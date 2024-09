Video: Blackmagic Ursa Cine 17K 65

Blackmagic zeigte zur IBC seine digitale Großformat-Filmkamera mit RGBW-65-mm-Sensor, 16 Blendenstufen Dynamikumfang und Blackmagic Raw-Synchronisierung mit DaVinci Resolve.

Zur NAB2024 kündigte Blackmagic Design eine neue Highend-Kamera vor: mit 17K und einem 65-mm-RGBW-Sensor mit größeren Fotopunkten für einen Dynamikbereich von 16 Blendenstufen. Jetzt nannte der Hersteller einen Preis: Die Kamera soll ab 29.995 US-Dollar angeboten werden.







Das neue Modell verfügt über austauschbare PL-, LPL- und Hasselblad-Objektivfassungen sowie branchenübliche Lemo- und Fischer-Anschlüsse.

Die Blackmagic Ursa Cine 17K 65 ist mit einem integrierten 8-TB-Hochleistungsspeicher ausgestattet und verfügt außerdem über ein Hochgeschwindigkeitsnetzwerk für das Hochladen von Medien und die Synchronisierung mit der Blackmagic Cloud.

Die Ursa Cine verfügt über einen Sensor, der auf der Technologie der Ursa Mini Pro 12K aufbaut, wobei größere Fotopunkte zu einem erstaunlichen Dynamikbereich von 16 Blendenstufen führen. Die RGBW-Architektur bietet gleiche Mengen an roten, grünen und blauen Pixeln. Das bedeutet, dass sie für die Bereitstellung unglaublich satter Farben bei allen Auflösungen optimiert ist und ein Höchstmaß an Bildqualität und Flexibilität bietet.

Das gut ausbalancierte Kameragehäuse besteht aus einem robusten Chassis aus Magnesiumlegierung und einer leichten Außenhaut aus Kohlefaser-Polycarbonat-Verbundwerkstoff, damit sich die Kunden am Set schnell bewegen können. Standard-Lemo- und Fischer-Steckverbinder ermöglichen es den Kunden, die Kamera fernzusteuern und gleichzeitig Objektivmotoren und anderes Zubehör mit Strom zu versorgen. Außerdem stehen den Kunden ein 12G-SDI-Ausgang, 10G-Ethernet, USB-C, XLR-Audio und mehr zur Verfügung.

Objektive

Unterschiedliche Projekte erfordern unterschiedliche Objektive, weshalb die Ursa Cine über einen Wechselobjektivanschluss verfügt. Kunden können schnell zwischen PL-, LPL-, EF- und Hasselblad-Anschlüssen wechseln. Außerdem verfügt jeder Anschluss über Kontaktstifte, um Objektiv-Metadaten zur Überwachung und für die Verwendung in der Postproduktion auszulesen.

Monitoring

Der ausklappbare Monitor verfügt auf der einen Seite über einen großen 5″-HDR-Touchscreen und auf der anderen Seite über ein externes Farb-Status-LCD. Auf der rechten Seite der Kamera befindet sich eine dedizierte Assistentenstation mit einem zweiten 5″-HDR-Touchscreen, der es dem Team ermöglicht, um die Kamera herum zu arbeiten, ohne externe Monitore zu benötigen. Es gibt sogar einen dedizierten Fokus-Puller-Modus.

Anschlüsse

Die Ursa Cine ist mit einer Vielzahl von branchenüblichen Anschlüssen ausgestattet und zielt auf die High-End-Kinoproduktion ab. Die 7-poligen Lemo- und 3-poligen Fischer-Steckverbinder an der Vorderseite ermöglichen die Aufnahme von Start/Stopp und 24-V-Stromversorgung und sind daher ideal für Zubehör an Bord wie Fokusmotoren. Die Stromversorgung der Kamera erfolgt über einen standardmäßigen 24-V-8-poligen Lemo-Anschluss. An der Rückseite befindet sich ein zusätzlicher 2-poliger Lemo-12-V-Anschluss für Zubehör mit niedrigerer Spannung.

Blackmagic Raw

Blackmagic Raw-Dateien speichern Kamerametadaten, Objektivdaten, Weißabgleich, digitale Slate-Informationen und benutzerdefinierte LUTs, um die Konsistenz des Bildes am Set und während der Postproduktion sicherzustellen. Ursa Cine zeichnet auf dem mitgelieferten Blackmagic Media Module mit 8 TB auf, sodass Kunden über vier Stunden Blackmagic Raw in 17K oder ganze 20 Stunden in 4K aufnehmen können.

Die Ursa Cine verfügt über einen leistungsstarken optischen Tiefpassfilter, der genau auf den Sensor abgestimmt ist. Der OLPF enthält außerdem eine aktualisierte IR-Filterung, die die Farbwiedergabe im Rotbereich verbessert.

Cloud Speicherung

Die Ursa Cine ist die erste digitale Filmkamera mit integrierter ultraschneller Cloud-Speichertechnologie mit hoher Kapazität. Das Blackmagic Media Module ist schnell, robust und verfügt über einen riesigen Speicher von 8 TB. Der Hochgeschwindigkeitsspeicher ermöglicht es Kunden, stundenlang mit den höchsten Auflösungen und Bildraten aufzunehmen und direkt über 10G-Ethernet mit hoher Geschwindigkeit auf ihre Dateien zuzugreifen. Oder Kunden können die Medien verwenden, die sie bereits besitzen, mit dem optionalen Blackmagic Media Module CF, das über zwei CFexpress-Steckplätze verfügt.

Blackmagic Media Dock beschleunigt den Postproduktions-Workflow, indem es den Einstieg in die Bearbeitung und Farbkorrektur schneller und einfacher macht. Bis zu drei Blackmagic Media-Module lassen sich für den schnellen Zugriff auf Medien von mehreren Ursa Cine-Kameras gleichzeitig bedienen. Die vier 10G-Ethernet-Hochgeschwindigkeitsanschlüsse ermöglichen die direkte Verbindung von bis zu vier separaten Bearbeitungs-Workstations und sind extrem schnell, selbst wenn viele Benutzer gleichzeitig verbunden sind.

Proxy-Dateien

Die Ursa Cine unterstützt bei der Aufnahme die Erstellung einer kleinen H.264-Proxy-Datei zusätzlich zu den Originalmedien der Kamera.

Das bedeutet, dass die kleine Proxy-Datei in Sekundenschnelle in die Blackmagic Cloud hochgeladen werden kann, sodass die Medien in Echtzeit wieder im Studio verfügbar sind. Die Möglichkeit, Medien direkt in DaVinci Resolve zu übertragen, während die Editoren arbeiten, gab es zuvor nicht.

Jetzt können Kunden Live-Streams von Filmsets senden. Die Ursa Cine verfügt über eine integrierte Hardware-Streaming-Engine, die RTMP– und SRT-Streaming zu den wichtigsten Plattformen oder direkt zu Kunden unterstützt. Man stellt einfach eine Verbindung zum Internet über Ethernet, Highspeed-WLAN oder sogar über ein 4G- oder 5G-Telefon für mobile Daten her.

Sucher

Die Ursa Cine unterstützt den optionalen Blackmagic Ursa Cine EVF, um präzise und einfache Aufnahmen im Freien und aus der Hand zu ermöglichen. Kunden erhalten ein integriertes, hochwertiges 1920 x 1080 Farb-OLED-Display mit integriertem Näherungssensor und 4-Element-Glasdioptrien für eine unglaubliche Genauigkeit mit einer breiten Fokuseinstellung. Eine integrierte digitale Fokuskarte sorgt dafür, dass Kunden eine perfekte Suchereinstellung erhalten.

Stromversorgung

Die Ursa Cine verfügt über einen 8-poligen Lemo-Stromanschluss auf der Rückseite der Kamera, der mit 24-V- und 12-V-Netzteilen kompatibel ist. Das bedeutet, dass die Kamera problemlos mit vorhandenen Netzteilen, Akkus und Zubehör verwendet werden kann. Die Ursa Cine wird mit einem massiven 250-W-Netzteil und einer B-Mount-Batterieplatte geliefert, sodass Kunden eine Vielzahl von Hochspannungsbatterien von Herstellern wie IDX, Blueshape, Core SWX, Bebob und anderen verwenden können.

Zubehör

Die Ursa Cine wird mit allem geliefert, was Kunden für den Einstieg am Set benötigen. Jede Kamera wird in einem robusten Pelican-Koffer mit maßgeschneiderten Schaumstoffausschnitten geliefert, die genau und sicher auf die Kamera und ihr Zubehör passen. Der PL-Objektivanschluss ist bereits am Kameragehäuse vorinstalliert, und Kunden erhalten einen aktiven Hasselblad HC-Objektivanschluss für die Verwendung mit Mittelformat-Standbildobjektiven. Kunden erhalten sogar ein riesiges 8-TB-Medienmodul, das vorinstalliert, formatiert und aufnahmebereit ist, außerdem einen Top-Griff, Antennen für Hochgeschwindigkeits-WLAN, eine Base Plate, eine 24-V-Stromversorgung und eine Hochspannungs-B-Mount-Batterieplatte für eine schnelle Einrichtung.

»Mit den beiden Ursa Cine-Modellen wollten wir unsere Traum-High-End-Kameras bauen, die alles haben, was wir uns je gewünscht haben«, so Grant Petty, CEO von Blackmagic Design.

»Die Blackmagic Ursa Cine 17K 65 ist die Verwirklichung dieses Traums mit einem riesigen 65-mm-Bildsensor, einem Gehäuse mit branchenüblichen Funktionen und Anschlüssen und einer nahtlosen Integration in High-End-Workflows. Bei der Entwicklung dieser Kamera wurden keine Kosten gescheut, und wir glauben, dass sie wirklich alle Produktionsphasen von der Aufnahme bis zur Nachbearbeitung revolutionieren wird.«