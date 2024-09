TVN Live Production präsentiert Ü8UHD

TVN Live Production zeigt in Amsterdam den neuen Ü-Wagen TVN-Ü8UHD. CTO Christoph Moll stellt das Schlachtschiff im Video vor.

Der TVN-Ü8UHD hatte sein Produktionsdebüt bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 beim Finale in Berlin. Nun ist das Fahrzeug von TVN Live Production auf der IBC 2024 in Amsterdam zu sehen.







Der TVN-Ü8UHD ist für anspruchsvolle Großübertragungen konzipiert, die mehrere Regien für die Produktion unabhängiger, paralleler Signale zur weltweiten Kontribution benötigen.

»Mit dem TVN-Ü8UHD weiten wir unsere Flotte einmal mehr nach oben aus und werden so den steigenden Anforderungen unserer Kunden für komplexe Premiumproduktionen noch besser gerecht«, so TVN-Geschäftsführer Markus Osthaus.

Die TVN-Flotte besteht inzwischen aus acht Übertragungswagen plus Rüstfahrzeugen sowie 13 SNG-Einheiten. Sämtliche Fahrzeuge folgen einer einheitlichen Architektur, damit sie vernetzt werden können, um auch die umfangreichsten Voraussetzungen zu erfüllen.

Die TVN-eigenen Ingenieurinnen und Ingenieure haben auch beim TVN-Ü8UHD wieder umfassendes Know-how eingebracht. Vor allem die jahrzehntelange Erfahrung der Produktions-Crews in der internationalen Liveübertragung von Sport-, Show- und Society-Events fließt in die Gestaltung immer mit ein, damit die mobilen Einheiten maximal auf die Produktionsprozesse und Kundenwünsche ausgerichtet sind.

Der TVN-Ü8UHD ist UHD/HDR-fähig und mit modernster Übertragungs- und Sendetechnik und entsprechenden Back-up-Systemen ausgerüstet. 32 Sony UHD-Live-Kameras und vier Sony MLS-X1-Live-Videomischer sind zentrale Elemente. Der MLS-X1 ist Teil des Sony Networked Live Eco-Systems von Sony.

3 Bildregien – 1 Ü-Wagen

Mit dem Sony MLS-X1 lassen sich gleich mehrere kleinere Verarbeitungseinheiten schnell konfigurieren, um allen Produktionsanforderungen gerecht zu werden. Ein voluminöses, monolithisches Mischergehäuse gehört damit der Vergangenheit an. Bis zu drei Bildregien arbeiten im TVN-Ü8UHD völlig unabhängig voneinander und lassen sich somit zeitgleich nutzen – oder bei Großproduktionen zusammenschalten.

Auf diese Weise kann TVN zwei separate Produktionen in nur einem Ü-Wagen abwickeln. Der TVN-Ü8UHD ist für anspruchsvolle, groß angelegte Broadcasting-Events konzipiert, bei denen mehrere unabhängige, parallele Signale verarbeitet und an Kunden in aller Welt geliefert werden.

»Wir haben die Möglichkeit, jeden einzelnen Mischer unabhängig zu nutzen«, sagt TVN CTO Christoph Moll. »Für wirklich große UHD-Produktionen, die bis zu 200 UHD-Eingänge benötigen, können wir alle vier Geräte an Bord des TVN-Ü8UHD zu einem großen Mischer kombinieren. Das gibt uns maximale Flexibilität.«

Kurzprofil des TVN-Ü8UHD UHD/HDR-fähige, hochmoderne Broadcast-Technologie, entsprechende Back-up-Systeme

Parallelbetrieb von UHD und HD

3 Bildregien | 2 Tonregien | bis zu 2 Edit Suites

32 Sony UHD-Kameras als Grundausstattung

4 Einheiten des neuesten Sony MLS-X1 Mischers

Evertz SDI 12G Kreuzschiene

kalibrierte Tonregie (Dolby Atmos)

SDI-UHD-Router: Leistungsfähigkeit gefragt

TVN trat während der NAB 2023 an Evertz heran und fragte, ob das Unternehmen eine großformatige bauen könne, die deutlich größer war als jeder andere zu diesem Zeitpunkt auf dem Markt erhältliche Router. Diese musste rechtzeitig für die Euro 2024 fertig, installiert und voll einsatzfähig sein.

»Mit ihrer verteilten Backplane-Technologie für hybrides Audio-/Video-Routing, Frame-Synchronisierung, Multiviewer und Konvertierung war die Nexx-Routing-Plattform von Evertz eine sehr überzeugende Option«, sagt Christoph Moll, Technischer Leiter für Außenübertragungen bei TVN Live Production.

»Tatsächlich war es auf der NAB 2023 die einzige Lösung, die so ausgereift schien, dass sie rechtzeitig für die Euro 2024-Meisterschaft geliefert werden konnte. Das Ingenieurteam und die Produktmanager des Unternehmens waren überzeugt, dass sie es schaffen konnten, und wir freuen uns, sagen zu können, dass sie es geschafft haben.«

Für eine so große und komplexe Routing-Herausforderung wäre eine IP-Lösung mit SMPTE ST 2110 die erste Wahl für den UHD-Routing-Kern. TVN hatte sich aber für einen SDI-basierten Router entschieden, da der Einsatz des Übertragungswagens auf Großveranstaltungen abzielt, bei denen eine große Anzahl von SDI-Signalen von 1080i auf UHD 12G direkt am Patchfeld des Übertragungswagens mit anderen Sendern ausgetauscht werden muss. Darüber hinaus ist SDI schneller als IP und eignet sich daher perfekt für die sofortige Wiedergabe von Live-Inhalten auf großen LED-Bildschirmen bei Festivals ohne visuelle Verzögerung, ergänzt Evertz. Außerdem ist das Umschalten zwischen den Live-Kamerasignalen auf SDI-Basis für den Techniker immer noch die effizienteste und bequemste Lösung, wenn am Referenzmonitor das Shading vorgenommen wird.

Da die Nexx-Verarbeitungs- und Routing-Plattform optionale SMPTE ST 2110-Gateway-Funktionen bietet, hat die Wahl eines Nexx-Routers TVN den zukünftigen Übergang zu IP erleichtert, da lediglich die Module ausgetauscht werden müssen. Kunden erhalten so die perfekte Hybridlösung, die sie zukunftssicher macht.

Die Evertz Nexx-Verarbeitungs- und Routinglösung wurde entwickelt, um Übertragungswagen, Veranstaltungsorte und Stadien mit den Bausteinen für 3G/12G-SDI auszustatten. Der Router unterstützt SD/HD/3G/6G/12G-Datenraten.

Für den Ü-Wagen OB8 von TVN Live Production baute Evertz einen Nexx-Router mit 704 x 704 12G-SDI-E/A, 16 x 3G- und 8 x UHD-HDR-Konvertierungspfaden und 48 Standard- und 14 erweiterten UHD-Multiviewer in 17 HE. Diese kompakte Routing- und Verarbeitungsplattform umfasst auch flexible Module für die Konvertierung, Verarbeitung und Nicht-SDI-Schnittstellen.

Sebastian Ruchti, Vertriebsingenieur bei Evertz in Deutschland, urteilt: »Was wir gebaut haben, war sicherlich eine Premiere für die Rundfunkbranche – der größte 12G-UHD-Single-Link-Router, den es je gab.«

»Die Dichte des Routers, den Evertz für uns gebaut hat, ist phänomenal«, fügt Christoph Moll hinzu. »Er bietet 960 x 960 UHD mit Frame-Synchronisierung, Embeddern/De-Embeddern, Multiviewern und Up/Down/Cross-Konvertierung – und das alles in einer Architektur, die ihn sehr zuverlässig und benutzerfreundlich macht.«