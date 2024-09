Konferenztechnik für internationalen Kundenstandort

MCI stattete ein Veranstaltungszentrum in Berlin mit modernen, IT-basierten AV-Systemen aus.

Im Frühjahr 2023 erhielt MCI über eine europaweite öffentliche Ausschreibung den Zuschlag zur medientechnischen Ausstattung eines internationalen Kundenstandorts für die Bürofläche in Berlin-Kreuzberg. Die Bürofläche ist ein 300 Quadratmeter großer Multifunktionsraum und kann nach Belieben für Veranstaltungen, Tagungen und sonstige Workshops in vier Räume unterteilt werden. Im komplett geöffneten Zustand finden 199 Personen Platz.

Dazu wurde das Veranstaltungszentrum mit modernsten IT-basierten AV-Systemen absolut flexibel ausgestattet. Aus Gründen der Kompatibilität mit anderen Einrichtungen sind mehrere Gerätetypen entsprechend vorgegeben worden. So können einige Dienste international gemeinsam genutzt und per remote durchgeführt werden, wie beispielsweise der Dolmetscher-Dienst. Die Ausschreibung und die Ausführungsplanung wurde durch das AV-Planungsbüro hmp, Hartmann, Mathias und Partner ausgearbeitet. Die audioone GmbH verantwortetet als MCI-Partner die Installation der gesamten Technik.

Nutzungsszenarien in Detail

Große Präsentationen und Veranstaltungen mit bis zu 199 Personen: Hierzu wird der Raum komplett geöffnet. Als Hauptpräsentationsmedium dient eine 162“ große LED-Wand der Firma InfiLED. Diese mobile LED-Wand kann dank eines motorisierten Gestells in ein Case verpackt und so bei Bedarf eingelagert werden. Für die richtige Beleuchtung der Akteure sorgen 10 Movingheads (Agilio) der Firma GLP. Das Besondere an diesen Movingheads ist die Montage in einer Standardstromschiene, über die sie mit DMX-Signal und Strom versorgt werden. Für die passende Sprachverstärkung stehen zwei Sennheiser-Schwanenhalsmikrofone an einem Holzmedia Rednerpult oder diverse Shure ULXD-Funkstrecken zur Verfügung.

Boardroom mit Videokonferenzmöglichkeit: Für dieses Szenario werden zwei der vier Räume zusammengelegt. Auch hier kann die mobile LED-Wand eingesetzt werden. Alternativ stehen zwei 98“ Panasonic Displays montiert auf jeweils einer Holzmedia-Medienstehle bereit. Um besonders flexibel reagieren zu können, werden mittig weitere 55“ Displays auf Floor Trolleys gestellt. Für einen möglichst direkten Blickwinkel auf die Sprecher werden vier mobile PTZ-Kameras verwendet.

In den vier Räumen wurden insgesamt 20 UHD PTZ-Kameras der Firma Panasonic montiert. Diese dienen unter anderem der Video Follows-Audio-Automation. Bei dieser wird das Einschaltsignal der Televic-Sprechstellen mittels Crestron ausgelesen und ein entsprechendes Preset der Kamera aufgerufen. Auch das Einrichten und Speichern der jeweiligen Presets erfolgt mittels UI auf den 10“ Touchpaneln von Crestron. Das Videorouting erfolgt dann mittels ZeeVee UHD60 Video over IP-Strecke.

Um dem Anspruch aufwändiger Streaming- und Hybridveranstaltungen gerecht zu werden, wurde im Regieraum ein Vizrt Tricaster Mini X-Bildmischer verbaut. Dadurch ist es möglich, unterschiedliche Bildkompositionen zu erstellen.

Die Aufzeichnung erfolgt auf einem QNAP-NAS. Um einen ansprechenden Audiomix erzeugen zu können, wird ein Yamaha QL1 eingesetzt. Die Anbindung aller Signale erfolgt hierbei über Dante.

Vier Meetingräume bzw. drei Meetingräume mit Foyer: In diesem wohl am häufigsten genutzten Szenario sind alle Trennwände geschlossen. So entstehen vier Konferenzräume, die Platz für bis zu 18 Personen bieten. Die Ausstattung der Räume ist hierbei nahezu identisch. An einer Medienstehle sind ein 98“ Panasonic Display, aktive Zeilenlautsprecher und eine PTZ-Kamera montiert. In zwei der vier Räume besteht die Möglichkeit, eine Videokonferenz mittels Cisco Codec Pro durchzuführen. Hierbei erfolgt die Steuerung der Konferenz über das Touchpanel von Cisco und die Steuerung der Technik im Raum mittels Crestron Touchpanel.

Jörn Bogmer, Projektleiter von MCI, sagt: »Die Programmierung der Crestron Mediensteuerung musste hierbei die Verschaltung aller Komponenten in den verschiedenen Szenarien berücksichtigen. Das war eine äußerst komplexe Programmierung, die viele Tests mit sich brachte, um alle Eventualitäten zu berücksichtigen. Nutzer können ja sehr kreativ sein, das galt es zu bedenken.«

Der Kunde setzt auf Televic als Audiokonferenzsystem, das sich aus 44 Sprechstellen und 65x Infrarot-Hörunterstützung zusammensetzt. Insgesamt ist es so ausgelegt, dass bis zu acht Sprachen wiedergegeben werden können. Das UHF Mikrofonsystem kommt von Shure. Für die Standard-Audioübertragung werden zwei Biamp Tesira X400 DSPs verwendet.

Neben der Implementierung der Systeme beinhaltet der Auftrag auch einen Wartungs- & Support-Vertrag inklusive Veranstaltungsbegleitung über mindestens drei Jahre. MCI verfolgte einen Ansatz der Integration in zwei Phasen, um lange Lieferzeiten verschiedenster Hersteller zu kompensieren und die Grundfunktionen des Konferenzzentrums so früh wie möglich herzustellen. Die Gesamtabnahme erfolgte im März 2024.