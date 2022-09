Lynx Technik: Instant Dialogue Cleaner

Ein Gerät zur Trennung von Dialog und Hintergrundgeräuschen stellt Lynx mit dem Instant Dialogue Cleaner vor.

Innerhalb seiner Yellobrik-Modulbaureihe stellt Lynx Technik im Rahmen der IBC2022 auch seinen Instant Dialogue Cleaner. Der wurde entwickelt, um in Audiosignalen die Sprachverständlichkeit in Echtzeit verbessern zu können. Hierfür werden Hintergrundgeräusche in Live-Übertragungen oder auch in aufgezeichneten Audio-Files entfernten zu können — auch wenn es sich dabei um komplexe Geräusche handelt, die etwa weit über einen gleichmäßigen Brumm- oder Pfeifton hinausgehen.

Der Instant Dialogue Cleaner (Modellnummer IDC 141) beinhaltet eine leistungsstarke AI-Technologie von Audionamix (Deep Neural Networks, DNN) und löst viele Audio-Herausforderungen, die in Broadcast- und professionellen AV-Umgebungen auftreten.

Mithilfe dieser Technologie analysiert der IDC 141 Audio und entfernt oder reduziert die Hintergrundgeräusche wie etwa Straßen- und Flugverkehr, Naturgeräusche, Musik und andere Umgebungsgeräusche. Dieser Audiobereinigungsprozess trennt den Dialog und die Sprache von den Geräuschen und liefert ein klareres Audiosignal, das nur das gesprochene Wort enthält. Die KI-Technologie erkennt automatisch die Stimme unabhängig von den Umgebungsgeräuschen und bewahrt die Integrität des Dialogs, im Gegensatz zu anderen verfügbaren Tools zur Rauschunterdrückung, die hierfür oft nicht ausreichend sind.

Dieses Tool ist besonders nützlich für Live-Übertragungen, etwa wenn Kommentatoren in lauten Stadien berichten oder Journalisten Interviews oder die Nachrichten im Freien sprechen.



Der IDC 1411 wird vom Yellobrik-Rack-Controller (RCT 1012) unterstützt, der die Überwachung, Parametereinstellung und Automatisierung durch Dritte über ein Ethernet-Netzwerk oder VPN von jeder Workstation aus ermöglicht. IDC 1411 ist auch kompatibel mit LynxCentraal und YelloGUI, den kostenlosen Software-Anwendungen von Lynx Technik, die dem Benutzer erweiterte Einstellungen für Yellobriks und andere Produkte von Lynx Technik bieten.