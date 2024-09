NEP Schweden setzt auf Direct.Out

Der Broadcast-Dienstleister NEP Sweden hat 2023 drei hochmoderne Remote Operation Center (ROC) in Betrieb genommen. Für den Audioworkflow ist DirectOut maßgeblich verantwortlich.

Durch die strategische Entscheidung, Hardware- und Softwarelösungen von DirectOut, darunter eine umfangreiche Installation von Prodigy.MP- und Prodigy.MC-Einheiten, zu integrieren, ermöglicht es NEP Sweden, seine Produktionsinfrastruktur erheblich zu verbessern und flexibler zu gestalten, während gleichzeitig die Abhängigkeit von herkömmlicher Audio-Hardware minimiert wurde.

Diese neuen ROC erweitern die Produktionskapazitäten von NEP Sweden und bieten Lösungen für die logistischen Herausforderungen, die durch die große geografische Ausdehnung des Landes entstehen. Die Zentren sind in der Lage, eine Vielzahl von Produktionsformaten zu bearbeiten, von HD bis hin zu UHD/HDR. Ein zentraler Bestandteil der Produktionsinfrastruktur ist der SMPTE-2110-Standard, der eine dynamische, formatabhängige Skalierung ermöglicht und die nahtlose Konnektivität mit anderen NEP-Einrichtungen weltweit sicherstellt.

Durch die Möglichkeit der Vor-Ort- und Remote-Produktion bieten die ROCs erhebliche Einsparungen bei den Reisekosten und ermöglichen es den Teams, sowohl lokal als auch remote zu arbeiten, wobei sie auf die vollständige Infrastruktur aller Einrichtungen zugreifen können. Dies entspricht dem Engagement von NEP Sweden, den CO2-Fußabdruck des Unternehmens zu reduzieren.

Die Entwicklung und Implementierung des Audioworkflows in den ROC basieren auf den umfangreichen Erfahrungen von NEP Germany mit Remote-Infrastrukturen, insbesondere durch die Zusammenarbeit mit dem neuen Streaming-Anbieter Dyn. Dort werden mehrere Prodigy.MP-Einheiten an zwei dezentralen Standorten eingesetzt, um die Verteilung, Produktion und Bereitstellung aller Audiosignale für das Dyn-Netzwerk zu steuern. Dieses Workflow-Modell wurde erfolgreich an die ROC-Infrastruktur von NEP Sweden angepasst.

Die Multifunktions-Werkzeuge von DirectOut spielen eine entscheidende Rolle bei der Produktion und Verteilung der Audiosignale bei NEP Sweden. Das Hauptzentrum dieser neuen ROC befindet sich in Stockholm und bildet den Knotenpunkt eines Netzwerks, das drei weitere Einrichtungen umfasst: ROCsett, ROCwest und ROCnorth. ROCsett, ebenfalls in Stockholm, verfügt über fünf mittelgroße Produktionskontrollräume (PCRs) und einen großen PCR. ROCwest in Göteborg hat einen großen und einen mittelgroßen PCR, während ROCnorth in Umeå einen großen PCR besitzt.

Die gesamte Infrastruktur basiert auf SMPTE ST2110, wobei die Teams in jedem ROC auf alle vernetzten Ressourcen zugreifen können, indem sie die proprietäre TFC-Software von NEP nutzen – eine leistungsstarke Broadcast-Control- und Netzwerklösung, die Produktionsteams durch die schnelle und intuitive Nutzung der IP 2110-Technologie unterstützt. Die primäre Hardware befindet sich in einem zentralen Technikraum innerhalb des ROC, wo lokale Produktionen verwaltet oder Remote-Operationen in anderen ROCs durchgeführt werden können. Kleine Übertragungswagen, die an lokalen Veranstaltungsorten stationiert sind, fungieren ähnlich wie Flypack-Studios.

Die Prodigy.MP-Einheiten von DirectOut bilden das Rückgrat der Audio-Infrastruktur. Diese werden durch das globcon-Steuerungstool und speziell entwickelte HControl.16-Hardware-Controller ergänzt, wodurch herkömmliche Audio-Hardware überflüssig wird.

Anders Wikström, Technologie-Direktor bei NEP Sweden, betont die Vielseitigkeit der DirectOut-Produkte und Software: »DirectOut bietet eine kostengünstige Lösung, aber das ist nur ein offensichtlicher Vorteil. Die Prodigy.MP-Einheiten sind wahre Alleskönner, die jede Anforderung erfüllen, die man sich vorstellen kann. Das System läuft nahtlos und hat die positiven Erfahrungen von NEP Germany hier in Schweden voll und ganz bestätigt.«

In den Production Control Rooms sind insgesamt sieben Prodigy.MP-Einheiten im Einsatz, die jeweils mit einer Ravenna-Karte ausgestattet sind. Die acht OB-Kits in den Übertragungswagen enthalten jeweils eine Prodigy.MP-Einheit, die das lokale Audiosignal-Mixing übernimmt und über Madi mit den OB-Systemen kommuniziert. In den kleineren Wagen setzt NEP Sweden auf eine Kombination aus einer Prodigy.MP-, einer Prodigy.MC- und einer Exbox.MD-Einheit, die eine Mischung aus Mikrofon- und Line-in-Signalen über Ravenna und Dante liefern. Bei größeren OB-Produktionen fungiert die Prodigy.MP-Einheit als lokaler Audio-Mischer, während das Audio/Mixer-System des OB als Stagebox dient.

Alle Audio-Mixing-Aufgaben innerhalb der ROC-Infrastruktur werden über Globcon und HControl.16-Multifunktionskonsolen gesteuert, wodurch traditionelle Audiomischpulte überflüssig werden. Ein einziger Computer in den PCRs übernimmt alle Audio-bezogenen Aufgaben, einschließlich Musik-Wiedergabe und globcon-Bedienung, und ist direkt mit den HControl.16-Einheiten verbunden. Das Ravenna-Format ermöglicht die einfache Kommunikation zwischen den Systemen innerhalb und zwischen den ROCs, wobei Audiosignale für die Verbindungen zwischen Veranstaltungsorten und ROCs embedded sind.

Durch den Einsatz der Prodigy.MP-Einheiten erweitert DirectOut weiterhin seine Präsenz im Bereich der Remote-Produktion für Broadcast, indem es die Grenzen zukunftsorientierter Installationen neu definiert und neue Maßstäbe für künftige Installationen setzt.