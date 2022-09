Fünf neue 4K-Camcorder von Canon

Vier neue Camcorder-Modelle aus der XA-Serie und eine Neuerscheinung aus der Legria-Baureihe stellt Canon vor.

Canon zeigt im Rahmen der IBC2022 vier neue, professionelle Camcorder: XA65, XA60, XA75 und XA70. Außerdem zu sehen: der Prosumer-Camcorder Legria HF G70. Die neuen Camcorder eignen sich laut Hersteller für unterschiedlichste Einsatzfelder, besonders aber auch für Streaming-Jobs: HD-UVC-Streaming via USB-C ist integriert, man kann die Camcorder also einfach an einen Rechner anschließen und darüber streamen.

Alle neuen Camcorder bieten die Autofokus- und Gesichtserkennungs-Technologie von Canon und sie beherrschen MP4-Aufzeichnung. Die vier professionellen XA-Camcorder können zudem auch in XF-AVC aufzeichnen und damit Broadcast-Anwendungen unterstützen.

XA75 und XA65 bieten einen 3G-SDI-Anschluss, die ansonsten jeweils baugleichen Modell XA70 und XA60 nicht. Die derzeit branchenbeste Autofokus-Funktionalität Dual Pixel CMOS AF baut Canon von den vier neuen Camcordern nur in XA75/XA70 ein. Das Modell Legria HF G70 ähnelt dem Modell XA60 in Bezug auf Sensor, Zoom und weiteres Innenleben, bietet aber keine XLR-Buchsen.

XA75/XA70 – Eckdaten:

• 1,0-Zoll-CMOS-Sensor und Digic DV6 Prozessor für 4K UHD Aufnahmen

• 15fach optischer Zoom (KB-Äquivalent: 25,5 – 382,5 mm) und 40fach Digitalzoom

• Dual Pixel CMOS AF und Gesichtserkennungs-AF

• großer XLR-Audiohenkel mit vier Pegelreglern

• zwei XLR-Audioeingänge mit 4-Kanal-Audioaufnahme

• Infrarot-Aufnahmemodus

• USB Video Class (UVC) Unterstützung

• 3G-SDI- (nur XA75) und HDMI-Ausgabe

• 3,5 Zoll LCD-Touchscreen und klappbarer elektronischer Sucher

Beide Modelle sind voraussichtlich ab Oktober 2022 verfügbar. Die XA75 bietet Canon zu einem UVP von rund 3.000 Euro an , die XA70 zu einem UVP von 2.400 Euro.

XA65/XA60 – Eckdaten:

• 1/2,3-Zoll-CMOS-Sensor und Digic DV6 Prozessor für 4K-UHD-Aufnahmen

• 20fach optischer Zoom (KB-Äquivalent: 29,3 – 601 mm) und 40fach Digitalzoom

• Hybrid-AF

• kleiner XLR-Audiohenkel

• zwei XLR-Audioeingänge mit 4-Kanal-Audioaufnahme

• Infrarot-Aufnahmemodus

• USB Video Class (UVC) Unterstützung — für Streaming über den USB-C-Ausgang

• 3G-SDI- (nur XA65) und HDMI-Ausgabe

• 3,5 Zoll LCD-Touchscreen und klappbarer elektronischer Sucher

Beide Modelle sind voraussichtlich ab Oktober 2022 verfügbar. Die XA65 zu einem UVP von rund 2.300 Euro, die XA60 zu einem UVP von rund 1.700 Euro.

Legria HF G70 –Eckdaten:

• 1/2,3-Zoll-CMOS-Sensor und Digic DV6 Prozessor für 4K-UHD-Aufnahmen

• 20fach optischer Zoom (KB-Äquivalent: 29,3 – 601 mm)

• USB Video Class (UVC) Unterstützung – Streaming über USB-C-Ausgang

• Hybrid-AF

• 3,5 Zoll LCD-Touchscreen und klappbarer elektronischer Sucher

Die Legria HF G70 ist ebenfalls voraussichtlich ab Oktober 2022 zu einem UVP von rund 1.200 Euro verfügbar.

Fokusfunktionalität

Alle Modelle bieten eine einstellbare Fokussiergeschwindigkeit für schnellen oder gleichmäßigen Autofokus, der sich auch über den 3,5 Zoll LCD-Touchscreen steuern lässt, wobei der Fokus-Punkt einfach durch Berühren des Displays festgelegt wird.

Für noch mehr Genauigkeit und Komfort, insbesondere in belebten Umgebungen, wenn das Motiv im Bild bleiben soll, stehen Gesichtserkennungs-AF und Gesichtsnachführung zur Verfügung.

Alle Camcorder verfügen auch über eine manuelle Fokussierung, die entweder über den Objektiv-Steuerring oder den umschaltbaren Zoom-/Fokusring bei der XA75/XA70 eingestellt werden kann. Mit dem 5-Achsen-Bildstabilisator sorgen diese Modelle bei Bedarf für ruhige, verwacklungsfreie Aufnahmen.

Vielseitige Aufnahmeformate

Mit einer Reihe flexibler Aufnahmeoptionen fügen sich XA65/XA60 und XA75/XA70 nahtlos in professionelle Workflows ein – ganz gleich, ob sie mit XF-AVC 4K UHD mit 160 Mbit/s bei 25p beim Broadcasting oder mit dem universellen MP4 Codec in 4K UHD mit 150 Mbit/s bei 25p aufzeichnen.

Die Camcorder bieten auch eine Vielzahl spezieller Aufnahmeoptionen wie Zeitlupe und Zeitraffer und einen Infrarotmodus. Mit diesen Camcordern ist man für vielfältige Aufgaben bestens ausgestattet.

Dank des benutzerdefinierten Bildmenüs lassen sich die Kameras auch problemlos in ein Multikamera-Setup integrieren, wobei sich die Aufnahmen mit anderen Canon Kameras farblich abgleichen lassen. Für professionelle Tonaufnahmen verfügen XA65/XA60 und XA75/XA70 über zwei XLR-Audioeingänge und 4-Kanal-Linear-PCM zur Einstellung des Aufnahmepegels und der Eingangsempfindlichkeit.

Konnektivität

Die neuen professionellen Camcorder von Canon bieten eine Reihe von Anschlussoptionen für die einfache und schnelle Übertragung von hochauflösenden Videos. Die neuen Camcorder können HD-Videos per UVC via USB-C über einen PC streamen. Alle Modelle verfügen über einen HDMI-Ausgang und ermöglichen die gleichzeitige (Backup) oder fortlaufende Aufnahme auf zwei SD-Karten, wobei die Modelle XA65 und XA75 zusätzlich einen 3G-SDI-Ausgang bieten.

Die Legria HF G70 nimmt 4K-UHD-Videos in MP4 auf (und auf Wunsch auch per Downsampling in HD). Dank Ausgabe über HDMI und USB-C kann die Legria HF G70 laut Canon auch als vollwertige Webcam für hochwertige Videokonferenzen und das Teilen von Inhalten im Internet eingesetzt werden. Darüber hinaus stehen diverse Special-Scene-Modi zur Verfügung, darunter der Nachtmodus, die Aufnahme mit eingeblendeten Informationen und der Audio Scene Select Modus, der eine auf die Aufnahmeumgebung abgestimmte Tonaufzeichnung ermöglicht.