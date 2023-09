IBC2023: Atomos zeigt neue Shogun-Serie

Atomos zeigt die neuesten Modelle seiner Monitor/Fieldrecorder-Kombis: Shogun und Shogun Ultra.

Nach den neuen Ninja-Modellen, die im vergangenen Monat angekündigt wurden (Meldung), wird auch das Flaggschiff-Modell unter den 7-Zoll-Monitor-Recordern von Atomos modernisiert: Shogun und Shogun Ultra erhalten ein Update auf das neue Betriebssystem AtomOS 11.

»Mit unseren beiden Produktlinien Ninja und Shogun bringen wir neue Funktionen auf den Markt und machen gleichzeitig unsere unterschiedlichen Produktangebote leichter verständlich«, so Trevor Elbourne, CEO von Atomos. »Ninja und Shogun bieten die gleiche Leistung, der Hauptunterschied liegt in der Bildschirmgröße und Helligkeit — 5-Zoll, 1.000 Nit versus 7-Zoll, 2.000 Nit — und der Cloud-Konnektivität — modular oder integriert.«

»Wir wollen unseren Kunden eine klarere Auswahl zwischen Preis und Leistung bieten, genau wie beim neuen Ninja und Ninja Ultra«, fügt Elbourne hinzu.

Sowohl Shogun als auch Shogun Ultra sollen ab Anfang Oktober 2023 zu einem Nettopreis von rund 1.000 Euro für den Shogun und 1.200 Euro für die Ultra-Version erhältlich sein.

Unterschiede und Neuerungen im Detail

AtomOS 11 bringt eine Vielzahl neuer Funktionen, darunter EL Zone Belichtung mit referenziertem, koloriertem Bild, Arri False Color und neue Tools für zeitgesteuerte Wiedergabe und Aufnahme. AtomOS 11 wird auch für bestehende Shogun-Connect-Nutzer über ein Firmware-Update kostenlos zur Verfügung gestellt. Shogun Connect wird in Zukunft von Shogun Ultra abgelöst werden.

Die neuen Shoguns enthalten standardmäßig auch mehr Codecs: 6K Apple ProRes Raw (8K mit Shogun Ultra), Apple ProRes, DNxHD sowie H.265, das bisher nur als kostenpflichtige Option verfügbar war. Für eine bessere Konsistenz haben Shogun und Shogun Ultra die gleichen Unterscheidungsmerkmale wie die neuen Ninja und Ninja Ultra.

Die Hauptunterschiede zwischen der neuen Shogun- und der Ninja-Serie sind der hellere 7-Zoll-Bildschirm mit 2.000 Nit und die vollständig integrierte Konnektivität. Da der Shogun sowohl 12G-SDI- als auch HDMI-Ein- und -Ausgänge hat, kann er im Gegensatz zum Ninja mit Atomos Connect für Cross-Conversion verwendet werden. Der Shogun hat auch mehr Stromversorgungsoptionen, mit einem NP-Akkuschacht und einer integrierten 2,1-mm-DC-Eingangsbuchse.

Der Shogun Ultra eignet sich ideal für den Einsatz mit Filmkameras und kann Dateien in voller Qualität in Apple ProRes Raw mit bis zu 4K 60p aufzeichnen, während er gleichzeitig HD 60p in H.265 aufzeichnet und die automatische Anpassung von Dateinamen, Timecode und Aufnahmetrigger von vielen gängigen Kameramodellen von Arri, Canon, Red und Sony unterstützt.

Sowohl die Shogun- als auch die Shogun-Ultra-Modelle verfügen über den neuen 4K-Camera-zu-Cloud-Modus, mit dem Sie H.265-Videos mit höherer Bitrate, höherer Framerate und angepassten Parametern aufzeichnen und hochladen können. Die Dateien sind klein genug für Camera-to-Cloud-Workflows, aber von mehr als ausreichender Qualität für die unmittelbare Verwendung in sozialen Medien, Sportberichterstattung oder EB-Aufgaben.

Beide Shogun-Geräte können die Vorteile von Atomos RemoteView nutzen — das ist eine brandneue Technologie, mit der Live-Ansichten vom Atomos-Bildschirm drahtlos mit anderen Atomos-Monitoren sowie mit iPads, Macs und Apple TVs geteilt werden können. So kann man das Geschehen am Set überwachen und quasi durch jede angeschlossene Kamera schauen, die das Bild aufnimmt — von jedem Ort der Welt aus. RemoteView ist eine wichtige neue Funktion für Produktionsteams, mit Funktionen, die es in dieser Preisklasse noch nie gab.

Shogun Ultra bietet dank der Wi-Fi 6E-Integration eine Cloud-Konnektivität mit geringerer Latenz und höherem Durchsatz.