Telemetrics: Wireless-Robotic-Pedestal und mehr

Das Robotik-Pedestal-System Omniglide gibt es nun auch für komplett kabellosen Betrieb.

Im Rahmen der IBC2022 zeigt Telemetrics eine Wireless-Option für sein Robotik-System Omniglide. Ein vollkommen kabelloses Pedestal-System in dieser Form ist ein Novum in der Branche und bietet praktisch unbegrenzte Bewegungsfreiheit. Telemetrics hat hierfür ein Videoübertragungs- und Batteriesystem für OmniGlide entwickelt. Dafür gibt es im Studio praktisch keine Hindernisse mehr und die Anwender haben mehr Gestaltungsfreiheit für ferngesteuerte Dollyfahrten.

»Die Möglichkeit, den Rover überall hin zu bewegen, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, ob sich eventuell die Kabel an einem Teil des Sets verfangen könnten, ist ein großer Schritt nach vorn für Roving Pedestals. Man braucht auch kein Personal mehr, um die Kabel im Betrieb physisch zu führen und zu leiten«, sagte Michael Cuomo, Vice President von Telemetrics. »Durch den Wegfall des Kabelbaums am Rover werden auch unsere KI-Funktionen für Pfadplanung und Kollisionsvermeidung verbessert.«



Die kabellose Verbindung mit dem Rover bietet den Kunden dieselben Funktionen, die sie schon gewohnt sind. Die Wireless-Option enthält Stromversorgung und Steuerung der Kameras, Stromversorgung und Videosignal für den Teleprompter, Stromversorgung und Video für den Rückschaumonitors und die vollständige Robotersteuerung. Außerdem kann das System auch jederzeit wieder mit einem Standardkabelbaum betrieben werden und bietet somit eine vollständige Backup-Lösung. Das drahtlose System ist so konzipiert, dass bestehende OmniGlides aufgerüstet werden können.



Die neue Option für den OmniGlide besteht aus einem felderprobten drahtlosen Sender- und Batteriesystem, das entsprechend der Spezifikationen des Rovers konfiguriert wurde, wobei die äußere Form des Rovers und die präzisen, vorprogrammierten oder manuellen Bewegungen voll erhalten bleiben, so der Hersteller.



Das Lithium-Ionen-Akkusystem liefert Gleichstrom — was auch einen weiteren Sicherheitsaspekt liefert: Der Betrieb mit Wechselstrom, wie bei den meisten Rovern üblich, kann vermieden werden, was die Gesundheitsrisiken für die Personen im Umfeld des Rovers reduziert. OmniGlide mit Wireless-Option bietet lange Laufzeit, auch für lange Studiotage. So können die Benutzer den ganzen Tag im Akkubetrieb aufnehmen und das Gerät dann über Nacht aufladen. Die robusten Eigenschaften des kabellosen Senders und die niedrige Latenz (Sub-Frame-Delay von 7 Millisekunden) sorgen für Zuverlässigkeit und exakte Bewegungen.

Telemetrics stellt Innovationen zur Steuerung von Roboterkameras vor, die den Betrieb rationalisieren und einen schnellen ROI ermöglichen

Von neuen Studio-Robotern und Bedienfeldern bis hin zu einem neuen reFrame Server und einer intelligenten Stromversorgung bietet die wachsende Produktpalette des Unternehmens eine bessere Leistung und höhere Effizienz als je zuvor.

Neuer ReFrame Server

Telemetrics führt zudem einen den neuen ReFrame Server ein, der die Flexibilität und Präzision beim Tracking eines Moderators/Darstellers KI-unterstützt. Dabei wird die Software ReFrame Automatic Shot Correction genutzt und der neue Server kann das Tracking nun auf mehr Kameras in einem Produktionsstudio oder Veranstaltungsraum anwenden.

Der ReFrame Server enthält außerdem eine verbesserte Benutzeroberfläche, was die Einrichtung und Bedienung der ReFrame-Software erleichtert. Der ReFrame Server eignet sich auch ideal für die Remote-Produktion: Er kann autark arbeiten, direkt am Drehort, Latenzzeiten oder Netzwerkverzögerungen spielen also keine Rolle. In der Zentrale muss der Operator den Server nur aktivieren und gegebenfalls auf andere Profile umzuschalten, dann arbeitet er vor Ort unabhängig.

PTZ-Systeme

Das Telemetrics RoboEye 4K Schwenk/Neige-Kamerasystem bietet mit seinem 1-Zol-Exmor-4K-Sensorblock hochwertige Bilderfassung, komplett mit 12G-Ausgang, der jetzt mit 12G-SDI-BNC-Anschlüssen oder mit Glasfaser (für die Signalverteilung über größere Entfernungen) verfügbar ist, die über ein SFP-Modul angeschlossen werden kann.

Am IBC-Messestand von Telemetrics wird auch eine neue Kamerasteuerungsschnittstelle zwischen dem kompakten Telemetrics CP-S5 Schwenk/Neigekopf und einer Vielzahl von DLSR-Kameras gezeigt.

Kameras von Canon, Panasonic und Sony können damit hochwertige Standbilder und Videos erzeugen, von einer komfortablen und präzisen Fernsteuerung aus — auch über weite Entfernungen.

Man braucht kein Kamerapersonal direkt am Gerät sondern kann abgesetzt arbeiten und den Shot trotzdem perfekt kadrieren und bei Bedarf nachführen: für Naturdokus, aber etwa auch für Beautyshots weit oben aus einem Stadion.

Neue »intelligente« Stromversorgung

Telemetrics hat ein neues Multifunktions-Netzteil für seine Roboter-Kamera-Systeme entwickelt, das ein kleines LCD-Display für Beschriftungszwecke und zur Diagnose bietet. Das neue PS-RM2-48 verfügt außerdem über eine Ethernet-Verbindung, die es dem Anwender ermöglicht, das Netzteil aus der Ferne zu steuern und zu überwachen. Dies dient auch der Sicherheit, da die Benutzer nun die Stromabnahme des Netzteils überwachen können.

Mit dem neuen PS-RM2-48 können Roboterkamerakomponenten aus der Ferne ein- und ausgeschaltet werden — und es hat viel mehr Leistung als bisherige Netzteile. In der Vergangenheit benötigte eine Telemetrics OmniGlide Robotic Roving Platform drei oder vier Standard-Netzteile (eines für den Rover, die Televator-Hubsäule und den Schwenk-/Neigekopf). Mit diesem neuen Produkt können die Benutzer nun alle Komponenten mit einem einzigen Netzteil betreiben. Es ist daher einfacher zu bedienen, benötigt weniger Platz im Rack und bietet einen größeren Funktionsumfang. Das Netzteil PS-RM2-48 wird ab sofort mit allen neuen Telemetrics-Roboterkamerasystemen ausgeliefert.

Neue Hubsäulen

Telemetrics hat innerhalb der Televator-Familie auch zwei neue Hubsäulen im Programm, die ECM-3 und ECM-5. Diese neuen Modelle bieten neue Möglichkeiten für kreative On-Air-Aufnahmen, da sie im Vergleich zu anderen Televator-Produkten doppelt so weit ausfahren können (mehr als 1,5 m). Dadurch können sie an einem Telemetrics TG4-Deckenschienensystem an der Decke montiert werden, das sich nach unten erstreckt — für Räume mit hohen Decken — und den Produktionen einzigartige Kamerawinkel und Looks verleihen können, die vorher einfach nicht möglich waren.



Die längeren Säulen für die hängende Montage bieten einen reibungslosen Betrieb für eine präzise Kamerapositionierung und ein leicht zu bedienendes Kabelmanagement an der Vorder- und Rückseite des Geräts, wodurch sie tritz großer Auszugslänge und kompaktem Formfaktor stabil und zuverlässig sind, so Telemetrics. Die Einheiten sind so konzipiert, dass sie an einer Decke montiert werden können, die von einem Telemetrics TG4-Schienensystem und einem Trolley für einzigartige Aufnahmen nach unten reichen.

Neue Funktionen für Robotik-Camera-Control-Panels (RCCP)

Telemetrics erweitert sein RCCP-Programm um neue Funktionen, die Arbeitsabläufe rationalisieren und den Betrieb von Robotik-Kameras schneller, einfacher und leistungsfähiger machen könnenals je zuvor. Bei der IBC2022 werden die neuen Funktionen des RCCP-2A-Bedienfelds live vorgeführt, darunter Prep Execute, Motion Edit, Enhanced Trim Shot und InFlight Bumping.



Mit der ersten Funktion, Prep Execute, kann der Benutzer den Roboter anweisen, sich auf eine Startposition vorzubereiten, und wenn er bereit ist, kann er die Bewegung mit einem einzigen Tastendruck ausführen. InFlight Bumping ermöglicht es den Bedienern, sich in letzter Sekunde auf Bewegungen des Schauspielers oder Änderungen im Produktionsablauf in Echtzeit einzustellen. Die Kamerabewegungen werden also »on the fly« korrigiert werden.

Motion Edit erleichtert das Einrichten und Ausführen von Kamerabewegungen. Es handelt sich um eine voreingestellte Startposition, die alles, was dir Kameraperson tut, aufzeichnet und wiedergibt. Das ist ideal für komplizierte, nichtlineare Bewegungen. Früher musste man die gesamte Bewegung aufzeichnen. Jetzt kann der Bediener zurückgehen und einzelne Achsen neu aufzeichnen. Schließlich bietet das RCCP-2A mit Enhanced Trim Shot noch mehr Funktionen als zuvor. Es gibt eine neue Benutzeroberfläche, die dem Bediener sofort anzeigt, welche Aufnahmen getrimmt sind, was die Bedienung wesentlich vereinfacht. Außerdem sind die getrimmten Schüsse nun viel besser nutzbar.

Das RCCP-2A-Panel ist auch mit der verbesserten Darsteller-Tracking ReFrame ausgestattet, sowohl in den Software-Paketen STS Studio als auch LGS Legislative. Neu in diesem Jahr sind die Ultra-Wide-Band-Sensoren, die die bewährte Gesichts- und Objektverfolgung um eine dritte Ebene der Verfolgung ergänzen. Dadurch wird die Genauigkeit bei der Verfolgung von Personen vor der Kamera erheblich verbessert und dient auch als Echtzeit-Standort- oder Raumerkennungs-Technologie, die ReFrame zur genauesten und zuverlässigsten Talent-Tracking-Software auf dem Markt gemacht hat.