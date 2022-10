PreSonus: Version 6 von Studio One

Mit einem umfassenden Upgrade stellt Presonus die DAW-Software Studio One in Version 6 vor.

Eine anpassbare Benutzeroberfläche, Lyric-Support, optimierte Mixing-Tools, eine globale Videospur, intelligente Vorlagen, neue Plug-Ins, Verbesserungen für die Zusammenarbeit und vieles mehr nennt der Hersteller PreSonus als Highlight der neuesten Version der DAW-Software.

Studio One ist auch in der jüngsten Version weiterhin für MacOS und Windows verfügbar und bietet laut Hersteller wichtige Verbesserungen beim Mischen sowie fortschrittliche Optionen zur Anpassung der Benutzeroberfläche. Version 6 macht demnach die Erstellung von Audioinhalten schnell und einfach, bietet aber dabei alles, was man zum Aufnehmen, Produzieren, Mischen, Mastern und Performen braucht — in einer einzigartigen intuitiven Anwendung.

Studio One 6 ist als unbefristete, einmalige Lizenz verfügbar (für rund 400 US-Dollar), aber auch als jährliches (rund 165 US-Dollar) oder monatliches (15 US-Dollar) Abonnement für PreSonus Sphere. Zusätzlich zu den beiden neuesten Versionen von Studio One Professional erhalten PreSonus-Sphere-Mitglieder auch Zugang zu erweiterten Kollaborations-Tools in Studio One, zu einer eigenen Community, zu exklusiven Bildungsinhalten sowie zu sämtlicher PreSonus Software und Add-Ons.

»Bei dieser neuesten Iteration hat sich das Team darauf konzentriert, auf die Bedürfnisse der treuen Anwender zu hören und innovative Lösungen zu entwickeln, um die Produktivität in der professionellen Audioproduktion zu steigern«, so Arnd Kaiser, General Manager, Software bei PreSonus. »Wir möchten, dass sich Toningenieure, Produzenten, Musiker und Kreative auf der ganzen Welt unterstützt und inspiriert fühlen, ihre beste Arbeit zu machen. Studio One hat sich in den letzten zwölf Jahren weiterentwickelt und ist heute ein etablierter Hauptakteur im Bereich der Audioproduktion, der für einzigartige Funktionen und einen schnellen, intuitiven Workflow bekannt ist. Wir haben die Grenzen des Machbaren immer weiter verschoben und sind nun die erste digitale Audio-Workstation der Branche, die eine durchgängige Textunterstützung für Audio und Midi bietet, vom Songwriting über die Aufnahme bis zur Live-Performance.«

»Wir freuen uns über die Markteinführung von Studio One 6 und sind fest entschlossen, die weitere Verbreitung und Akzeptanz von Studio One als Komplettlösung für professionelle und engagierte Kreative zu Hause zu unterstützen«, so Evan Jones, CMO, von Fender Musical Instruments, der Muttergesellschaft von PreSonus. »Die weltweite Verbreitung digitaler Kreativ- und Produktivitätswerkzeuge wächst und breitet sich über alle musikalischen Ausdrucksformen hinweg aus, und zwar in den Händen eines noch größeren Publikums von Musikschaffenden, Produzenten, Mischern und Künstlern. Zusammen mit der PreSonus-Hardware und Studio One bieten wir eine Komplettlösung für professionelle und engagierte Kreative zu Hause, und wir können es kaum erwarten, die Musik zu hören, die sie machen werden.«

Die wichtigsten neuen Funktionen von Studio One 6

Smart Templates: Die neuen Smart Templates kombinieren vorkonfigurierte Spuren und Kanäle mit einer angepassten Benutzeroberfläche und einem automatischen Download der benötigten Inhalte, um sofort mit der Aufnahme und Produktion beginnen zu können. Smart Templates bieten essenzielle Tool-Sets für die anstehenden Aufgaben, wie etwa grundlegende Aufnahmen, Beaterstellung, Abmischen von Stems, Mastering eines Albums, Vorbereitung einer Live-Show und mehr. Smart Templates enthalten eine praktische Drop-Zone zum einfachen Importieren benötigter Inhalte wie Audio-, Video- und Midi-Dateien sowie interaktive Tutorials mit Anleitungen und Links zu verwandten Videoinhalten.

Anpassungs-Editor: Der neue Anpassungs-Editor bietet eine bequeme und einfache Möglichkeit, fast alle Werkzeuge und Funktionen ein- oder auszublenden und die Benutzeroberfläche so anzupassen, dass ein optimierter, auf die jeweilige Aufgabe ausgerichteter Workflow entsteht. Erstanwender, erfahrene Profis und alle dazwischen können eine auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Studio-One-Oberfläche erstellen. Das Beste daran ist, dass die Anpassungen gespeichert werden können, um sie bei Bedarf wieder aufzurufen — einige für wichtige Arbeitsabläufe werden als Ausgangspunkte bereitgestellt.

Lyrics-Unterstützung: Studio One 6 bietet jetzt eine leistungsstarke Unterstützung für Liedtexte. Liedtexte können zu Partituren, Midi-Produktionen, Audio-Sessions und sogar Live-Auftritten hinzugefügt werden. Die völlig neue Liedtextanzeige kann man als Editor, Teleprompter oder als schnelle, innovative Methode zur Navigation in einer lyriklastigen Produktion verwenden. Bei der Arbeit in der Partitur- oder Klavieransicht kann der Liedtext wortweise oder silbenweise an die Noten angehängt werden. Liedtexte können auch auf die Show-Seite übertragen werden, um sie bei Proben oder Aufführungen zu verwenden.

Globale Videospur: Content-Ersteller und Sound-to-Picture-Profis werden die brandneue Globale Videospur und ihren intuitiven Workflow zu schätzen wissen. Man kann Videoclips hinzufügen, indem man die Videodateien einfach auf die Zeitleiste zieht. Die Videospur kann eine unbegrenzte Anzahl von Videoclips aufnehmen, so dass die Arbeit an mehreren Rollen eines Spielfilms in einer einzigen Sitzung problemlos möglich ist. Video-Miniaturansichten werden automatisch generiert, um eine Vorschau für eine einfache Navigation zu bieten. Für eingebettetes Audiomaterial steht eine eigene Unterspur zur Verfügung, die als Referenz verwendet werden kann und über einen Mixerkanal, vollständige Plug-in-Verarbeitung und Ausgangsroutingoptionen verfügt.

Erweiterte PreSonus-Sphere-Zusammenarbeit: Studio One 6 vertieft die Integration mit der PreSonus Sphere, die mit leistungsstarken, cloud-basierten Workspaces für die Zusammenarbeit ausgestattet ist, mit praktischen Freigabeoptionen und integrierten Synchronisierungsoptionen direkt im Hauptmenü. Ein völlig neues, umfassendes Installationsfenster ermöglicht es Mitgliedern, exklusive PreSonus Sphere-Inhalte schnell zu erkunden, herunterzuladen und zu installieren, mit einer Vielzahl von Anzeige-, Such- und Filteroptionen.

Neue Plug-Ins: Es gibt kein Studio-One-Upgrade ohne neue und verbesserte native Plug-Ins — und die Version 6 bildet keine Ausnahme von dieser Regel. Der neue Studio One De-Esser ist ein effizientes und intuitives Werkzeug zur Bändigung von Zischlauten und anderen hochfrequenten Klängen. Der neue Vocoder ist eine kreative Spielwiese, mit der der Anwender eine Stimme oder eine beliebige Audioquelle in einen einzigartigen Synthesizer oder Effekt verwandeln kann. Schließlich wurden die beliebten Funktionen ProEQ, Autofilter, Mai Tai, Sample One XT und Presence XT deutlich erweitert und verbessert.