung an den Speicherbedarf ermöglichen.

Die Nexis-F-Serie soll es Medienproduktionsteams jeder Größe ermöglichen, von überall aus zu arbeiten, dabei aber sicheren Fernzugriff auf Medien und Metadaten über Online-, Nearline-, Cloud- und Archivspeicher bieten. Nexis-VFS ermöglicht es laut Hersteller den Anwendern, Nexis-Speicher vor Ort, in der Cloud oder als SaaS-Lösung bereitzustellen, was die Zusammenarbeit von überall aus und die Anpassung an das Wachstum des jeweiligen Unternehmens vereinfacht.

»Da die Remote-Zusammenarbeit für die meisten Produktions- und Kreativteams auf der ganzen Welt zur Norm geworden ist, möchten Medienunternehmen ihre Infrastrukturen skalieren und den nächsten Schritt auf ihrem Weg in die Cloud machen, ohne dabei die Leistung oder Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen«, sagt David Colantuoni, Vice President, Product Management for Video and Media Solutions bei Avid. »Mit Avid Nexis können Unternehmen jeder Größe genau das tun. Avid Nexis ermöglicht Remote-Operationen wie nie zuvor – von der unübertroffenen kollaborativen Leistung bis hin zu intelligenten Medien-Workflows und einer beispiellosen Flexibilität.«

Nexis-F-Serie

Mit einer Leistung von mehr als 30 Gbps bietet die neue Familie von Storage Engines Medienproduktionsunternehmen die Möglichkeit, auch komplexe Medien-Workflows zu beschleunigen, erklärt Avid. Die Geschwindigkeit und Kapazität der Nexis-F-Serie ermöglicht es aus Sicht des Herstellers, Geschäftswachstum, neue Projekte und Remote-Zusammenarbeit ohne Unterbrechungen oder Ausfallzeiten einfach und schnell umzusetzen. Dank modularem, kosteneffizientem Design sei die F-Serie ideal für Teams, Projekte und Workflows jeder Größe.

Diese neue Generation von Shared-Storage-Systemen von Avid bietet demnach eine latenz- und verzögerungsfreie Speicherung für kollaborative und Echtzeit-Workflows. Sie umfasst auch die Einführung von Avid Nexis Pro+ für kleinere kollaborative Teams: Ingest, Editing, Finishing, Project Parking, Backup, Wiederverwendung und Archivierung können damit bewältigen werden, ohne ein einziges Bild zu verlieren, verspricht Avid.

Nexis-VFS

Als Herzstück Nexis-F und Nexis Pro+ virtualisiert das völlig neu konzipierte Nexis-VFS jetzt den Speicher in einem einzigen Pool gemeinsam genutzter Ressourcen. Es beschleunigt kollaborative Medien-Workflows, indem es Teams jeder Größe den schnellen und sicheren Zugriff auf Inhalte von überall aus ermöglicht.

Nexis-VFS verfügt außerdem laut Hersteller über integrierte Intelligenz zur Automatisierung von Verwaltungsaufgaben und ermöglicht es dem Nexis-F-Speicher, sich ohne Benutzereingriff an wechselnde Arbeitslasten anzupassen. Von der dynamischen Neuzuweisung von Speicherkapazität und der Optimierung der Bandbreite bis hin zum Schutz durch automatische Laufwerkserneuerung bietet die Software die agile Umgebung und die Zuverlässigkeit, die für den Betrieb rund um die Uhr erforderlich sind.

Gleichzeitig unterstützt Nexis-VFS einfache Zusammenarbeit und schnelle Bearbeitung, unabhängig davon, welche Video-, Audio-, Nachrichten-, Sport- oder Grafikproduktions-Tools verwendet werden. Hunderte von Anwendern können gleichzeitig Medien und Projekte von überall aus durchsuchen, finden und gemeinsam nutzen — On-Premise oder anderswo — und haben so die gesamte Inhaltsbibliothek und das Archiv des jeweiligen Unternehmens in Reichweite.