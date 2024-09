News: Kurz und knackig – KW 39/2024

Beim Koproduktionsmarkt für europäische Animationsserien in Toulouse sichteten 993 Fachleute aus 42 Ländern 65 Projekte in unterschiedlichen Produktionsphasen. Platz 4 beim Interesse an Präsentationen erreichte das Sequel » Ooops! The Ark is Stranded « (Moetion Films, Ire­land; Ulysses Filmproduktion, Deutschland). Seit 1990 unterstützte Cartoon die Finanzierung von 1.002 Projekten (Gesamtbudget: 3,7 Mrd. €).