4K-Offensive: Panasonic zeigt neue Produkte

Unter dem Motto »4K Everywhere« stellt Panasonic Neuheiten in drei AV-Produktkategorien vor: Projektoren, Displays und eine 360°-Videokonferenzlösung.

Im Firmenbereich Panasonic Visual Solutions stellt das Unternehmen Neuheiten in verschiedenen Bereichen vor.

Panasonic kündigt zwei neue Serien von LCD-Projektoren an, die auch in hellen Umgebungen wie Klassenzimmern und Konferenzräumen genutzt werden können. Beim Projektor PT-LMZ460 kann die Präsentation sofort beginnen: Dank der Schnellstartfunktion ist die Projektion aus dem Standby-Modus in nur einer Sekunde möglich, so der Hersteller.

Dank nativer WUXGA-Auflösung zeigt der Projektor ein scharfes Bild, das 1,2-fache Zoomobjektiv erreicht eine Helligkeit von bis zu 4.600 lm.

Die ebenfalls vorgestellte Kurzdistanz-Projektorserie PT-TMZ400 verfügt über eine Helligkeit von bis zu 4.000 lm, ebenfalls bei WUXGA-Auflösung und eignet sich aus Sicht von Panasonic ideal für kleinere Museen und Digital Signage-Anwendungen.

Das überarbeitete optische Design und die effiziente Laser-Lichtquelle in beiden Projektorserien reduzieren den Energieverbrauch, Materialverschleiß sowie die Wartung und machen sie zu einer umweltfreundlichen Investition, erklärt Panasonic. Beide Projektortypen sollen ab September 2022 erhältlich sein.

Videokonferenzlösung PressIT360

Für neue Formen der Zusammenarbeit im Büro und zu Hause kündigt Panasonic zudem eine 360°-Videokonferenzlösung an, die hybride Meetings vereinfacht. Die aus Herstellersicht intuitiv bedienbare Lösung PressIT360 wird mit nur einem Kabel an einen PC angeschlossen und liefert dann hochauflösende horizontale Bilder und klaren Sound. Das Produkt kann Sprecher in einer Entfernung von bis zu 5 m erkennen, so der Hersteller. Zudem ist es mit einer Funktion zur Echo- und Geräuschunterdrückung und einem Lautstärkeausgleich ausgestattet, um die Klangqualität automatisch für lokale und entfernte Redner zu optimieren. Die Lösung soll ab Juli 2022 verfügbar sein.

Zwei neue 20.00- lm-Projektoren: 3-Chip DLP und LCD

Panasonic stellt seine neue PT-RQ25K-Projektorserie vor, die vier Modelle umfasst und den laut Hersteller weltweit kleinsten und leichtesten 3-Chip- DLP-Projektor mit 20.000 lm und 4K umfasst. Die Projektorbaureihe vereinfacht den gesamten Prozess von Transport und Lagerung bis zur Installation und Einrichtung, und die kompakten Projektoren können auch nahtlos in Festinstallationen integriert werden. Die PT-RQ25K-Serie soll im September 2022 auf den Markt kommen.

Als weitere 20.000-lm-Premiere wird Panasonic den »weltweit kleinsten, leichtesten und leisesten« 20.000 lm-LCD-Projektor PT-MZ20K vorstellen. Der Projektor eignet sich aus Herstellersicht ideal für Meetings in Unternehmen, den Einsatz in Hörsälen sowie hybriden Veranstaltungs-Umgebungen und bietet ein hohes Maß an Kosteneffizienz sowie beeindruckende Bildqualität selbst in gut beleuchteten Räumen.

Neue Profi-Displays

Die neue EQ2-Display-Baureihe professioneller 4K-LCD-Displays wurde für die wachsenden Anforderungen in Firmengebäuden und Schulungsräumen entwickelt. Die Serie bietet laut Panasonic hohe Abbildungsqualität, Langlebigkeit und eine Vielzahl nützlicher Anschlussmöglichkeiten in sechs Bildschirmgrößen (86/75/65/55/50/43 Zoll).

Für eine einfache Zusammenarbeit in Meetings oder Klassenzimmern verfügt die EQ2 Serie über einen Intel-SDM-Modulsteckplatz (Smart Display Module). Er lässt sich beispielsweise mit einem Empfangsmodul für das drahtlose Präsentationssystem PressIT von Panasonic bestücken. Außerdem gibt es eine integrierte Whiteboard-Funktion, mit der der angezeigte Bereich mit Anmerkungen versehen und mit der Maus vergrößert oder verkleinert werden kann. Die Displays sollen ab dem Sommer nach und nach verfügbar sein.

Panasonic konzentriert sich auf flexible Zusammenarbeit

»Die Möglichkeit, flexibel zusammenarbeiten und frei gestalten zu können, egal wo man sich befindet, war noch nie so wichtig wie heute«, sagt Eduard Gajdek, Field Marketing Manager für Panasonic Visual Solutions. »Daher konzentrieren wir uns darauf, die immersivsten und kollaborativsten 4K-AV-Lösungen für Unternehmen, Bildung und Entertainment anzubieten. Wir sind schon jetzt der einzige Hersteller weltweit, der ein 4K-Portfolio mit Displays bis zu 98 Zoll und Projektoren mit bis zu 50.000 Lumen anbietet. Unsere neusten innovativen Produkte, die wir heute angekündigt haben, werden unseren Status als präferierten 4K-Produkt- und Lösungsanbieter weiter festigen.«